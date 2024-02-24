Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3110

Valeriy Yastremskiy #:

Bu dönem işe yarıyor, birkaç yıl önceki test o kadar iyi değil.

Her yerde aynı. Bu Euro için, Yeni Zelandalılar için değil.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Her yerde aynı. Bu Avrolar için, Yeni Zelandalılar için değil.

Zamanım olduğunda çok para birimli bir versiyon hazırlayacağım.

Bu arada, yeni bir araştırmanın içindeyim. Beslenmek istemiyorum ama biraz araştırma yapmak istiyorum.


Eurodollar 350 tp 5200 sl

Eğer bendekiyle aynıysa, 19'dan bugüne kadar euro dolar, yani 350 TP, 5200 SL, bunları optimizasyondan aldım.

Valeriy Yastremskiy #:

Bendekiyle aynıysa, 19'dan bugüne kadar euro doları, yani 350 TP, 5200 SL, bunları optimizasyondan aldım.

Sana Yeni Zelanda'dakini verdim. Diğer Euro için, sanırım onu da buraya attım ya da sepetimden çalabilirsiniz. Artık burada bir şey bulamıyorum.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sana Yeni Zelanda'dakini verdim. Euro için, sanırım onu da buraya attım ya da arabamdan çalabilirsiniz. Artık burada hiçbir şey bulamıyorum.
eurodolar

Evet, bu daha iyi.

Valeriy Yastremskiy #:

Evet, bu daha iyi.

Daha uzun durak, daha kısa kalkış. Sebebini yukarıda yazdım.
Her ikisi de uzun, 2000, ama çok az anlaşma var.

Yakında her türlü diğer algoyu getireceğim, henüz bot inşa edecek zamanım yok.
Kendi koşullarını/filtrelerini eklemek için kaynağa ihtiyacı olan varsa yazabilir. Sadece ONNX ile oynamak istedim.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Duruş daha uzun, kalkış daha kısa. Sebebini yukarıda yazdım.
Her ikisi de uzun, 2000, ancak çok az anlaşma var.

Yakında her türlü diğer algoyu getireceğim, henüz bot inşa edecek zamanım yok.

Giriş noktası, komisyon spread negatif takasını yenmek için yeterli bir alım için doğru olmalıdır ve sonra çalışır. Ve durdurma)))) hesaplanmamış faktörlere karşı bir sigortadır.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Kendi koşullarını/filtrelerini eklemek için kaynağa ihtiyacı olan varsa yazabilir. Sadece ONNX ile oynamak istedim.

gönder)

Valeriy Yastremskiy #:

gönder)

ONNX Size göndereceğim)
 
Maxim Dmitrievsky #:

Mayıs ayının 15'inde buraya attığım botu test ettim, bir ay geçti. Farklı sl ve tp ile farklı sonuçlar, ancak ortalama olarak hepsi büyüme üzerinde.



Her ne kadar pozisyonlarla ilgili alıntı denge grafiğiyle örtüşmese de, zihinsel olarak kaydırırsanız, denge grafiği aşırı oturmalı tipik bir TS grafiğidir.

