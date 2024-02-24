Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3110
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu dönem işe yarıyor, birkaç yıl önceki test o kadar iyi değil.
Her yerde aynı. Bu Euro için, Yeni Zelandalılar için değil.
Her yerde aynı. Bu Avrolar için, Yeni Zelandalılar için değil.
Zamanım olduğunda çok para birimli bir versiyon hazırlayacağım.
Bu arada, yeni bir araştırmanın içindeyim. Beslenmek istemiyorum ama biraz araştırma yapmak istiyorum.
Eğer bendekiyle aynıysa, 19'dan bugüne kadar euro dolar, yani 350 TP, 5200 SL, bunları optimizasyondan aldım.
Bendekiyle aynıysa, 19'dan bugüne kadar euro doları, yani 350 TP, 5200 SL, bunları optimizasyondan aldım.
Sana Yeni Zelanda'dakini verdim. Euro için, sanırım onu da buraya attım ya da arabamdan çalabilirsiniz. Artık burada hiçbir şey bulamıyorum.
Evet, bu daha iyi.
Evet, bu daha iyi.
Duruş daha uzun, kalkış daha kısa. Sebebini yukarıda yazdım.
Giriş noktası, komisyon spread negatif takasını yenmek için yeterli bir alım için doğru olmalıdır ve sonra çalışır. Ve durdurma)))) hesaplanmamış faktörlere karşı bir sigortadır.
Kendi koşullarını/filtrelerini eklemek için kaynağa ihtiyacı olan varsa yazabilir. Sadece ONNX ile oynamak istedim.
gönder)
gönder)
Mayıs ayının 15'inde buraya attığım botu test ettim, bir ay geçti. Farklı sl ve tp ile farklı sonuçlar, ancak ortalama olarak hepsi büyüme üzerinde.
Her ne kadar pozisyonlarla ilgili alıntı denge grafiğiyle örtüşmese de, zihinsel olarak kaydırırsanız, denge grafiği aşırı oturmalı tipik bir TS grafiğidir.