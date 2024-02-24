Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3111
Her ne kadar pozisyonları içeren alıntı denge grafiğiyle aynı olmasa da, zihinsel olarak kaydırırsanız, denge grafiği tipik bir aşırı doymuş TC grafiğidir.
Bu sadece istikrar hakkında bir şey söylemeyen bir özelliktir.
Stabilite yeni veriler (10 yıl) üzerinde test edildi, ancak bu da lambo ve yatlar için bir şey vaat etmiyor. Modeli test cihazında değil, gerçek hayatta nasıl çalıştığını gözlemlemek ilginçtir.
En üstteki resimde tüm düşüşler büyük ve 06.01 civarında düşüş sekiz kârdan yaklaşık 7 sterlin oldu. Bir ay boyunca 10 000'de 13 sterlin - bu hiçbir şey değil, lotu artırmanız gerekiyor ve böyle bir fırsat gerçekten 100 kat içinde mevcut görünüyor, bu da depozitonun oldukça kabul edilebilir bir şekilde yüklenmesine yol açacaktır. Daha sonra düşüş, bakiyenin yüzde onlarca olacak ve bu da "en azından bir şeyler biriktirme" nedeniyle kaybın sabitlenmesine yol açacaktır.
Herkesin kendi öznel risk anlayışı vardır. Ben daha çok sağlam modeller ve bunları elde etmenin yollarıyla ilgileniyorum.80'lik inişlerle ticaret yapan veya sıfırdan boşaltma yapan, ancak bazen binlerce% kazanan insanlar tanıyorum. Sadece arbitrajda risksiz binlerce kazandım, diğer her şey her zaman risk içerir.
Çok zeki bir adamın eserini okudum Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf
İlk sayfadan itibaren beni etkileyen şey, bir bisikleti bir motosiklete cıvatalamaya başlamasıydı.
Bazı teorilerin üç boyutlu uzayda ortaya çıkışını izlemek eğlenceliydi.
En büyük yaratım 30. sayfada ve tek bir örnek, gerçek dünya uygulaması olmadan tamamlandı.
Algo ticareti ve S.B. ile daha eğlenceliydi.
.
Dün tuvalete gittiğimde aklıma geldi ve bunu yazdım!
Cama rujla. E=S*M*S .
E=C*M*C
Üçlü formül tensör formunda mı?
Öğret! Size öğretmeyeceğim. Piyasada hepinize karşı çalıştığımı anlamalısınız.
Algo ticareti sahte piyasa verilerine dayanır. Bu kadar basit. Kapanış piyasa ile biraz çakışır ve Yüksek ve Düşük. dakika grafiğinde piyasadan çok daha yükseğe çıkar. Yani, basitçe, Kapanış'ın 5 pip üzerinde satıyoruz[1]. Aynı şekilde satın alıyoruz. Kapanış[1]'in 4-5 pip altındaysa.
Ahlaki nedenlerden dolayı S.B.'yi tartışmayacağım. Mat olarak yazacağım ve erken yasaklanacağım.
