Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3113
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mt paketinden haber var mı?
Henüz yok, elime geçmedi.
Henüz değil, elime alamadım.
Renate, herkes tüm geçişler için paketlenmemiş bir sembol bekliyor.
İnanılmaz derecede zorsa ne kadar bekleyebilirsiniz, bir tür yorum yapın.
Renate, herkes tüm geçişler için paketten çıkarılabilir bir karakter bekliyor.
İnanılmaz derecede zorsa ne kadar bekleyebilirsiniz, bir tür yorum yapın.
Sorunun amacını tam olarak anlayamadım.
Lütfen daha fazla ayrıntı verebilir misiniz?
Sorunun amacını tam olarak anlayamadım.
Daha fazla ayrıntı verebilir misiniz lütfen?
hepiniz öyle düşündünüz, çoklu sembolde, bellekte paketlenmemiş aynı şey kullanılır
Asıl amaç GARCH kelimesini kaç kez söylediğinizi saymaktı, çünkü bana öyle geliyor ki))))) elli değil))))) daha az
Ben GARCH'ın destekçisi ya da karşıtı değilim. Herhangi bir şeyin savunucusu ya da karşıtı değilim.
Ben bir sorun tanımlıyorum ve bunu çözmek için bir araç seçiyorum. Garch, ÖNEMLİLİĞİ ve terminal "al-sat" emirlerinde daha uygun bir şekilde MO'yu öngörür.
GARCH'tan genellikle naif bir düzeyde bölüm istatistiklerini modellemeye çalıştıklarında, bölümün durağan olmamasını tamamen göz ardı ettiklerinde gönderilere bir tepki olarak bahsediyorum. Ve GARCH'ta durağan olmamanın modellenmesi birinci sınıftır.
Üçlü formül tensör formunda mı?
em-ze-kare
;)
O bir fizikçi.
em-tsu-kare
;)
O bir fizikçi.
Rena, koşmayı bırak.
Komşunun havuzu senin.
Ben GARCH'ın destekçisi ya da karşıtı değilim. Hiçbir şeyin destekçisi ya da karşıtı değilim.
Bir sorun tanımlıyorum ve bunu çözmek için bir araç seçiyorum. Garch, ÖNEMLİLİK ve terminal "al-sat" emirlerinde daha uygun MO öngörür.
GARCH'tan genellikle naif bir düzeyde bölüm istatistiklerini modellemeye çalıştıklarında, bölümün durağan olmayışını tamamen göz ardı eden yazılara bir tepki olarak bahsediyorum. Ve GARCH'ta durağan olmamanın modellenmesi birinci sınıftır.
SIGNIFICANCE GARCH'ın ne öngördüğünü biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız, çıktıda bununla ne yaparsınız? Opsiyon satmak mı?
En azından kabaca ne yaptığınızı ve neyin işe yaramadığını özetleyin. Ya da genel olarak ne yapmaya / hayal etmeye çalıştınız?
ZY garch aynı zamanda MO