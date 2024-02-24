Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3261
Gidip onun için zaman harcıyorum ve o kaba davranıyor.
Siktir et.
Benim için vaktini harcamanı istemedim.
Birçok durumda, neredeyse her zaman yüksek oranda ilişkili olan komşu satırları kaldırarak diziyi küçültebilirsiniz. En az 5 kat kadar.
Bu büyük ölçüde özniteliklere bağlıdır. Örneğin, (MaxLastN - MinLastN) özniteliği aniden değişir.
PD/SP seviyelerine ilişkin hipotezim
Piyasada birçok farklı katılımcı vardır, ancak bunlar profesyonel ve profesyonel olmayan katılımcılar olarak ikiye ayrılabilir.
Profesyonel katılımcılar (borsa, piyasa yapıcılar) piyasa hakkında bilgi sahibi olanlardır.
Profesyonel olmayanlar ise yalnızca olasılıksal modeller oluşturabilen diğer tüm katılımcılardır.
Peki benim öznel anlayışıma göre seviye nedir? Belirli bir doğru olaylar dizisidir.
Yüksek likiditeye sahip piyasalarda likidite her zaman bol miktarda bulunur, yığında her zaman ters bir işlemde karşı aracınız olmak için eyleminizi bekleyen bir robot vardır.
Lekha Maitrade'in dediği gibi - "piyasaya girebildiğiniz her şekilde girin, sizi orada uzun zamandır bekliyorlar".
Öyleyse, piyasadaki bir tüccarın veya bir grup tüccarın belirli bir fiyattan alım yaptığını, sırasıyla bir karşı acentenin de aynı fiyattan satış yaptığını varsayalım.
Ve sonra bir dizi olay gerçekleşmelidir:
Fiyat düşerse ve tüccar pozisyonu gömmediyse.
Bu ne anlama gelir? Tüccarın "aşırı oturma" modunu açtığı anlamına gelir. Bekleme modu. Sanki fiyat tekrar yükseldiğinde BU'yu kapatacakmışım gibi.
Bu doğru değil mi? Kendinizi hatırlayın, hepimiz bunu yaptık, biz insanlar için hatalarımızı kabul etmek zordur.
Sonra ne olacak? Sonra ne olacak?
Fiyat bir seviyeye gelir:
1) Tüccar satış yaparak fiyatı aşağı çeker.
2) Piyasa yapıcı fiyatın yükselmesine izin vermeyerek bu seviyeyi korur.
Böylece bu belirli fiyat ta ticaretin tüm katılımcıları (profesyoneller ve profesyonel olmayanlar) sanki birlikteymiş gibi tek bir yönde hareket eder....
Yani seviyeler vardır, a priori olarak var olamazlar, çünkü bir fiyat vardır....
İşte robotlarımın bugünkü ticareti örneğinde seviyeler teorimin bir örneği, buradaki robotlarım profesyonel olmayan tüccarlar gibi davranıyor.
Fiyatın robotların işlemlerinden nasıl sıçradığına dikkat edin (satış yukarı sıçrar, alım aşağı sıçrar).
Hipotezin yapıcı eleştirisiyle ilgileniyorum ...
MO ile ne ilgisi var?... Aslında, doğrudan, piyasanın hangi anlayışı böyle ve bu tür işaretler... hiç kimse stokastikler ve diğer eğri toplar üzerine başarılı bir algoritma oluşturmadı.
fiyatın robotların işlemlerinden nasıl sıçradığına dikkat edin (satış yukarı sıçrar, satın alma aşağı sıçrar).
Hipotezle ilgili yapıcı eleştirilerle ilgileniyor....
SB'de işlem yapın, orada fiyat da robot işlemlerinizin tersi yönde sıçrayacaktır.
İşlemleri tersine çevirin ve aynı durumu tekrar göreceksiniz. Hipotezin özü "kendi gözünüzdedir".
SB'de işlem yapın, orada fiyat da robot işlemlerinizin tersi yönde sıçrayacaktır.
İşlemleri tersine çevirdiğinizde aynı durumu tekrar göreceksiniz. Hipotezin özü "benim gözümde".
Falsolu topların ortalama olarak sıfır çizgisini mümkün olduğunca sık ileri geri geçtiğine dair nasıl bir tahmin yapılabilir?
Belki de Kesişimlerin Toplamı!?!? )))) beklenmedik bir şekilde)
beklenen şekilde
Bu #32440 numaralı gönderideki saçma MO stratejisi
gerçek zamanlı testlere devam ediyoruz, işlemin 4. günü...
Şimdiye kadar sadece euras üzerinde 15 ticaret sistemi aynı anda işlem gördü.
Bir seviye, bittiğinde bir seviye haline gelir ve alım satım kararlarının verildiği gelecekte başka bir seviye olacaktır, yani seviyenin tahmin yeteneği yoktur.
Ancak gerçekte durum daha da kötüdür.
TS'yi eğitim aşamasında seviyeler üzerine inşa etmek, test etmek, hazır seviyelerde öğrettiğimiz için "ileriye bakmak" nedeniyle mükemmel sonuçlar verebilir ve tahminciyi saymaya başladığımızda seviye olmayacaktır - yukarıya bakın. Bu nedenle, orada farklı ALE OOS üzerindeki tahmin hatası mükemmel sonuçlar verebilir, ancak eğitim dosyalarının dışında adım adım takip etmeye başlarsak, tahminci hesaplamaları yaparsak, sınıflandırma hatası keyfi olacaktır.