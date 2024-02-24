Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3053
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni deneyimlerle dolu ilginç bir iş olacağına eminim.
Basit bir q-tablosu yazmaya çalıştım (eylemi hesaplamak için bu süper formül olmadan).
Bu bir nedenden ziyade bir sonuç olabilir, ancak yine de bağlantılı bir olgudur ve dolayısıyla bir bağlantı olduğu sürece bir örüntüden bahsedebiliriz.
Sadece yasaların değiştiğini kabul etmeliyiz. Ve bu sorunun çözülmesi gereken yer de yasaların değiştiği zamandır.
Kanunlar değişmez. Biz sadece tüm yasaları anlamıyoruz.
Doğada hiçbir kar tanesi birbirine tam olarak benzemez, ancak biz onları kar tanesi olarak algılarız ve hepsi bize benzer görünür.
Finans piyasalarında bir desen, doğal bir kar tanesinin görüntüsüdür.
Kar tanelerinde olduğu gibi belirli parametrelerde iki desen birbirine tam olarak benzemez ve aynı zamanda desenler bir Kanun olarak var olur.
kalıplar Kanun olarak mevcuttur.
tüm zaman dilimlerini tek bir grafikte sunarsak, grafikteki tüm uç noktalar hakkındaki tüm bilgileri dikkate alacak mıyız?
grafikte aynı anda üç zaman dilimi var m1 . m10, m60
Kuralları bulma görevini biraz daha farklı bir şekilde belirlersek ne olur?
kuralların kendilerinin farklı olması gerekir.
eğer işaretler X1, X2 ise..... Х10
o zaman ahşap olanlar için kurallar X1>= 0.001 & X2<0.05 gibi görünür.
burada 0.001 sadece soyut bir sayı/sabittir ve hiçbir şekilde piyasaya bağlı değildir, sadece yaklaşık bir sayıdır ...
Bu nedenle, piyasa değiştiğinde, tüm bu sayılar/sabitler hemen çalışmayı durdurur...
X1 >= ( X2*(X5/X7) ) gibi kurallara ihtiyacınız vardır. & X3 < (X2^2) * X10.
soyut sabitler yerine - uyarlanabilir bir formül,
ve sabitlerden ateş gibi kaçınılmalıdır.
ne iyi ne de kötüdürler, uyum sağlarlar ve sabit değildirler.
Ne iyi ne de kötüdürler, uyum sağlarlar ve sabit değildirler.
Bir kez daha, sizi sıkmaktan korkmuyorum.
Sorun kurallar ya da modeller değil, sorun öğretmen için tahmin edicinin tahmin gücüdür ve bu (tahmin gücü) değişkenlik gösterir. Sizin yaklaşımınızla, rastgele "uyum iyiliği "ne girebilirsiniz ve tahmin yeteneğinin değişkenliğinin sayısal bir ölçüsüne ihtiyacınız vardır. Modellerde yordayıcı için bir tür "iktidarsızlık" analoğuna sahipsiniz - elimizdekilerden alıyoruz ve eğer her şey çöpse, çöplerden alıyoruz. Bana göre filtreleme bir çıkmaz sokaktır, çünkü algoritma kendisine verilen şey üzerinde kurallar oluşturur: şeker verirseniz çikolata alırsınız ve çöp verirseniz başka bir porsiyon çöp alırsınız.
nitelikler arasındaki ilişki de aynı şekilde aralık dışına çıkabilir. Tam olarak aynı soyutlama.
Ancak mesele bu değil, önerilen yaklaşım biraz mantıklı.
Forumdan böyle bir şeyi nasıl geliştirebileceğime dair normal düşünceler bekliyorum, çünkü istatistik ve IO üzerine birkaç kitap daha okuyana kadar aklıma nadiren yeni fikirler geliyor.
Özellikle piyasanın değiştiği OOS'yi aldım. Çalışma düşen bir piyasadaydı ve OOS yükselen bir piyasadaydı.
Grafikte kaç ay/yıl var?