[Silindi]  

Kontrol edilecek ne var? herhangi bir DC'de açarsın ve yayılmasını görürsün... kapatırsın

bu tür stratejiler 7 yıl önce ve hatta daha önce işe yaradı. Zaman kaybı

 
Hangi stratejiler?

 
evet, yayılma devasa

ama yine de kase olabilir ve

[Silindi]  
iyi, çirkin. DC onlarla savaştı, sonunda spreadleri yükseltmekten daha akıllıca bir şey bulamadılar

ve bir şeyi takas etmek için geriye ne kaldı

 
aptallık nerede?

[Silindi]  
kimin nerede

 
Bu kadar.

[Silindi]  

entropi ve fraktallar hakkında ne okumalı .. sadece merak ediyorum

Dosyalar:
Entropy_and_fractals.zip  7594 kb
 
Vay, Rusça bile, teşekkürler.

 
fxsaber :

kabarık tırnak

ey gençlik...

Piyasa alış/teklif ile satıcı arasında ayrım yapmak gerekir, bu kadar düşük likiditede satıcı piyasadaki duruma göre spreadi değiştirir, ancak bu fiyatın böyle hareket ettiği anlamına gelmez, işlem yoktur, bunlar piyasa fiyatları değildir, spread'i genişletmek limit sınırını kaldırmaz.

