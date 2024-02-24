Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1520
Kontrol edilecek ne var? herhangi bir DC'de açarsın ve yayılmasını görürsün... kapatırsın
bu tür stratejiler 7 yıl önce ve hatta daha önce işe yaradı. Zaman kaybı
Hangi stratejiler?
Kontrol edilecek ne var? herhangi bir DC'de açarsın ve yayılmasını görürsün... kapatırsın
evet, yayılma devasa
ama yine de kase olabilir ve
iyi, çirkin. DC onlarla savaştı, sonunda spreadleri yükseltmekten daha akıllıca bir şey bulamadılar
ve bir şeyi takas etmek için geriye ne kaldı
iyi, çirkin. DC onlarla savaştı, sonunda spreadleri yükseltmekten daha akıllıca bir şey bulamadılar
aptallık nerede?
kimin nerede
Bu kadar.
entropi ve fraktallar hakkında ne okumalı .. sadece merak ediyorum
Vay, Rusça bile, teşekkürler.
evet, yayılma devasa
ama yine de kase olabilir ve
kabarık tırnak
ey gençlik...
Piyasa alış/teklif ile satıcı arasında ayrım yapmak gerekir, bu kadar düşük likiditede satıcı piyasadaki duruma göre spreadi değiştirir, ancak bu fiyatın böyle hareket ettiği anlamına gelmez, işlem yoktur, bunlar piyasa fiyatları değildir, spread'i genişletmek limit sınırını kaldırmaz.