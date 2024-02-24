Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2859
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1.Aynı zamanda, karmaşık bir yapıya sahip olanları, örneğin "Perşembe günü saat 16'da günlük çubuk büyüyorsa satış yapın" gibi kuralları bile çoğu zaman atlıyoruz.
Bu karmaşık bir yapı değil - gelecekte tekrarlanmayacak/tekrarlanmayacak bir tesadüf (P=0.5). Benim vardığım sonuç bu. Teorik gerekçesi olmayan tüm "karmaşık" doğrusal olmayan ilişkiler kurgudur. Sadece verilerin üzerine gerilmiş bir algoritma. Piyasa katılımcıları bu "karmaşık" ilişkinin farkında değildir. Yani bu ilişkinin fiyat hareketleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
"Perşembe günü saat 16:00'da günlük çubuk yükseliyorsa sat" için teorik bir temel olup olmadığı başka bir konudur. Aşağıya bakınız
2. Burada "gerçek nedenler" ile neyi kastettiğiniz açık değil.
Bu eski bir örnek. Şimdi böyle değil, ama anlamı sizin için açık olacaktır.
Tek bir ekonomik varlık açısından bakıldığında, Rusya'nın ana faaliyeti, medeniyetin faydaları için doğal kaynakların takası olarak nitelendirilebilir. Bu durumda, böyle bir değişim için temel para birimi dolardır (çünkü evrensel olarak kabul edilen dünya para birimidir). Yani, doğal kaynaklar için elde edilen gelir dolar cinsindendir. Aynı zamanda, tüm ülke içi faaliyetler ruble ile bağlantılıdır. Ve daha da önemlisi, tüm yerel hükümet harcamaları da ruble cinsindendir. Devlet, harcamaları için güvenli para elde etmek amacıyla, kira şirketlerinin karının bir kısmını MET vergisi olarak alır. Dolayısıyla, bu zincirde rant şirketleri tarafından ruble karşılığında zorla dolar değişimi söz konusudur. Zorlama her zaman iyi bir şeydir, çünkü zorlama, piyasa tekliflerini vermeye ve böylece fiyatları hareket ettirmeye hazır bir taraf olduğu anlamına gelir.
Tümvergilerin ödenmesi gibi MET'in ödenmesi de sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Bizim için verginin ayda bir ödenmesi, bir önceki ayın vergisinin cari ayın 25'inden önce ödenmesi önemli olacaktır.
Ayrıca, her şeyin her zaman son anda yapıldığı bilinmektedir. Vergi ödemek için sterlinin ruble ile değiştirilmesi bir istisna değildir (ayrıca sterlinleri daha uzun süre tutmak için başka nedenler de vardır). Bu nedenle, kıdem tazminatı vergisine tabi şirketlerin/bireylerinher ayın25'inden hemen önceki dönemde dolarlarını ruble ile değiştirmeleri çok muhtemeldir.
Yani fikir, her ayın 25'inden önce dolar-ruble açığa satmaktır.
Teorik faiz oranı hesaplamaları da buraya atfedilebilir.
3. Her stratejinin uzun sürebilecek elverişsiz dönemleri vardır, bu nedenle bu tür stratejilerden oluşan bir hayvanat bahçesine sahip olmanız gerekir ve bunu manuel olarak oluşturmak ya bir dahi olmak ya da çok uzun yaşamaktır. Yaklaşık iki yıl süren böyle dahice bir strateji geliştirdikten sonra MO'ya girdim ve her hapşırığını mantıklı bir şekilde gerekçelendirebildim ve işe koyduğumda, test cihazındaki düzeltilmiş veriler üzerinde yumuşatılmış olan elverişsiz bir dönemle karşılaştım.
İkinci noktaya dönersek - öngörülebilir gelecekte etkili olmaya devam edecek ikili tahmin edicilerin davranışlarında benzerlikler bulmaya çalışıyorum. Bunu yapmak için belirli tahmin edicileri tanımlamak istiyorum. Tahmin ediciler arasındaki ilişkilerin döngüselliğini hesaba katmamız gerektiğini kabul ediyorum ki bildiğim hiçbir otomata modeli bunu yapmıyor.
Anlatmaya çalıştığım şey, önemli olanın öngörüler olduğudur. Ve normal olduklarında - MO artık gerekli değildir.
Tartışmayı bırakıyorum - sadece 10 yıl önce sinir ağlarımı OpenCL'de öğrettim, bunun için çok fazla çaba ve zaman harcadım ve bundan hiçbir kazanç elde edemedim. İnşallah başarılı olursunuz.
RU GPT'ler için
Open.ai üzerinden mail ile vpn (ben Almanca kullandım) üzerinden kayıt oluyoruz, onlinesim üzerinden kayıt oluyoruz.
Bundan sonra 6 rubleye bir Hollanda numarası satın alıyoruz, üzerine sms alıyoruz, kodu giriyoruz. İşe yarıyor.
Bunu denedim:
"python kodu binance'den bitcoin fiyatı al"
Yanıt:
3-4 istekten sonra ortaya çıktı:
1 saat içinde çok fazla istek. Daha sonra tekrar deneyin.
:D
normal oynamanıza izin vermiyorlar
RU GPT'ler için
Open.ai üzerinden mail ile vpn (Almanca kullandım) üzerinden kayıt oluyoruz, onlinesim üzerinden kayıt oluyoruz.
Ondan sonra 6 rubleye bir Hollanda numarası alıyoruz, sms alıyoruz, kodu giriyoruz. İşe yarıyor.
Bunu denedim:
"python kodu binance'den bitcoin fiyatı alır".
Yanıt:
Bunu benim bulduğumu sanmıyorum. Büyük olasılıkla internette bir yerden kopyalamış. Github'dan, StackOwerflow'dan ya da başka bir yerden. Yani arama motorundan.
Bunu kendisinin bulduğunu sanmıyorum. Büyük olasılıkla internette bir yerden kopyaladı. Github'dan, StackOwerflow'dan ya da başka bir yerden. Yani arama motorundan.
Bir arama motoru da, ama sadece değil. Oldukça dar bir konu hakkında bir soru sordum - cevap anlamlı ve orijinaldi (bu metni google'da bulamadım), ancak çok genel, akıcı ve çok bilgilendirici değildi.
Arama motoru da öyle, ama sadece o değil. Oldukça dar bir konu hakkında bir soru sordum - cevap anlamlı ve orijinaldi (bu metni google'da bulamadım), ancak çok genel, akıcı ve çok bilgilendirici değildi.
Görünüşe göre, alındıkları kaynakları bulamamaları için metni benzersizleştirme seçeneği var.
Yapay zekanın site için belirli bir konuda benzersiz bir makale yazacağına dair spam alıyorum. Google benzersiz metinleri sever ve siteleri arama motorunda yükseltir. Ben de bir keresinde bunun için eşanlamlandırıcı kullanmıştım, bir makale alıyorsunuz ve bazı kelimeleri eşanlamlılarıyla değiştiriyorsunuz. Bazen ikameler temada değildi ve oldukça garipti)))
Bunu kendisinin bulduğunu sanmıyorum. Büyük olasılıkla internette bir yerden kopyaladı. Github'dan, StackOwerflow'dan ya da başka bir yerden. Yani, bir arama motorundan.
elibrarius #:
Google benzersiz metinleri sever ve siteleri arama motoru sıralamalarında yükseltir.
ve sadece
Görünüşe göre metni benzersiz kılmak için bir seçenek var, böylece alındığı kaynakları bulamıyorlar.
Yapay zekanın belirli bir konuda site için benzersiz bir makale yazacağına dair spam alıyorum. Google benzersiz metinleri sever ve siteleri arama motorunda yükseltir. Ben de bir keresinde bunun için eşanlamlıları kullanmıştım, bir makale alıyorsunuz ve bazı kelimeleri eşanlamlılarıyla değiştiriyorsunuz. Bazen ikameler temada değildi ve oldukça garipti)))
Yine de orada durum biraz farklı. Cevap, verilen dar konuyla (belirli bir Japon dövüş sanatı) ilgili metinlerle tarz olarak hiç örtüşmüyordu, ancak daha geniş bir konu (spor eğitimi) çerçevesinde bakarsanız oldukça uygundur. Yani, kavramların genelleştirilmesi ve daha geniş bir çevreye aktarılması söz konusudur, bu da daha belirsiz bir cevaba izin verir. Bir tür simüle edilmiş düşünme hala mevcut, bu yüzden bunu google'dan bir sonraki adım olarak görüyorum, ancak kullanışlılık açısından bir adım olması gerekmiyor)
Asılsız olmamak kaydıyla. Soru:
katori shinto ryu'da maki uchi nasil eği̇ti̇li̇r?
Cevap: Maki uchi
Maki uchi, kılıç ustalığına odaklanan geleneksel bir Japon dövüş sanatı olan Katori Shinto Ryu'da bir tekniktir. Maki uchi yapmayı öğrenmek istiyorsanız, size doğru form ve tekniği öğretebilecek nitelikli bir eğitmen bulmanız önemlidir.
İşte Katori Shinto Ryu'da maki uchi eğitimine başlamak için izleyebileceğiniz bazı genel adımlar:
Nitelikli bir eğitmen bulun: Bölgenizde bir Katori Shinto Ryu dojosu (eğitim merkezi) arayın ve sınıflar ve eğitmenler hakkında bilgi alın. Katori Shinto Ryu'da uygun şekilde eğitilmiş ve sertifikalandırılmış bir eğitmen bulmak önemlidir.
Derslere düzenli olarak katılın: Bir eğitmen bulduktan ve derslere kaydolduktan sonra, becerilerinizi geliştirmek ve eğitiminizde ilerlemek için düzenli olarak katıldığınızdan emin olun.
Evde pratik yapın: Derslere katılmanın yanı sıra, evde kendi başınıza maki uchi pratiği yapmaya çalışın. Bu, tekniğinizi geliştirmenize ve kas hafızası oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Ek kaynaklar arayın: Maki uchi ve Katori Shinto Ryu'daki diğer teknikler hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilecek kitaplar, videolar veya başka kaynaklar olabilir. Saygın kaynakları arayın ve yeni bir şey denemeden önce eğitmeninize danıştığınızdan emin olun.
Unutmayın, dövüş sanatları eğitimi fiziksel olarak zorlayıcı olabilir, bu nedenle vücudunuzu dinlediğinizden ve gerektiğinde mola verdiğinizden emin olun. Eğitmeninizin rehberliğini takip etmeniz ve hazır olmadığınız teknikleri asla denememeniz de önemlidir. Pratik ve özveri ile Katori Shinto Ryu'da maki uchi ve diğer teknikleri nasıl uygulayacağınızı öğrenebilirsiniz.