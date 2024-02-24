Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2579
Böyle bir seri durağan bir seriye yaklaştırılabilir mi?
Bunun gibi?
Dört yıldır aranıyor. Kalman'dan daha hızlı.
Tahkimin ana özü, gerçekte olduğu gibi, piyasada döviz çiftlerinin karşılıklı hareketi arasında bir denge olduğunu gözlemlemektir.
yani, bunların birbirine bağlı hareketi derdim
ve bu bir yayılmadan başka bir şey değil
aslında, tüccarın lehine genişleyen ve onlara sahipken cebinden durmadan para pompalayabilen yayılmaya karşı mücadele;)
bu, kotir hareketini yöneten bir büyük ustayla oynanan bir satranç oyunudur.
bu oyun hala aynı şey .....
Portföylere çarpmanızı ya da sarkaç gibi birbirine göre sallanan iki üçgenle ilgili yazıma bakmanızı tavsiye etmiyorum.
İlginç ve karlı bir strateji, çünkü ikisi de bireysel olarak dengede ve tüccar için neredeyse tarafsız.
Çiftler şu şekilde üst üste bindirilir:
1.0 - Teklif/Teklif0
EUR/USD/GBP örneğinde öz sermaye
EURGBP + GBPUSD - EURUSD = tarih boyunca 0.000!!!
İyi şanlar!
Hayır, durağan olmayan bir yayılmayı kastettim (ki bu sık sık olacak). Durağanlığa yalnızca model eğitilirken ihtiyaç duyulur ve ticaret durağan olmayan herhangi bir uygulamada olacaktır. Ana şey, yeterince örnek olmasıdır.
anlayacağını düşünmüştüm. Bu sadece durağan olmayan, otokorelasyonlu, geçişli seriler içindir.
İşte hata oranlarının bir karşılaştırması, iki filtre.
Yeşil kalman.
Peki nedir?
İki çiftin fiyatlarını bir şekilde şuna bölmemiz gerekiyor:
1) kazandıran yayılma
2) gürültü
PCA'nın ayrıştırılmasını veya başka bir şeyi, belki de AMO, otomatik kodlayıcılar veya sadece ağlar aracılığıyla yapacak olanlar (ancak burada, büyük olasılıkla, her şey yeni verilerde “çözülecektir”), bu nedenle PCA daha iyidir
Ayrıştırmadan sonra bir "sayı" ile "iyi spread"i bir şekilde tanımlamanız gerekir, burada bir eşbütünleşme yeterli değildir, spread'in de kazanması gerekir, çünkü spread artık fiyatların doğrusal bir ürünü değil, -ayrışmadan sonra fiyatların doğrusal kısmı
en havalı şey, iki çiftin yayılmasının üçüncünün tablosu olmasıdır.
böyle ticaret yapmanın ne anlamı var
üçgen ticareti yapmak mantıklı. Ve sinir ağı, eğer güveniyorlarsa, onu üç için eğitin.
sadece 1 keyfi karakterin tarihinde niş olmadığı için. Etkili bir şekilde işlem görür ve herhangi bir teoride gürültü olmalıdır
ve üçünde mevcut durumu küçük bir pencere ile yakalayabilirsiniz
5 yıldan fazla 5dk. lütfen bana gönder!!!
SanSanych'ten bir ipucu vardı - DukasKopi