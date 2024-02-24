Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2993

Japonca R kullanarak bir makale yazabilir miyim yoksa bu bir tabu mu?
mytarmailS bir makale yazabilir miyim yoksa tabu mu?
Onnx ile bir model yapmak, yoksa böyle bir şeye pek ihtiyaç yok, nasıl entegre edilir? Veya eğitilmiş modelleri mql'ye taşımak
 
mytarmailS bir makale yazabilir miyim yoksa bu bir tabu mu?

R ile gerçek ticarette uygulanabilecek sonuçları görmek çok ilginçtir. Ve tüm bazı deneyler, deneyler.... Yandex adlı kolektif bir çiftlikten bazı podelucha catbust .....

Profesyonel araçlar kullanan makalelere büyük ihtiyaç var.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Onnx ile bir model yapın, yoksa böyle bir şeye çok ihtiyaç yok, nasıl entegre edilir? Veya eğitilmiş modelleri mql'ye taşıyın.

Kimin işine yaramaz?


Sadece MO yardımıyla TC'yi nasıl oluşturabileceğinize dair bir hikaye var, açık değil, standart değil, ama ilginç bir yaklaşım ve hatta çalışma....

MO teknolojilerinde akıcı ve deneyimli halka yöneliktir....

 
mytarmailS #:

Kimin buna çok ihtiyacı var?


Bu sadece MO'nun yardımıyla TC'yi nasıl inşa edebileceğinize dair bir hikaye, açık değil, standart değil, ama ilginç bir yaklaşım ve hatta çalışma....

Makalenin bir taslağını hazırlayın ve Rashid'e gönderin. IMHO, sadece R olacaksa veya mql5'ten çok daha fazla olacaksa, büyük olasılıkla reddedeceklerdir.

Aleksey Nikolayev #:

Makalenin bir taslağını hazırlayın ve özel bir mesajla Rashid'e gönderin. IMHO, sadece R varsa veya mql5'ten çok daha fazla olacaksa, büyük olasılıkla reddedeceklerdir.

mql hiç olmayacak...

makale konsept ve testin sonucu hakkındadır, ancak uygulama hakkında değildir.

Ve oradaki kod minimal olacak, fikir ön planda olacak.

mytarmailS #:

Kimin buna çok ihtiyacı var?

Bu sadece MO'nun yardımıyla TC'yi nasıl inşa edebileceğinize dair bir hikaye, açık değil, standart değil, ama ilginç bir yaklaşım ve hatta çalışma....

MO teknolojileri konusunda akıcı ve deneyim sahibi halka yöneliktir...

Burada hiç kimse R botları hakkında yazmıyor.

Eğer bu bir fikirse, oyum evet.
 

python veya R'de plotly interaktif grafiklerini kullanan var mı?

Birkaç yıl önce bakmıştım, hiç beğenmemiştim, ama şimdi daha yakından baktım, oldukça iyi görünüyor.

https://plotly.com/r/candlestick-charts/

 
Maxim Dmitrievsky #:

Burada hiç kimse R botlarına yazmıyor.

Eğer bu bir fikirse, oyum evet.

Hadi ama, metaquotlar için pek ilginç değil... başka hedefleri var.

 
Zaman serisi konvolüsyonları yapmayı deneyen oldu mu?
