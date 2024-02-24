Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2575
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Makalede, üretilen veriler üzerinde Kalman test ediliyor. Gerçek veriler üzerinde LS'nin kayan versiyonundan daha iyi olacağından emin değilim.
Hayır, hayır, gerçekte, her şey adil Y_
Burada mu ve gamayı Y_'ye göre hesaplıyoruz.
ve geriye dönük test buna göre Y_
Ama mesele bu değil, tahmin_mu_gamma fonksiyonlarında .... blabla
regresyon ve hareketli regresyon tren ve teste ayrılır, yeni verileri tahmin etmek için bir modelleri var gibi görünüyor (yeni yayılma), ancak kalman için hiçbiri yok, içeride nasıl çalıştığını anlamıyorum, yeni kullanarak bir yayılma nasıl oluşturulur veri. Ve şifre o kadar anlaşılmaz ki gözlerden kan akıyor bile
Bu kalmanla ilgili hiçbir şey net değil ((
Orada, her durumda, her üç strateji de seçilir, Kalman'dan önce ikincisini seçmek muhtemelen daha kolaydır - aynı ilkeye sahiptir - zamanla uyarlanabilirlik, ancak daha basittir.
Orada, her durumda, her üç strateji de seçilir, Kalman'dan önce ikincisini seçmek muhtemelen daha kolaydır - aynı ilkeye sahiptir - zamanla uyarlanabilirlik, ancak daha basittir.
Andrew değil, ikinci yuvarlanan LS çok kötü çalışıyor
Hala alınan çok iyi çiftler var... Gerçeği alırsak, Tanrı Schaub'a Kalman'ın bir şey göstermesini yasaklıyor.
Andrew değil, ikinci yuvarlanan LS çok kötü çalışıyor
Hala alınan çok iyi çiftler var... Gerçeği alırsak, Tanrı Schaub'a Kalman'ın bir şey göstermesini yasaklıyor.
Yani bu resim simüle edilmiş veriler üzerinde bir karşılaştırmadır. Gerçek verilere göre, sonunda daha fazlası var ve ilk yarısında Kalman biraz daha kötü.
Kabaca söylemek gerekirse, kalman için bazı önsel varsayımlar yapılır ve gerçekte bunlar doğruysa, kalman çok daha iyi olacaktır ve bunun tersi de geçerlidir.
Kabaca söylemek gerekirse, kalman için bazı önsel varsayımlar yapılır ve gerçekte bunlar doğruysa, kalman çok daha iyi olacaktır ve bunun tersi de geçerlidir.
Yol boyunca değil.. Verileri sadece eğlence için simüle etti, ortaya çıktı ..
İşte gerçek verilerle ilgili eğitim modelleri Y_
sonra spreadler almak
sonra geriye dönük test
Te Kalman, gerçek geriye dönük testten önce sentetik veriler konusunda eğitilmedi
Yol boyunca değil.. Verileri sadece eğlence için simüle etti, ortaya çıktı ..
İşte gerçek verilerle ilgili eğitim modelleri Y_
sonra spreadler almak
sonra geriye dönük test
Te Kalman, gerçek geriye dönük testten önce sentetik veriler konusunda eğitilmedi
Önsel varsayımlar, ilk olarak, bir pakete bağlanmış doğrusal bir modeldir (Kalman bölümünün başında açıklanmıştır) ve ikinci olarak, genel olarak konuşursak, tavandan alınan bu modelin başlatma parametreleridir.
Andrew değil, ikinci yuvarlanan LS çok kötü çalışıyor
Tam olarak değil. Önceki grafiklere bakarsanız, örneğin ~ üçte birinden geçtikten sonra gerçek "yuvarlanmanın" açıldığını görebilirsiniz. gerçek veriler üzerinde, eğer bir geçmiş varsa, böyle bir sorun olmayacaktır.
Ama yine de Kalman muhtemelen daha iyi, ama yine de ocaktan çıkarmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Evet, evet .. özellikle hümanist ise
Bu öğretmek için süsen üzerinde bir orman değil)
Bu kalmanla ilgili hiçbir şey net değil ((
Mashka (aka Kalman), sonuçta ortaya çıkan yayılma üzerinden hesaplanır ve elbette "gürültüyü" yumuşatır.
https://datascienceplus.com/kalman-filter-modelling-time-series-shocks-with-kfas-in-r/Kalman bir mashka değil!
https://datascienceplus.com/kalman-filter-modelling-time-series-shocks-with-kfas-in-r/
Bunu zaten 1 bar için tahminlerinin örneklerini kullanarak Rena ve traktörle "geçtik"))) gülüyorum
bir durumda önde olacak, diğerinde geç olacak, toplam 50/50