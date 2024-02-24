Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2580
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SanSanych'ten bir ipucu vardı - DukasKopi
orada sınır, 3 yıla kadar tarih, saçmalık karoch
Hiç kimsenin tarihsel verisi yok mu?????
orada sınır, 3 yıla kadar tarih, saçmalık karoch
Hiç kimsenin tarihsel verisi yok mu?????
Riskleri azaltmak için TS'nin en son sürümünü bir filtre ile yaptım, filtresiz de mümkün, o zaman kâr 2 kat daha fazla, ancak riskler daha yüksek
Riskleri azaltmak için TS'nin en son sürümünü bir filtre ile yaptım, filtresiz de mümkün, o zaman kâr 2 kat daha fazla, ancak riskler daha yüksek
Norm, ticarete başla
Hayır, bu tslab.
Ayrıca nasıl olduğunu merak ettiniz mi?
Küplerde mi toplanıyor...
Bir de C# API'si var, belki onun aracılığıyla.
Norm, ticarete başla
Hayır, bu tslab.
Ayrıca nasıl olduğunu merak ettiniz mi?
Küplerde mi toplanıyor...
Belki onun aracılığıyla bir C# API'si de vardır.
Evet, küpler, tüm hesaplamalar R'de yapılır, sadece fiyatları ve satın alma sinyali olan bir vektörü tslab'a göndereceğim, ts'den tslab'a birkaç küp ekleyeceğim ve hepsi bu ...
Açık. Ancak Heather.
Yanlışlıkla modeli küpler üzerine monte ettiğimi düşündüm))
Açık. Ancak Heather.
Yanlışlıkla modeli küpler üzerine monte ettiğimi düşündüm))