Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2580

elibrarius # :

SanSanych'ten bir ipucu vardı - DukasKopi

orada sınır, 3 yıla kadar tarih, saçmalık karoch

Hiç kimsenin tarihsel verisi yok mu?????

mytarmailS # :

Cumartesi günü bana çok kötü şeyler yaptırıyorsun.. MT5'ten indir :)
 

Riskleri azaltmak için TS'nin en son sürümünü bir filtre ile yaptım, filtresiz de mümkün, o zaman kâr 2 kat daha fazla, ancak riskler daha yüksek



mytarmailS # :

Norm, ticarete başla
Sahip olduğun bir Velslab mı? Modelleri oraya nasıl aktarıyorsunuz?
 
Maksim Dmitrievski # :
Hayır, bu tslab.
Ayrıca nasıl olduğunu merak ettiniz mi?
Küplerde mi toplanıyor...
Bir de C# API'si var, belki onun aracılığıyla.

 
Maksim Dmitrievski # :
Tslab, bunlar sadece uygun görselleştirme için koltuk değneği... Test cihazınızı R'de yazmamak için
 
Roma # :

Evet, küpler, tüm hesaplamalar R'de yapılır, sadece fiyatları ve satın alma sinyali olan bir vektörü tslab'a göndereceğim, ts'den tslab'a birkaç küp ekleyeceğim ve hepsi bu ...

Aptalca, ama hızlı ve doğru bir şekilde kârın hatasız hesaplanacağını biliyorum + küçük şeyleri optimize edebilirsiniz
 
mytarmailS # :
Açık. Ancak Heather.
Yanlışlıkla modeli küpler üzerine monte ettiğimi düşündüm))

Python ile şimdi uygun. Test cihazımı yazdım ama modelleri aktarabilir veya api üzerinden ticaret yapabilirsiniz. ONNX eklenirse genel olarak bir silah olacak.

M1 haşhaş ile iletişime geçtim, şimdi yarım senedir bekliyorum altına alınınca 2 hafta içinde salıverme sözü veriyorlar. Windows'ta sanal bir makine aracılığıyla.
 
Roma # :

Küplerle başladım, ilk programlamamdı ve hala tslab'ım var ...
Küplerde işe yarayan bir şey toplayabileceğinize inanmıyorum.
