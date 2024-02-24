Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2573
Ve burada görüyorum. perakende olmasına rağmen
Görmenize izin verilen şeyi görürsünüz. Gerçek durum değil. CFD/Forex/kripto için genellikle sizin için çizmek istedikleri şey budur. Ancak teorik olarak işlem hacimleri hakkında yalan söylememeleri gereken NYSE/NASDAQ/CME gibi şeyler bile aslında belirsiz bir şeydir. Karanlık havuzlar olduğu için, türevler vardır (ve türevler için türevler!) Asla gerçekten lanet bir şey görmeyeceksiniz.
Ve ne veriyorlar? Göstergelerine sadece CME'den bilgi kopyalamıyorlar mı?
Anladığım kadarıyla, ana özellikleri, fonların ve diğer büyük oyuncuların sözde yaptığı büyük hacimlerin belirlenmesidir. Onları diğer işlemlerin kütlesinden nasıl ayırt ettikleri merak ediliyor?
İşte nasıl kullanılacağını açıklayan bir video. Katı: belki, büyük olasılıkla burada sattılar, çünkü o zaman fiyat düştü. vb. Bence - çöp ve aynı %50/50'yi göreceğiz. Arama, burada aynı isimde bir sinyal olduğunu söylüyor, ancak zaten kapatıldı, görünüşe göre birleştirildi.
Ancak gösterge tedarikçisinin ana videosunda daha güzel bir şekilde açıklanmıştır, ancak görünüşe göre grafikteki en iyi anları yakalamışlar.
Verilerin karanlık havuzlar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan toplandığı hafızada kalır. Şimdi karmaşık hesaplamalar hakkında yazı aradım.
Bu göstergede de hiçbir şey bulamadım. En komik şey, gösterge tüm gün için veri gösterse de, başkalarının onu nasıl kullandığını, seviyenin hangi yoğun saatte anlamına geldiğini izlemekti.
İşlem yapan kişi ile iletişim kurmasaydım dikkat etmezdim.
İlginç bir gözlem..
Seriyi kayan bir pencerede durağanlık açısından kontrol ederseniz (DickeyFuller testi), test serinin en yüksek durağan olmama durumunu gösterdiğinde piyasa genellikle sıçrar.
Bu testi ayrıca piyasadaki daireleri belirlemek için de kullanabilirsiniz.
Aynı ayarlarla önemli bir döneme ait istatistikleri bir şekilde görebiliyor musunuz?
Ve sonuç ilginç.
bu sadece ilginç bir gözlem, başka bir şey değil
Finansal matematik ve MO'da anlaşılması gereken ne var, piyasanın ve oyuncularının mekaniklerini bilmeniz gerekiyor
Kalabalık çoğu zaman kaybetmeye mahkûmdur çünkü karşı ajanları "büyük bir oyuncu"dur.
1) Perakende alıcıları ve satıcıları arasındaki dengesizliği görmeniz gerekir, örneğin, çok sayıda satıcı varsa, işlemin diğer ucunda bir "büyük oyuncu" (alıcı) vardır.
Mesela şimdi Yahudi dilinde çok satıcı var.
2) Kalabalığa karşı şu anda ticaret de var, bu zaten piyasa yapıcıyı ticaret yapıyor
Fiyatın her zaman konumsal kalabalığın dinamiklerine karşı hareket ettiği görülebilir (ters korelasyon)
Kalabalık satın alıp büyümeye inanırken, fiyat düşecek ve tam tersi.
Bütün piyasa bu..
ps videoyu kesinlikle izleyeceğim
+
yolculuğun başında olan bir adamın bir video hikayesi var
öğrenmeye ilgi duyan, ancak henüz araştırmamış olançünkü içine daldığı şey elbette ilginç, ancak yeni başlayan bir yanılgıdan başka bir şey değil ve finansal entrikaların onu uygulamaya koyma amacındaki tutarsızlığı nedeniyle çok fazla hayal kırıklığı yaratacak.
bu sadece ilginç bir gözlem, başka bir şey değil
Resimde durağanlığı hesaplama penceresi çok küçük görünüyor - kaç çubuk var?
Resimde durağanlığı hesaplama penceresi çok küçük görünüyor - kaç çubuk var?
elli
Anladım.