Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2576
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tam olarak değil. Önceki grafiklere bakarsanız, örneğin ~ üçte birinden geçtikten sonra gerçek "yuvarlanmanın" açıldığını görebilirsiniz. gerçek veriler üzerinde, eğer bir geçmiş varsa, böyle bir sorun olmayacaktır.
Ama yine de Kalman muhtemelen daha iyi, ama yine de ocaktan çıkarmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Bunu zaten 1 bar için tahminlerinin örneklerini kullanarak Rena ve traktörle "geçtik"))) gülüyorum
bir durumda önde olacak, diğerinde geç olacak, toplam 50/50
En azından temel eğitim almalısın...
aslında, onları nasıl çevirirseniz çevirin, yalnızca tekrarlayan ızgaralar her zaman son çubuğu tahmin eder (daha gelişmiş bir Kalman durumu)
en azından önce bilgiyi araştırmayı, sonra felsefe yapmayı öğrenmelisin.
Tehdit, yaklaşımların kötü olduğunu söylemiyorum ama her derde deva değil
eşbütünleşik serilerde, ticaret yapmak için 1001 yol bulabilirsin, aynı nöronlar daha kötü olmayacakForex'te bunlar bazı endeksler, küçük bir çıktı var, bir şekilde yaptım
Tehdit, yaklaşımların kötü olduğunu söylemiyorum ama her derde deva değil
Eşbütünleşik serilerde 1001 ticaret yolu bulabilirsin , aynı nöronlar daha kötü olmayacakForex'te bunlar bazı endeksler, küçük bir çıktı var, bir şekilde yaptım
Ben de düşünüyorum, onlara doğru yayılımı nasıl oluşturacaklarını nasıl öğreteceğim?
Ve Princesepe'de doğru yayılma nedir?
1) spread durağan olmalıdır (bunun hesaplanması kolaydır)
2) Yeterli olmalı, bu sıfır spread, işlem gören çiftte kar anlamına gelmelidir (artık çok "açıkça" yoktur)
3) zamanla gevşememeli
Ben de düşünüyorum, onlara doğru yayılımı nasıl oluşturacaklarını nasıl öğreteceğim?
Ve Princesepe'de doğru yayılma nedir?
1) yayılma durağan olmalıdır (bunun hesaplanması kolaydır)
2) Yeterli olmalı, bu sıfır spread, işlem gören çiftte kar anlamına gelmelidir (artık çok "açıkça" yoktur)
3) zamanla gevşememeli
Doğrusal/polinom regresyonunun yanı sıra, ancak keyfi siparişlerin iadelerini alın ve işlemleri keyfi olarak etiketleyin, ayarlayın. Kaba kuvvet, herhangi bir akademik hesaplama olmadan, formalitelerde boğulmamak için orada neyin durağan olduğunu ve neyin olmadığını. Bunlar temelde ilgili araçlar değilse, zamanla hareket etmeye devam edecektir.
Doğrusal/polinom regresyonunun yanı sıra, ancak keyfi siparişlerin iadelerini alın ve işlemleri keyfi olarak etiketleyin, ayarlayın. Kaba kuvvet, herhangi bir akademik hesaplama olmadan, formalitelerde boğulmamak için orada neyin durağan olduğunu ve neyin olmadığını. Bunlar temelde ilgili araçlar değilse, zamanla hareket etmeye devam edecektir.
Kalman bozulmuyor, mesele bu, gridde yaparsan daha kötü olmaz
Yarın uzun bir süre geldi, 15 dakikalık iş olmasına rağmen hiçbir şey yapma arzusu yoktu..
Karoch, 100 puanlık bir pencerede hareketli bir regresyona yayıldı (buldozerden 100)
EURUSD GBPUSD çiftleri (buldozerden)
Eşbütünleşme kontrolü GEÇMEDİ
ama yine de bir yayılma yaptı, sıfır yayılmadan sapmaları kontrol etti (bir kitapta olduğu gibi)
birleşir..
En normal seçenek bolingerin sınırlarından, yine spreade göre inşa edilen SMA'ya veya bolingerin karşı sınırına kadar spread ve ticarete göre bolinger inşa etmektir (orada daha da fazla kazanç vardır)
Tüm ayarlar kesinlikle standarttır, hiçbir şey temelde optimize edilmemiştir
Komisyon 1s. her çift için
ayda 200p kazandı.
Ne yazık ki, denge eğrisi incelemeye dayanmıyor. 45 derecelik bir açıyla düzgün büyümeyi kastetmiştim.
Gerisi bir tesadüf gibi görünüyor....