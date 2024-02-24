Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2184
Gerçekten...
benim için her şey 100 kat daha kolay
Kanallara görüntü olarak bakmak için algoritmayı kullanıyorum, şimdiye kadar benim için daha kolay + farklı TF'lere ölçeklendirebilirsiniz
Evet, onları toplama için kullanmak uygundur. Fiyat hareketinin doğasını tanımlamak için ZZ temelinde inşa etmenin faydalı olacağını düşünüyorum.
Peki ne keser? bir şey tahmin?
Şaşırtıcı bir şekilde, şu anda küresel olarak tahmin edicilerin etkinliğini analiz etmiyorum - bunu yaparken stratejiye de bir bağımlılık olduğunu görüyorum.
Genel olarak, şimdi tahmin edicilerin seçimi, belirli bir araç için kullanışlılıkları üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Kuantanın analizine göre, 4k tahmin ediciden 100'ünü seçiyorum ve sonuç karşılaştırılabilir, ancak ikinci durumda, seçimin geçerliliğini zaten anlıyorum, çünkü eğitim olmadan - daha önce yazdığım gibi sadece analizle, ancak sonucu iyileştirme amacı, tüm model tahmincileri için aynı sayıda kuantaya sahip ızgaraların numaralandırılmasından her zaman mümkün değildir.
Örneğin, oldukça basit bir şekilde bir tahmin edici seçebilirsiniz - tahmin edicileri alıyoruz ve her numunenin her bir kuantumunda (eğitim ve test bile) yanıtın nasıl değiştiğini (yüzde 1) görüyoruz.
Ortalama delta modülü , her bir kuantumun sapmaları küçükse, o zaman nicemleme doğrudur ve tahmin edici faydalıdır ve değilse, o zaman iyi bir tahmin edici bile işe yaramaz ve muhtemelen faydalı değildir.
Fibonacci seviye kuralı :)
İşte farklı, 132 barlık tüm standart TF'lere bakıyorum. (veya önerildiği gibi 144). 1000 bardan sonra serinin hafızası kaybolmuş gibi geliyor bana. Onlar. büyük TF'lerin durumuna bakmak gerekir. Ancak, farklı TF'lerden nasıl veri hazırlanacağına dair henüz bir düşünce yok.
Orada farklı bir fikrim var - kanal bir günlüğüne inşa edildi ve büyük adam onu yeniden inşa edebilir :)
Bu bir MO serisi teması mı?
Kesinlikle.
Artışlar, ZZ ve dengeler vs. yerine neden AMO çekme kanalları yapmıyorum diye düşünüyorum..
MO nedir - biliyorum. Ama AMO nedir?
Anlamlı ölçek, küçük bir TF, daha büyük olanın kodunun çözülmesidir.
anlamını anlayamadım...
küçük bir büyükten çıkan bir şey, bununla tartışamazsınız, doğanın kanunu, bir aksiyom ..
aynen) AMO makine öğrenme algoritması
MO yazmak her zaman doğru değildir..
ör. - "MO" sınıfı etiketleri öğrettim
"makine öğrenimi" sınıf etiketlerini eğittim
nasıl feng shui değil mi?
Ve AMO siparişi ile.
Ekstremumların manuel mantığında))) Küçük zaman dilimlerindeki aşırı uçlar, eski zaman diliminin mum çubuğunun içindeki davranışı gösterir. Ve örneğin, tek tip değilse, yani. Örneğin, kaotik ve eşit derecede moda değil, o zaman bir trendin başlangıcı için bir sinyal yok. Eski zaman dilimlerindeki eğilim, gençlerin yükseliş ve düşüş trendlerinden oluşur. Bu iyi bir onay.
Kanallar aynı. Ama size verileri nasıl yazacağınızı söylemeyeceğim.
bunun bir maymun işi olduğu zaten belli. Aslında kimsenin şüphesi yok
maymunun bu hafta birleşmezse kendini şanslı say
birisi, birkaç değeri ters dönüşüm olasılığı ile bir olarak birkaç değeri nasıl temsil edeceğinin teknolojisini bilir.
çok az veya hiç hassasiyet kaybı olmadan