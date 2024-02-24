Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2795
İnanıyorum ki
Şahsen ben sıçramaları/aşırı uçları ve diğer birçok şeyi tahmin etmeyi seviyorum....
Aslında cevap yüzeyde yatıyor - "ne programlıyorsanız, onu tahmin edersiniz".
soru: ne arıyorsun??? ve sonra açıklama: ne aradığını bilmiyorsun!!!
:))))) komik, keskin, düşünceli)
Eğer bir milyonunuz varsa ve bana yarısını vermek istemiyorsanız, o zaman bir milyonunuz yok demektir.
Ne diyebilirim ki?
Sandbox!
Ayrıntı yok).
Güle güle.
Bir piyasa modelinin içinde (içinde) bir şeyi tahmin etmek ilginç bir fikirdir.
Örneğin, bir piyasa modeli olarak bolingerimiz var ve bu model içinde tahminler yapıyoruz...
Bolinger'in üç göstergesi vardır: üst sınır, alt sınır ve ortalama.
Fiyatın yakın gelecekte hangi çizgiyi geçeceğini tahmin ediyoruz.
Geçiş, çizginin mumun en yüksek ve en düşük seviyesi arasında olacağı anlamına gelir.
Yani üç sınıf tahmin ediyoruz.
Model bu tür verilerle oldukça iyi öğrenir, yeni verilerde hata düşmez ve istikrarlı davranır.
Ayrıca piyasada model trendleri çok iyi görüyor ve trend yönünde asla hata yapmıyor, gecikmesine rağmen aynı zig-zagdan çok daha yeterli davranıyor, denemenizi şiddetle tavsiye ederim ...
Bolinger yerine Donchian kanalını zaten denedim.
Deneyin, beğeneceksiniz.
============
Bunu açıklamak zor, ancak mesele şu ki, soyut yukarı-aşağı tahmin yapmıyoruz, ancak AMO'yu bir model çerçevesinde "kilitliyoruz" ve sanki AMO için serbestlik derecelerini azaltıyormuşuz gibi içeride tahmin yapıyoruz....
İşte neyi nasıl tahmin edebileceğinize dair başka bir varyant
Fiyatın yakın gelecekte hangi çizgiyi geçeceğini tahmin etmek...
Tahmini hangi noktada yapıyorsunuz?
Bolinger yerine Donchian kanalını zaten denedim.
Donchian kanalı standart ZZ ile neredeyse eşzamanlıdır - sınırı geçme anı == yeni bir ZZ segmentinin ortaya çıktığı an.
Bu stratejiyi en başından beri MO'da kullanıyorum.
Görünüşe göre buradaki sorun kimsenin birbirini duymaması, bu yüzden herkes kendi etrafında dönüyor....
Bir düşünceyi 1000 şekilde söyleyebilirsiniz, ancak sadece 1 tanesi herkes tarafından anlaşılır)))))
Bu yüzden politika tersine çevrilmelidir - konuşmacının çabalarına değil, dinleyicinin çabalarına.
Soru sormak ya da soru sormak o kadar da zor değildir - bu sadece kendi eşsizliğini düşünen pek çok insanın megalomanyak tavrıdır....
Hangi noktada bir tahminde bulunuyorsunuz?
Şu andan itibaren bir tahmin yapıyorsunuz - gelecekte üç çizgiden hangisinin ilk geçileceği.
Evet, evet, evet, evet, tabii. sadece ZZ 'de akurasi 55-58 ve bende 79 var, ama hiçbir fark yok... tabii ki... ))
Eğer amaç sadece rakamlarsa...
Eğer her çubukta tahmin yapılıyorsa, hala bir bozulma vardır, çünkü trendin devam etme olasılığının bitme olasılığından daha yüksek olduğu açıktır, yani ortalama değerin üstünde / altında bulmak otomatik olarak doğru sonucun% 60'ını verecektir.
Donchian kanalına sınıra kadar %80 ve %20 koydum (üst sınır %100 ve alt sınır %0'dır) - bunlar tahmin ve alım satım kararı verme noktalarıdır. Kanalın karşı sınırında durur ve trol yapar.
Hayır, eğer amaç sadece sayılarsa.....
yorum yok))))