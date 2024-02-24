Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2177

Maksim Dmitrievski :

sig ekledim. yarın başlatacağım

başka bir tür testten birkaç işlem var, sayılmazlar

TAMAM

5-rku için yeniden yazacağım ve gidiyoruz

 
Renat Akhtyamov :

TAMAM

5-rku için yeniden yazacağım ve gidiyoruz

Başarılı işlemler için en iyisi. Ama infüzyonların vücut üzerindeki Pazar etkilerine biraz ara vermenin zamanı geldi. Tüm makul takaslar.

esenlik :

Varsa yaz belki yardımcı olabilirim

etikete bağlı olarak, veri kümesindeki tüm işaretlere basitçe bir sayı eklenir veya çıkarılır. Model, tarihin geçmesi için daha da derin bir test haline geldi. 

pr.iloc[pr[pr.labels == 1 ].index, 1 :- 1 ] = pr.iloc[pr[pr.labels == 1 ].index, 1 :- 1 ] -   0.0001
pr.iloc[pr[pr.labels == 0 ].index, 1 :- 1 ] = pr.iloc[pr[pr.labels == 0 ].index, 1 :- 1 ] +   0.0001

bunun halledilmesi gerekiyor. Görünüşe göre bazı ilkel şeyler. Burada, olduğu gibi, beş basamaklı 10 puan, sınıfları birbirinden uzaklaştırdılar, ortaya çıktı. Hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyorum çünkü işaretlerin farklı bir değer aralığı var. Muhtemelen, her sütunun kendi numarası vardır. Ya da belki değil.

Daha sonra görselleştirin.

Ah, peki, evet

Öyleydi

oldu

asıl şey aşırıya kaçmamak

 
Maksim Dmitrievski :

Aslında, MA fiyatına dokunuşu kaldırdılar mı?

Alexey Vyazmikin :

Aslında, MA fiyatına dokunuşu kaldırdılar mı?

kaydırılmış ortalama artışlar

Kısacası, her şey çalışıyor, denemek için Mashki'yi diğer Mashki'lerle değiştirmek gerçekten mantıklı. Girişte birkaç hareketli ortalamam var ve hepsi bu

 
Maksim Dmitrievski :

kaydırılmış ortalama artışlar

Artış, MA'dan (veya OHLC'den?) bir deltadır, aslında, anladığım kadarıyla görsel olarak fiyatın MA'ya dokunmayı bıraktığı anlamına gelir. Veya MA geniş bir bant haline geldi. Tamamen görsel. Değişimin her iki yönde de gerçekleştiğini anlıyorum.

 
Maksim Dmitrievski :

Kısacası, her şey çalışıyor, denemek için Mashki'yi diğer Mashki'lerle değiştirmek gerçekten mantıklı. Girişte birkaç hareketli ortalamam var ve hepsi bu

Ve hedefin anlamı nedir?

Alexey Vyazmikin :

Artış, MA'dan (veya OHLC'den?) bir deltadır, aslında, anladığım kadarıyla görsel olarak fiyatın MA'ya dokunmayı bıraktığı anlamına gelir. Veya MA geniş bir bant haline geldi. Tamamen görsel. Değişimin her iki yönde de gerçekleştiğini anlıyorum.

arabalar ve fiyatlar arasındaki fark

 
Maksim Dmitrievski :

arabalar ve fiyatlar arasındaki fark

Evet, o zaman kafamdaki görselleştirmem doğru.

Karşılaştırma için bir sonuç var mı?
Alexey Vyazmikin :

Evet, o zaman kafamdaki görselleştirmem doğru.

Karşılaştırma için bir sonuç var mı?

oh, o zaman .. yorgun)) tüm normal insanlar gibi hafta sonu yumruk atmaya hayır

Valla ben 2 ay sınava 5 yıl çalıştım. Güvenilir bir modelin nasıl olması gerektiği gibi

ve bunun gibi şeyler .. bazen 2010'dan itibaren birkaç aylık eğitimle çalışmaya başlar.


