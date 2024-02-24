Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2181
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sadece bir trend değişikliği kavramı yeterli değildir. En azından ben yapmadım. 5-7 eyalet. Azaltmayı umuyorum, ancak en azından durum parametrelerinin sayısını artırmanız gerekiyor, bu da çok karmaşık.
Eğilimdeki keskin bir değişiklik, pürüzsüz olana, vb., vb. Prensip olarak, fiyat davranışının SB'den olası sapma türlerinin sayısı sonsuzdur. Bir türü diğerine değiştirmek için tüm olası seçenekleri alırsak, sonsuz kareyi elde ederiz)
Benim düşünceme göre, çalışan bir model çok sayıda parametreye sahip olamaz. Bu nedenle, fiyatın tamamını bir bütün olarak tanımlayamaz, sadece küçük parçalarından veya bireysellerinden sadece bir kısmını tanımlayabilir. yönleri. Başka bir şey de, bu tür basit kısmi modeller, daha karmaşık ve kapsamlı olanlar sadeleştirilerek elde edilebilir.
Eğilimdeki keskin bir değişiklik, pürüzsüz olana, vb., vb. Prensip olarak, fiyat davranışının SB'den olası sapma türlerinin sayısı sonsuzdur. Bir türü diğerine değiştirmek için tüm olası seçenekleri alırsak, sonsuz kareyi elde ederiz)
Benim düşünceme göre, çalışan bir model çok sayıda parametreye sahip olamaz. Bu nedenle, fiyatın tamamını bir bütün olarak tanımlayamaz, sadece küçük parçalarından veya bireysellerinden sadece bir kısmını tanımlayabilir. yönleri. Başka bir şey de, bu tür basit kısmi modeller, daha karmaşık ve kapsamlı olanlar sadeleştirilerek elde edilebilir.
3 tip trend (bir daire sıfır hızda bir trend), kanalın daralması ve genişlemesi ve çubukların genişliği yüksek tepenin ortalama genişliğinden ve kanalın kenarlarından daha yüksek olduğunda bir çit üzerine yerleştim. birbiriyle ilişkili değildir ve sabit değildir. Önceki duruma ve akıma bağlı olarak, sinyal noktalarının görünümünü belirleme algoritması. Zaten olabilirler veya olmayabilirler.zy sinyal noktaları, durum değişim noktaları.
Kötü çiziyor. Daha iyi sadece parçalı doğrusal
Kötü çiziyor. Daha iyi sadece parçalı doğrusal
Bana biraz Ichimoku'yu hatırlatıyor.
Ben zaten cevap verdim - belirli bir Demko eşit tik çubukları oluşturdu (Alpari'ye göre çubuk başına 100 tik) ve bu tür çubukların AÇIK fiyatları ile çalıştı.
100 tik arayla biraz kene topladım (demoda), tabii ki çok az veri var, ancak yayınladığınız resimlere benzemiyor gibi görünüyor.
Büyük olasılıkla, bu aralık belirli bir hesap için seçilmelidir.
Birisi daha fazla veri toplamak isterse, mql4 için kene toplayıcısını göndereceğim
3 tip trend (bir daire sıfır hızda bir trend), kanalın daralması ve genişlemesi ve çubukların genişliği yüksek tepenin ortalama genişliğinden ve kanalın kenarlarından daha yüksek olduğunda bir çit üzerine yerleştim. birbiriyle ilişkili değildir ve sabit değildir. Önceki duruma ve akıma bağlı olarak, sinyal noktalarının görünümünü belirleme algoritması. Zaten olabilirler veya olmayabilirler.zy sinyal noktaları, durum değişim noktaları.
Görsel analiz için - iyi bir yaklaşım. Standart bir matstat yöntemlerini kullanarak yapmaya çalışırsanız, bilinmeyen bir varyansa sahip (aynı zamanda tahmin edildiğinde) SB için aralık tipi (yüksek-düşük) değerlerin dağılımlarını hesaplamak zor olacaktır. örnek).
100 tik arayla biraz kene topladım (demoda), tabii ki çok az veri var, ancak yayınladığınız resimlere benzemiyor gibi görünüyor.
Büyük olasılıkla, bu aralık belirli bir hesap için seçilmelidir.
Birisi daha fazla veri toplamak isterse, mql4 için kene toplayıcısını göndereceğim
100'lük 300 tik ile, 1 dakikalık çubuk yerine 3 100 tik çubuğu olacağı ortaya çıktı.
Ama genel olarak, bana evrensel bir fikir değil gibi geliyor. Bir DC'de, birer birer, diğerinde, farklı şekilde, ... onbeşinde ...
Görsel analiz için - iyi bir yaklaşım. Standart bir matstat yöntemlerini kullanarak yapmaya çalışırsanız, bilinmeyen bir varyansa sahip (aynı zamanda tahmin edildiğinde) SB için aralık tipi (yüksek-düşük) değerlerin dağılımlarını hesaplamak zor olacaktır. örnek).
Dönüş mantığına yerleştim, eğer değer koridorun dışındaysa ondan ortalamayı topluyoruz, eğer ortalama değişmişse o zaman değişiklikler önemli, önceki değerlere dönüş ise aykırı değerlerin ortadan kaldırılması. Hızlarda, trend bir patlama ile değiştiğinde (az ya da çok görünür ve doğru). daha karmaşık çizimler üzerinde... üzerinde çalışıyorum. Dağılımı, en yükseklerin minimumlarının ortalama farklılıklarının, segmentteki ortalama yüksek en düşük veya açık kapanışa oranı olarak değerlendiriyorum.
Geri dönüş olmadan, hala değişim noktasını nasıl belirleyeceğimi bilmiyorum.
100 tik arayla biraz kene topladım (demoda), tabii ki çok az veri var, ancak yayınladığınız resimlere benzemiyor gibi görünüyor.
Büyük olasılıkla, bu aralık belirli bir hesap için seçilmelidir.
Birisi daha fazla veri toplamak isterse, mql4 için kene toplayıcısını göndereceğim
İyi bilmiyorum...
Burada, özellikle:Veri formatı: Zaman; açık; yüksek; düşük; kapat; Gerçek Hacim
Veriler, 2016'nın başından 2017'nin sonuna kadar iki yıl boyunca gerçek Dukascopy kenelerinden dönüştürülmüştür.
Bar başına 100 kene dilimleme çubukları. Çubuk zamanlamaları, MT'deki zaman depolama formatı grafikte mikrosaniyelerin görüntülenmesine izin vermediğinden, ne yazık ki mikrosaniye olmadan ilk tik zamanlamasından alınmıştır.
Kontrol ederseniz - her şey doğru, durağanlık ve iki modalite olduğu ortaya çıktı.
Belki bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadı. İyi tamam.
Alpari Real dakikada yaklaşık 300 tik verir - bunları 3 kotasyon/likidite sağlayıcısı ile birleştirir. Demoları çok daha küçük. Diğer DC'ler de farklı bir miktar verecektir.
100'lük 300 tik ile, 1 dakikalık çubuk yerine 3 100 tik çubuğu olacağı ortaya çıktı.
Ama genel olarak, bana evrensel bir fikir değil gibi geliyor. Bir DC'de, birer birer, diğerinde, farklı şekilde, ... onbeşinde ...
Destekliyorum, DB/DC likidite filtrelemesi (dönüşüm) her an değiştirilebilir! Daha önce M1 verilerini karşılaştırsak bile, DB/DC arasında çok büyük bir fark vardı, hatta MT4 ve MT5 terminallerindeki bir DC'nin M1'i arasındaki fark bile!