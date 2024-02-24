Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2182
etikete bağlı olarak, veri kümesindeki tüm işaretlere basitçe bir sayı eklenir veya çıkarılır. Model, tarihin geçmesi için daha da derin bir test haline geldi.
bunun halledilmesi gerekiyor. Görünüşe göre bazı ilkel şeyler. Burada, olduğu gibi, beş basamaklı 10 puan, sınıfları birbirinden uzaklaştırdılar, ortaya çıktı. Hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyorum çünkü işaretlerin farklı bir değer aralığı var. Muhtemelen, her sütun için kendi numarası anlamlıdır. Ya da belki değil.
Daha sonra görselleştirin.
Ah, peki, evet
Öyleydi
oldu
asıl şey aşırıya kaçmamak
bu resmi aldım:
sonra orijinal veri çerçevesine, yerinde olmayan dağıtımları bıraktım (yukarıdaki şekilde sarı)
olan şey bu
her şeyi rastgele bir ormana sürdü ve test cihazına sürdü
06.20 - 08.20 arası tren. kalın değil, eksi değil.
Dün Maksimka, bu resimlere göre bitmiş kaseyi ortaya koydu ve bir sinyal için botu kapattı. neyi almıyorsun
Ben benimkini arıyorum, lütfen karışma.
Böyle bir büyücü vardı. Benzer dönüşümlerle videolar kaydetti. Kümeler taşındı, diğer geometrik dönüşümler yapıldı. Kendini açıklamadı, sadece sessizce videolar yazdı ve sonra sildi 🤣 Onlara ne söylemek istediği belli değil ama Kâse'nin mutlu sahibi olduğunu söylüyorlar..
Bu ileti dizisinden geçerken Magician'dan söz edildiğini gördüm. 2182 sayfa... kahramanları, tutkuları, gelenekleri, kâsesi , iniş ve çıkışlarıyla. Evet, zaten ayrı bir fantezi dünyası var))))
Böyle bir büyücü vardı. Benzer dönüşümlerle videolar kaydetti. Kümeler taşındı, diğer geometrik dönüşümler yapıldı. Kendini açıklamadı, sadece sessizce videolar yazdı ve sonra sildi 🤣 Onlara ne söylemek istediği belli değil ama Kâse'nin mutlu sahibi olduğunu söylüyorlar..
evet, öyleydi, oldu ve birleşti ... belki iki anlamda bile))
Bir şeyi bir şeyle ve genetiğe kaydırmak için kuralları tanımlayın .... koyun - öğretti - bakın. sonuç ... itti - eğitildi - bkz. sonuç
=============================
R-ke veya python'da bu tür kanalları oluşturmak için kutudan çıkmanın hazır bir yolu olup olmadığını kim bilebilir?
C-peki, bu R'ye nasıl hayran olmazsın, her şeye sahip...
Peki, p'deki regresyon doğrusunu hesaplayamıyor musunuz? ve 2. kanal
evet zaten, sadece her zaman hazır arıyorum, böylece minimum kod
sadece hiç yapmadım
Bir kanalı ne kadar basit ve zarif bir şekilde oluşturabileceğinizi tahmin edin, herhangi bir uç noktayı işaretlemenize, kanalı üzerlerine germenize vs. gerek yok.
Artışlar, ZZ ve dengeler vs. yerine neden AMO çekme kanalları yapmıyorum diye düşünüyorum..
artıları:
1) tahmin, seğirmemesi ve her mumda yeniden hesaplanmaması anlamında durağandır
2) tahmin, piyasa oynaklığını ve düzensizliğini hesaba katar
3) tahmin çok açık ve yorumlanması kolay... üstte satılır, alttan alınır.. + doğru girişler
4) programlaması çok kolay
5) bir model farklı TF'ler tarafından ölçeklenebilir
Artışlar, ZZ ve dengeler vs. yerine neden AMO çekme kanalları yapmıyorum diye düşünüyorum..
artıları:
1) tahmin, seğirmemesi ve her mumda yeniden hesaplanmaması anlamında durağandır
2) tahmin, piyasa oynaklığını ve düzensizliğini hesaba katar
3) tahmin çok açık ve yorumlanması kolay... üstte satılır, alttan alınır.. + doğru girişler
4) programlaması çok kolay
Doğru düşünüyorsun - zaten kullanıyorum :)
Buradaki soru, kanalın hangi noktalar üzerine kurulacağı ve tahminciler için hangi bilgilerin alınacağıdır.