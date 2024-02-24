Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2771

Bu arada, pencerelerle ilgili zorluklar hakkında - eşit hacimli pencereler alabilirsiniz. Örneğin, toplam tik hacmi 1000 çubuk olan bir pencere. Bu, sürecin fiziğine sabit bir zaman penceresinden (çubuk sayısı) biraz daha yakındır.

Tik grafiğiyle aynı şey daha karmaşıktır - teklifi tickSize'dan daha fazla hareket ettiren veya aynı anda hem alış hem de satış fiyatını değiştiren tiklerin tick_volume'u düzeltmesi gerekecektir.

sadece bunu NN'ye sığdırmak kolay olmayacaktır.

 

EURUSD üzerinde 2021.03.01,00:00'dan itibaren sinyal almanın sonucu.

Eğitim örneği ve "eğitim dışı" örnek yoktur.

Model H1 üzerinde çalışır.

Her saat modelin veri incelemesi ve eğitimi.

Başlangıçtaki tahminci sayısı yaklaşık 170'tir.

MO sayısı= 5 ila 10 veri incelenmiş tahminci kullanan 3 model.

1000 çubuk çalıştırın. Hesaplama süresi = 6,78 saat.

Kısa, uzun ve piyasa dışı tahminler - üçlü model

Tahmin sonuçları:

Tahmin 1 saat ilerisi

short_er <- 0,8947

long_er <- 0,9285


2 saat sonrası için tahmin

short_er <- 0,6578

long_er <- 0,8928

3 saat sonrası için tahmin

short_er <- 0, 5789

long_er <- 0, 6785


 

Önümüzdeki 5 (!!!) saat için kesin tahmin: kur değişmeyecek... ticaret yok.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Sanych'in yeniden eğitim ve kekemelik penceresi lehine ilginç bir not

https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87

Bilinen bir gerçektir: Pazartesi gününün ilk birkaç saatinde işlem yapmamak en iyisidir. Bu arada, Cuma gününün son birkaç saati de öyle.

Bu arada, EA'nız


 
СанСаныч Фоменко #:

Takasları görebilir miyim?
 
mytarmailS #:
Anlaşmaları görebilir miyiz?

Hazır bir şey yok, ellerinizi hareket ettirmeniz gerekiyor. Çok daha önemlisi zamanın radikal bir şekilde azaltılması. 1000 bar hiçbir şey değil. Bugünün ana sorunu bu.


Tahmin edicilerin öngörü gücü üzerine kampanya yapmak için bunu ortaya koydum.

 
mytarmailS #:
Anlaşmaları görebilir miyiz?

Bir bakayım dedim, benim için kolay değil ama gerçekten çok ilginç.

 
СанСаныч Фоменко #:

Hazır bir şey yok, ellerinizi hareket ettirmeniz gerekiyor. Çok daha önemlisi, zamandaki radikal azalmadır. 1000 bar hiçbir şey değil. Bugünün ana sorunu bu.


Tahmin edicilerin öngörü gücü konusunda ajitasyon yapmak için bunu ortaya koydum.

Mevcut olmayan ne?
 
mytarmailS #:
Ne hazır değil?

Teklif tablosuna bağlama.

 
СанСаныч Фоменко #:

Alıntı tablosuna bağlar.

Herhangi bir ticaret yapılıyor muydu? Yoksa hepsi r-ke'deki testler düzeyinde miydi?

