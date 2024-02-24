Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2070
Sadece %24 birim varken strateji dakikalar içinde 7 yıl boyunca karlı!
CatBoost bundan hiç ders almıyor, tamamı sıfıra sahip, sadece R üzerindeki genetik algoritma bir şekilde mantığı yakalıyor ama kötü.
Bu nasıl bir strateji?
ZZ'nin yeni bir segmentinin ortaya çıkmasından sonra, geri dönüşü bekliyoruz ve ZZ vektörü yönünde duruyoruz, yeni ZZ vektörünün göründüğü noktada duruyoruz.
Neden sıfırlar? Derslerin verdiği olasılığı sever. Birinin olasılığı %30 veya %40 ise ticaret yapın ve bakiyeye bakın.
Ve sonra, makaleyle uğraşırken denemeyi düşündüm, ancak çok fazla gürültü çıkaracağını düşünüyorum - nadiren bu tür dengeler istikrar sağlar.
O yüzden bu stratejiyi kim öğretirse para kazanabilir, bence öyle :) Örneği ben doldurabilirim - şansımı dene, öğretebilir ve sırrını paylaşabilirsen - Stratejiyi kodda paylaşacağım!
Aslında, 1 göstergede.
koddaki stratejiyi bilmeden nasıl öğretilir)?
Örneğe göre, buradaki herkes gibi, öğretin ...
Ağları mt'de yapıyorum ve biraz farklı öğreniyor) Oraya örnek yükleyemiyorum, öğrenmesi daha uzun sürüyor ama bazı avantajları var)))
bir yıl boyunca dairede oturacak)
Mümkün olan en kötü seçenek değil :)