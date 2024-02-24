Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2070

Alexey Vyazmikin :

Sadece %24 birim varken strateji dakikalar içinde 7 yıl boyunca karlı!

CatBoost bundan hiç ders almıyor, tamamı sıfıra sahip, sadece R üzerindeki genetik algoritma bir şekilde mantığı yakalıyor ama kötü.

Bu nasıl bir strateji?
 
Alexey Vyazmikin :

Neden sıfırlar? Derslerin verdiği olasılığı sever. Birinin olasılığı %30 veya %40 ise ticaret yapın ve bakiyeye bakın.
 
Alexander Alekseevich :
Bu nasıl bir strateji?

ZZ'nin yeni bir segmentinin ortaya çıkmasından sonra, geri dönüşü bekliyoruz ve ZZ vektörü yönünde duruyoruz, yeni ZZ vektörünün göründüğü noktada duruyoruz.

 
elibrarius :
Neden sıfırlar? Derslerin verdiği olasılığı sever. Birinin olasılığı %30 veya %40 ise ticaret yapın ve bakiyeye bakın.

Ve sonra, makaleyle uğraşırken denemeyi düşündüm, ancak çok fazla gürültü çıkaracağını düşünüyorum - nadiren bu tür dengeler istikrar sağlar.

 

O yüzden bu stratejiyi kim öğretirse para kazanabilir, bence öyle :) Örneği ben doldurabilirim - şansımı dene, öğretebilir ve sırrını paylaşabilirsen - Stratejiyi kodda paylaşacağım!


Aslında, 1 göstergede.
 
Alexey Vyazmikin :

Alexey Vyazmikin :

koddaki stratejiyi bilmeden nasıl öğretilir)?

 
Alexander Alekseevich :

Örneğe göre, buradaki herkes gibi, öğretin ...

 
Alexey Vyazmikin :

Ağları mt'de yapıyorum ve biraz farklı öğreniyor) Oraya örnek yükleyemiyorum, öğrenmesi daha uzun sürüyor ama bazı avantajları var)))

Alexey Vyazmikin :

bir yıl boyunca dairede oturacak)

 
Maksim Dmitrievski :

bir yıl boyunca dairede oturacak)

Mümkün olan en kötü seçenek değil :)

