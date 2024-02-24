Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2071

Alexey Vyazmikin :

Mümkün olan en kötü seçenek değil :)

Bir ay sonra kapatacaktım. Sıkıcı olacak)
 
elibrarius :
Bir ay sonra kapatacaktım. Sıkıcı olacak)

Araca dokunmamak için kendimi eğitiyorum - bu çok zor.

 
Evgeny Chumakov :


her şey senin için çalışıyorsa iyi

Modelin keşfinden sonraki karar ile model arasında bir bağlantı arıyordum - daha sonraki satın alma veya satma kararının hala 50/50 olduğu ortaya çıktı,

Kısa stop-loss ile denedim, yani, prensipte, işlemlerin stop-loss'tan daha olumlu, ancak işlem sayısı çok, çok az, eğer doğru hatırlıyorsam, yılda yaklaşık 10 adet - sonuçların böyle olduğunu düşünüyorum. 10 işlemden 3-4'ü olduğunda istatistiksel olarak çok iyi değil geyik, gerisi kâr


Not: Ayrıca Renko'yu (Mors kodunda söylediğiniz gibi kombinasyonlar) kullanarak desenleri aramaya çalıştım, belki de Renko, desen algılandıktan sonra zaten gecikmiş karar verme sürecine bir gecikme eklediğinden, ZigZag kullanmaktan bile daha kötü

 

Igor Makanu :

Bir alım veya satım değil, bir durum arıyordum - mevcut diz öncekinden daha büyük.

 
Evgeny Chumakov :


Her şeyi MT strateji test cihazı ile test ediyorum - hemen sonucu alıyorsunuz (ya da daha doğrusu anlamıyorsunuz)

 
Alexey Vyazmikin :

Bu bilgiyi göster


Hem minimum matematiksel beklentinin hem de para birimiyle geçirilen zamanın bilindiği saber makalesinden tarih üzerinde eğitim almaya çalıştım - sonuç sıfır. Klasik sistemler MO'dan daha iyi performans gösterirken
 
Alexey Vyazmikin :

ne olmuş? Kodu atar mısın Ya da en azından bir seçim.
 
Evgeny Chumakov :

Cevap değil, sadece kalıplarla ilgili bir konu.

Mors tipine göre ZigZag desenleri yaptım (uzun - kısa vs. 54 desen çıktı)

Bazen aynı harf kombinasyonlarının art arda nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

Ve bu, ZigZag uzun ve kısa kol olaylarının frekanslarının bir histogramıdır (uzun olanlar + işaretli, kısa olanlar - işaretli). Bu arada, X deseni uzun süredir 'uzun' olanlar arasında ve 'kısa' olanlar arasında en sık L ve P'dir.

Güzel! harika bir iş çıkardı..

Ama bana öyle geliyor ki, kalıptan sonra bir kalıp aramamak, ancak bu kalıpla ilişkili geri tepme fiyatını aramak daha iyi, resmileştirmek çok daha zor, ama benim için daha iyi çalışıyor..

Algoritma, mevcut kalıba bağlı olarak bazı fiyatlarda sipariş vermeyi bu şekilde öğretir.

 
Rorschach :

Strateji Test Kullanıcısı raporu
Açık Komisyoncu (Derleme 2666)

Komisyoncu: JSC ''Açılış Broker''
Para birimi: RUR
İlk para yatırma: 1 000 000.00
Omuz: 1:1
Sonuçlar
Geçmiş kalitesi: %56
Barlar: 1300167 Tiki: 5196255 Semboller: 1
Net kazanç: 28 280.00 Bakiyeye göre mutlak düşüş: 45.00 Şu yollarla mutlak düşüş: 56.00
Toplam kar: 168 573.00 Bakiyeye göre maksimum düşüş: 2010.00 (%0.20) Özkaynağa göre maksimum düşüş: 2 044,00 (%0,20)
Toplam kayıp: -140 293.00 Bakiyeye göre göreceli düşüş: %0,20 (2 010,00) Öz sermayeye göre göreceli düşüş: %0.20 (2 044.00)
karlılık: 1.20 Kazanma beklentisi: 3.85 Sınır seviyesi:
Kurtarma faktörü: 13.84 Sharpe oranı: 0.06 Z-Skoru: 3,41 (%99,74)
AHPR: 1.0000 (%0.00) LR Korelasyonu: 0.97 OnTester sonucu: 0
GHPR: 1.0000 (%0.00) LR Standart Hatası: 1 834.06
Toplam işlemler: 7345 Kısa işlemler (% kazanç): 3650 (%32.85) Uzun işlemler (% kazanç): 3695 (%29,91)
Toplam işlemler: 14690 Karlı işlemler (tümünün yüzdesi): 2304 (%31.37) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi): 5041 (%68.63)
En büyük karlı ticaret: 639,00 En büyük kaybeden ticaret: -227,00
Ortalama karlı ticaret: 73.17 Ortalama kaybeden ticaret: -27.83
Maksimum sürekli kazanç sayısı (kar): 8 (360,00) Maksimum sürekli kayıp sayısı (kayıp): 23 (-565.00)
Maks. sürekli kar (kazanç sayısı): 1 014.00 (6) Maks. sürekli kayıp (kayıp sayısı): -685.00 (17)
Ortalama Sürekli Kazanç: 1 Ortalama Sürekli Kayıp: 3


 
Evgeny Chumakov :


Uzun ve kısa kaldıracı nasıl tanımlarsınız?

