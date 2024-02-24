Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2071
Mümkün olan en kötü seçenek değil :)
Bir ay sonra kapatacaktım. Sıkıcı olacak)
Araca dokunmamak için kendimi eğitiyorum - bu çok zor.
Cevap değil, sadece kalıplarla ilgili bir konu.
Mors tipine göre ZigZag desenleri yaptım (uzun - kısa vs. 54 desen çıktı)
Bazen aynı harf kombinasyonlarının art arda nasıl değiştiğini görebilirsiniz.
Ve bu, ZigZag uzun ve kısa kol olaylarının frekanslarının bir histogramıdır (uzun olanlar + işaretli, kısa olanlar - işaretli). Bu arada, X deseni uzun süredir 'uzun' olanlar arasında ve 'kısa' olanlar arasında en sık L ve P'dir.
her şey senin için çalışıyorsa iyi
Modelin keşfinden sonraki karar ile model arasında bir bağlantı arıyordum - daha sonraki satın alma veya satma kararının hala 50/50 olduğu ortaya çıktı,
Kısa stop-loss ile denedim, yani, prensipte, işlemlerin stop-loss'tan daha olumlu, ancak işlem sayısı çok, çok az, eğer doğru hatırlıyorsam, yılda yaklaşık 10 adet - sonuçların böyle olduğunu düşünüyorum. 10 işlemden 3-4'ü olduğunda istatistiksel olarak çok iyi değil geyik, gerisi kâr
Not: Ayrıca Renko'yu (Mors kodunda söylediğiniz gibi kombinasyonlar) kullanarak desenleri aramaya çalıştım, belki de Renko, desen algılandıktan sonra zaten gecikmiş karar verme sürecine bir gecikme eklediğinden, ZigZag kullanmaktan bile daha kötü
Igor Makanu :
daha sonraki satın alma veya satma kararının hala 50/50 olduğunu,
Bir alım veya satım değil, bir durum arıyordum - mevcut diz öncekinden daha büyük.
Bir alım veya satım değil, bir durum arıyordum - mevcut diz öncekinden daha büyük.
Her şeyi MT strateji test cihazı ile test ediyorum - hemen sonucu alıyorsunuz (ya da daha doğrusu anlamıyorsunuz)
O yüzden bu stratejiyi kim öğretirse para kazanabilir, bence öyle :) Örneği ben doldurabilirim - şansımı dene, öğretebilir ve sırrını paylaşabilirsen - Stratejiyi kodda paylaşacağım!
Aslında, 1 göstergede.
Bu bilgiyi göster
Hem minimum matematiksel beklentinin hem de para birimiyle geçirilen zamanın bilindiği saber makalesinden tarih üzerinde eğitim almaya çalıştım - sonuç sıfır. Klasik sistemler MO'dan daha iyi performans gösterirken
O yüzden bu stratejiyi kim öğretirse para kazanabilir, bence öyle :) Örneği ben doldurabilirim - şansımı dene, öğretebilir ve sırrını paylaşabilirsen - Stratejiyi kodda paylaşacağım!
Aslında, 1 göstergede.
Güzel! harika bir iş çıkardı..
Ama bana öyle geliyor ki, kalıptan sonra bir kalıp aramamak, ancak bu kalıpla ilişkili geri tepme fiyatını aramak daha iyi, resmileştirmek çok daha zor, ama benim için daha iyi çalışıyor..
Algoritma, mevcut kalıba bağlı olarak bazı fiyatlarda sipariş vermeyi bu şekilde öğretir.
Bu bilgiyi göster
Hem minimum matematiksel beklentinin hem de para birimiyle geçirilen zamanın bilindiği saber makalesinden tarih üzerinde eğitim almaya çalıştım - sonuç sıfır. Klasik sistemler MO'dan daha iyi performans gösterirken
Uzun ve kısa kaldıracı nasıl tanımlarsınız?