Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1749

Maksim Dmitrievski :

açıklamalı bir video yaz, net değil

Demek istediğim, ağın "ağırlık" dili ona evrensellik verir ve herhangi bir veri türüyle çalışabilir (bunları "ağırlığa" dönüştürdükten sonra). Bu da birleştirmedir (tek bir sisteme/forma getirme).
 

Lamba için bir renk seçmeye gittim ...

Ve bir yerde bir hata olduğunu söyleme, aradım ... bulamadım ... umarım bulmam))

 
Aleksey Nikolaev :

Çok boyutlu bir fonksiyon, etki alanı çok boyutlu bir uzay olan sıradan bir matematiksel fonksiyondur. NN durumunda, bu özellik alanıdır.

Size bir matematikçinin matematik nasıl olduğunu sormak istiyorum - okulda matematik okudunuz mu?)

Okudu. Ancak, NS cihazının özü nerede?
Uzay, işaretler, arama - bu öz değil, işin bir parçası. Bir cümlede ayrı kelimeler olarak anlam ifade etmezler veya bir soruyu yanıtlamazlar.

 
Alexey Nikolaev :

...

Anlıyorsanız, NS cihazının özünü tanımlayın. Matematik ve fizik terimleri tek başına çalışma mekanizmasını ve aygıtı tanımlamak için yeterli değildir.

Otomotiv sistemlerinin yapısını kitaplardan incelediğimi hatırlıyorum. Böylece, özün özlü formülasyonları sayesinde sistemler ayrıntılı olarak tanımlandı.
veriler ağırlığa dönüştürülmez, ancak her girdi ağırlıklandırılır ve her girdi nihai sonucu farklı şekilde etkilemeye başlar

yapay nöron, fiziksel bir anlam taşımayan tamamen matematiksel bir nesnedir.

bu yüzden matematik yoluyla anlamalısın

Haikin'in "Neural Networks Complete Course" kitabını indirin
mytarmailS :

küçük tarih

nasıl bir yöntem?

 
Matematiksel bir bakış açısından, herhangi bir NN, çok boyutlu fonksiyonların parametrik bir ailesidir. Ağırlık seti, bu parametrelendirmeyi belirleyen parametrelerdir. Eğitim - orijinal parametrik aileden belirli bir çok boyutlu haritalama seçimine karşılık gelen ağırlıkların belirli değerlerinin belirlenmesi.

 
Maksim Dmitrievski :

İndirildi, teşekkürler.
 
Maksim Dmitrievski :

1.spektral analiz

2.adaptif sistemler

3. tahmin

4.Ay

5. ve sinyali yumuşatmak için "DEMA"nın sonundaki iki tik )))

 
"Çok boyutlu fonksiyon" kavramının bağımsız bir tanımını bulamadım. Olasılık teorisinin bir "dağıtım fonksiyonu" vardır ve bunun içinde "çok boyutlu dağılım fonksiyonları" formu ele alınır, ancak ML teknolojisi hakkında bir kelime yoktur.

Çok boyutlu fonksiyonların, eğer NN ile ilgiliyse, özünden uzak olduğu açıktır. Muhtemelen bazı teknik nüansların uygulanmasıyla ilgili bir şey. İşin özünü anlamaya çalışıyorum.

x = y + z, evet olmasına rağmen, tanımların, 1'den fazla argüman varsa, o zaman bu ... hemen mevcut olmaması garip.

