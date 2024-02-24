Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 862
Harika bir oynaklık göstergesi yaptı (yeniden yapıldı). Eklenen hacimler
özellik olarak ihtiyacı olan var mı?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Bu yüzden onu yeniden düzenledim, bir kene hacmi ekledim ve tüm bunlardan kök aldım (neden, ama döngüleri normal olarak belirler)
gecikmeyi değiştirebileceğiniz kırmızı işaretli
Ödev: n bar ilerideki oynaklığı tahmin edin ve fiyata geri dönüştürün
En kolay yollar: otomatik gerileme ve https://www.mql5.com/en/articles/318
Kod güncellendi mi?
bu benim göstergem değil
Hata. bakmadım.
Ardından şunu beğenin: Sürümünüzü yüklemek ister misiniz?
Ardından şunu beğenin: Sürümünüzü yüklemek ister misiniz?
Ne için? düzelttiğimi gösterdim
+ şu ana kadar oynaklığın tahmin edilmesinin daha kolay olduğu hiçbir karşılaştırma yok - orijinal göstergede veya düzeltilmiş
Pekala .... Basta karapuziki, dans bitti !!!! Bugün, çıkışa iyi bir VI seviyesi olan BO için bir model almayı başardık. Öyleyse bu canavarın ne kadar güçlü olduğunu görelim, yani. R+Reshetov+R. Burada her şeyi aynı anda görebilirsiniz, kim harika :-)
Tamam, gece uykusuzdu ama ben saflardayım. Bo ile oynamak isteyenler için aşağıdakileri yapıyoruz, temel TD Sequence göstergesini buradan indirin. 5 ve 5 parametreleriyle M15 pound grafiğine atıyoruz ve göründüğü anda yeşil noktanın görünmesini bekliyoruz, hemen bu şubeye girip BO üzerindeki işlemlerle ilgili önerileri bekliyoruz. Bugün akşama kadar hala evdeyim, o yüzden takas yapacağım, bence sorun değil...
iyi, iyi nişan alıyorsun, BO'da kendi hedge fonunu yaratamazsın
Peki öyle. eğlence için!!! Ellerini tut ki hiçbir yere tırmanmasınlar... :-)
Teşekkür ederim! Talimatları takip ettim. Yeşil noktayı dört gözle bekliyorum!
gerçek misin yoksa şaka mı yapıyorsun??? Ne zaman alaycı, ne zaman gerçekten çarşı anlayamıyorum ....
Bana bir ekran görüntüsü göster, göstergenin doğru olduğundan emin olmam gerekiyor.....
İyi. Büyücü??? BO'daki ilerlememe şaşırdınız mı??? İkisi zaten girdi, bu yüzden şimdi bile bir demai daha uçacak. Bak. Yuyuyu'ya özel...
Ok, bir çubuktan sonra çubuğun ne olacağını söyler. Yani, yapım aşamasında olanı atlıyoruz, ancak bir sonrakinde bir seçenek satın almayı düşünüyorum. Nasılsınız? Benimle???...