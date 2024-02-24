Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1523
Konuyla ilgili merak edilen kitap
Tahmine Dayalı Modeller: Keşfedin, Açıklayın ve Hata Ayıklayın
https://pbiecek.github.io/PM_VEE/
Son olarak, bu kitapta şunu gösterdiğimizi belirtmek isteriz .
· Tek bir gözlem için model tahminini etkileyen özelliklerin nasıl belirleneceği. Özellikle, parçalanmış grafikler, ceteris paribus profilleri, yerel model yaklaşımları veya Shapley değerleri gibi tahmini açıklamak için kullanılabilecek yöntemlerin teorisini ve örneklerini sunuyoruz.
· tam eğitimli makine öğrenimi modellerini bir bütün olarak inceleme teknikleri. Özellikle, model performansını küresel olarak açıklamak için kullanılabilecek, kısmi bağımlılık çizimleri, değişken öneme sahip grafikler ve diğerleri gibi teori ve yöntemlerin örneklerini gözden geçiriyoruz.
· önemli bilgileri hızlı bir şekilde sunmak için kullanılabilecek çizelgeler.
· Model karşılaştırma için araçlar ve yöntemler.
· açıklanan yöntemlerin nasıl kullanılacağını açıklayan R ve Python için kod parçacıkları.
Öte yandan, bu kitapta odaklanmıyoruz.
· herhangi bir özel model. Sunulan teknikler modelden bağımsızdır ve model yapısıyla ilgili herhangi bir varsayımda bulunmaz.
· veri keşfi. Bu konuda R for Data Science http://r4ds.had.co.nz/ veya TODO gibi çok iyi kitaplar var.
· model oluşturma süreci. Bu konuyla ilgili çok iyi kitaplar da var, bkz. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie ve Robert Tibshirani tarafından yazılan İstatistiksel Öğrenmeye Giriş http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ veya TODO
· model oluşturma için herhangi bir özel araç. Bunlar, örneğin Max Kuhn ve Kjell Johnson'ın http://appliedpredictivemodeling.com/ tarafından hazırlanan Applied Predictive Modeling'de tartışılmaktadır.
Ayrıca aynı anda birkaçını aynı anda botuma sürdüm, herhangi bir gelişme görmedim .. peki, belirli bir çöpüm var, kendi kafamdayım
Bugün maksimum entropi hakkında ilginç bir çalışma gördüm, genel olarak girdileri belirlemek için entropi nasıl kullanılır (makalenin 2. bölümü), beğendim
görünüşe göre benimki eksik. Hatta neredeyse aynı şeyi düşündüm ama formüle edemedim. Ve desteklenen bir tür teori var.
aynı zamanda farklı pazarların farklı şekilde tahmin edildiğini gösteriyor, yani her şey tek bir yığındaysa .. o zaman bilmiyorum
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
Makaleye dönersek. Gürültüyü zikzakla filtrelerseniz, bu yöntem sinyalleri neredeyse mükemmel şekilde kümeler. Artı, bir nevi geleceği gösteriyor, yani. değerler öne eklenir, böylece boyundaki zikzak yeniden çizilmesiyle örtüşebilir. vakalar
Üstte kırmızı - satın al, yeşil - sat
Ve sırt olmadan böyleydi
Bir sırt, yeniden çizilmeyen bir sırtla nasıl değiştirilebilir? İkilileştirilmiş sinyaller ne gösterir yukarı\aşağı 1;-1
bunu deneyin https://www.mql5.com/en/code/20143
ama hala 33, yeniden çizme hakkında kontrol etmedim, ayrıca 1 - 0 sinyal almak istedim, bu yüzden fark ettim
Eh, bu da bir sırt, sonunda yeniden çiziyor. Ve yanlış yapılmış, öyle olmalı
son her zaman yeniden çizilir, benimkini neredeyse 33 deneyin - neredeyse o kadar güzel değil, ama köşeleri yeniden çizmiyor https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
teşekkürler, bir bakacağım
burada alt pencereye +1 ve -1'i yeniden yazdım, test etmediğim tek şey çevrimiçi nasıl çalıştığıydı, ama bence sorun değil
Daha sonra ikisini de test edeceğim. Bunda, sadece aşırı uçları değil, her çubuğun göstermesi gerekir.
nishtyak, teşekkürler. Onlar. son çubuğa kadar çekiyor, o zaman değerlerin güncellenmesi gerekmiyor mu?