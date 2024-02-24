Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2462
Konu belirleyin sohbet edelim.
Yukarıda bahsedildiği gibi Millet Meclisi'nin girdisine sunulan bilgiler büyük önem taşımaktadır. Örneğin, Delta, OI ve RealVolume kullanıyorum çünkü bu bilginin Si veya RTS endeksi olsun, çalışan bir enstrüman için doğrudan önemli olduğunu düşünüyorum. Esas olan, fiilen çalıştığımız piyasadan değerler almamızdır. Bir şekilde Moex üzerinde çalışmak için Chicago Menkul Kıymetler Borsası'ndan bu bilgiyi almaya çalıştım, ancak ölü bir sayı olduğu ortaya çıktı, bu yüzden bu bilgiyi üzerinde çalıştığımız borsadan alıyoruz. Soru, Moskova Borsası piyasası için başka hangi bilgilerin alakalı olduğudur? Muhtemelen seçenekler bölümü, yani kullanılan tüm enstrümanlar için haftalık seçeneklerin gülümseme parametreleri. Tamam, eğitim alanı dışında kaliteli ağ performansı için başka ne yararlı olabilir?
Dayanak varlığa bir fiyat ekleyin. Metalurji şirketleri - Londra Menkul Kıymetler Borsası, petrol, gaz vb.
Şüpheli, işe yarayacağını sanmıyorum...
Delta, OI ve RV çalışmıyor, ancak yine de hepsi Ulusal Meclis'e itiliyor
Neden böyle karar verdin? Kanıt veya en azından mantıklı bir sonuç var ve sonra size onları nasıl kullandığımı anlatacağım !!!
Kanıt var - bu üç göstergede en az bir onaylanmış sistemik kazanç vakasının olmaması.
Zaman kaybı.
En küçüğü için, parmaklarımda çok basit bir şekilde açıklayacağım - deniz kızlarının varlığına dair doğrulanmış tek bir vaka yoksa, o zaman en mantıklı karar onların var olmadığını kabul etmek olacaktır.
Eğrinin mükemmel olmadığı yalanını söylemeyeceğim ama yine de var ve oldukça ilginç görünüyor!!!! Ve böyle bir kanıtın olmadığını söylüyorsunuz, işte burada!!!!
Test cihazı mı?