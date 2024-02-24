Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1521
Vay, Rusça bile, teşekkürler.
sağlık için başladı, Elliot dalgalarıyla sona erdi. Paspas yok. finansal tahmin yöntemleri. sıcaklık Zaten açık olan dizinin kalıcılığının tanımı dışında önerilmemektedir.
sağlık için başladı, Elliott dalgalarıyla sona erdi. Paspas yok. finansal tahmin yöntemleri. sıcaklık Zaten açık olan dizinin kalıcılığının tanımı dışında önerilmemektedir.
Peki, o zaman tekrar, yeni bir şey yok, ha.
Bu yüzden ağacı bölmeye devam edeceğim.
Bölünmenin yinelemelerini yapraklarıyla (X) eğitim örneğinin dışında bölmenin her bir yaprağında (Y) kazançların birikimi olarak çizin.
Grafikten, ağaç bölmenin, uzayın farklı bir bölgesini tanımlayanlar da dahil olmak üzere, ancak aynı veya daha iyi sonuçla alternatif mantıksal zincir varyantları verebileceği sonucu çıkmaktadır.
Buradaki sorun, tüm yaprakların tek bir sistemde toplanması ve aralarındaki korelasyona ve örnek uzayın tanımının eksiksizliğine göre ağırlıkların verilmesi gerektiğidir ve bu durumda hangi formülleri kullanacağımı bilmiyorum, ne yazık ki.
Piyasayı koşullu durumlara bölerseniz, modeli her biri için eğitirseniz ve bunlar arasında geçiş yaparsanız, sonuçların daha iyi olduğunu fark ettiniz.
bunun için hmm ve seç
Hangisinin daha iyi olduğu mantıklı, ancak durumlar arasında nasıl ayrım yapılır?
Ya makinede (kümeleme), öğretmensiz. Onlar. birkaç gizli durum vurgulanacak ve bu durum stat açısından açıkça farklılık gösterecektir. sana. Örnekleri yukarıda attı.
ya rastgele
Bunun için herhangi bir kümeleme yöntemi buldunuz mu? Sonuçta, diyelim ki kümeden kümeye sorunsuz geçişler olmalı, eğer küresel eğilimleri belirliyorsa, deyim yerindeyse, bir durumdan diğerine geçiş hassasiyetine ve mantığına sahip olmalıdır.
HMM hakkında zaten yazdı
merdivendeki insanlar derin zihin yuvarlanmasına karşı (yanlışlıkla yanlarına gelir)
Oyunlarda AI hakkında da okudum, ancak oyun botlarının mantığında NN olmayan birçok çalışma var, genellikle karar ağaçları kullanıyorlar.
Rete algoritmasına denk geldim, nedenini bilmiyorum ama Rete algoritmasını hiç duymadım, okuma materyali buldum ama 1000 sayfalık çok büyük bir hacimli, içinde bir şey var...
iyi, ağaçlara takviye yapmıyorlar
Oynanacak çok oyun varsa, onları nasıl yeniden eğitirsiniz? daha yeni