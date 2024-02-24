Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1521

Alexey Vyazmikin :

Vay, Rusça bile, teşekkürler.

sağlık için başladı, Elliot dalgalarıyla sona erdi. Paspas yok. finansal tahmin yöntemleri. sıcaklık Zaten açık olan dizinin kalıcılığının tanımı dışında önerilmemektedir.

bir çeşit yulaf lapası

 
Maksim Dmitrievski :

Peki, o zaman tekrar, yeni bir şey yok, ha.

Bu yüzden ağacı bölmeye devam edeceğim.

Bölünmenin yinelemelerini yapraklarıyla (X) eğitim örneğinin dışında bölmenin her bir yaprağında (Y) kazançların birikimi olarak çizin.

Grafikten, ağaç bölmenin, uzayın farklı bir bölgesini tanımlayanlar da dahil olmak üzere, ancak aynı veya daha iyi sonuçla alternatif mantıksal zincir varyantları verebileceği sonucu çıkmaktadır.

Buradaki sorun, tüm yaprakların tek bir sistemde toplanması ve aralarındaki korelasyona ve örnek uzayın tanımının eksiksizliğine göre ağırlıkların verilmesi gerektiğidir ve bu durumda hangi formülleri kullanacağımı bilmiyorum, ne yazık ki.

Alexey Vyazmikin :

Piyasayı koşullu durumlara bölerseniz, modeli her biri için eğitirseniz ve bunlar arasında geçiş yaparsanız, sonuçların daha iyi olduğunu fark ettiniz.

bunun için hmm ve seç

 
Maksim Dmitrievski :

Hangisinin daha iyi olduğu mantıklı, ancak durumlar arasında nasıl ayrım yapılır?

Alexey Vyazmikin :

Maksim Dmitrievski :

Bunun için herhangi bir kümeleme yöntemi buldunuz mu? Sonuçta, diyelim ki kümeden kümeye sorunsuz geçişler olmalı, eğer küresel eğilimleri belirliyorsa, deyim yerindeyse, bir durumdan diğerine geçiş hassasiyetine ve mantığına sahip olmalıdır.

Alexey Vyazmikin :

merdivendeki insanlar derin zihin yuvarlanmasına karşı (yanlışlıkla yanlarına gelir)


 
Maksim Dmitrievski :

Oyunlarda AI hakkında da okudum, ancak oyun botlarının mantığında NN olmayan birçok çalışma var, genellikle karar ağaçları kullanıyorlar.

Rete algoritmasına denk geldim, nedenini bilmiyorum ama Rete algoritmasını hiç duymadım, okuma materyali buldum ama 1000 sayfalık çok büyük bir hacimli, içinde bir şey var...

Igor Makanu :

Oyunlarda AI hakkında da okudum, ancak oyun botlarının mantığında NN olmayan birçok çalışma var, genellikle karar ağaçları kullanıyorlar.

Rete algoritmasına denk geldim, nedenini bilmiyorum ama Rete algoritmasını hiç duymadım, okuma materyali buldum ama 1000 sayfalık çok büyük bir hacimli, içinde bir şey var...

iyi, ağaçlara takviye yapmıyorlar

Oynanacak çok oyun varsa, onları nasıl yeniden eğitirsiniz? daha yeni

