Sanki bir çeşit kâse beni gagalıyor. Test 28 çift ve 4 zaman diliminde (5-15-30-60) gerçekleştirilmiştir. Toplam test sonucu (puan olarak kar) aşağıda verilmiştir. Doğru, test cihazında değil, programlı ve yayılmadan test ettim. Bunun için bir çoklu para birimi uzmanı yarattı. Demoya bahse girerim. Plus'ta sosis yapmaya başlarsa, inceleme için bir sinyal göndereceğim.
Ayrıca NS için 2 yeni tahminci buldum:
1. Belirli bir süre için iki mamanın kesişimlerinin karını hesaplayın ve girişe gönderin. kenelerin dönemlerini ve kâr hesaplama dönemini değiştirmek mümkündür.
2. Arabaların kavşağının fiyatını veya cari fiyat ile kavşak fiyatının farkını (oranını) girdi olarak uygulayın
Eğitimde hep böyle. Ama testte - hiç kimse.
İlya, aynı kaseye sahibim, eğer "viterbi" oos paketten hazır bir işlev olarak kabul edilirse ve bu bir evra m5 aracıdır
Ancak, modelin yalnızca sonuncuyu aldığı gerçek ticareti simüle edersek. veriler daha sonra boşaltılır ((
Model kayan bir pencerede verilerle eğitilirse, viterbi toplu işlevinin sonuçlarıyla %100 benzerlik elde edildiği ortaya çıktı, ancak daha sonra pencerenin boyutuna göre + - sinyallerinde bir gecikme var ve model artık değil Para kazanıyor
Bu nedenle, veriler modele gerçekte olduğu gibi girdiğinde "gerçek ticaret" gibi bir şeyi simüle etmenizi şiddetle tavsiye ederim.
Eğitim sitesinde mi yoksa testte mi (ileri)?
Buraya attığım maskotların üzerindeki gösterge ile bir şeyler yapmayı denediniz mi?
Eh, R'de "kase" düğmesi zaten icat edildi, ortaya çıktı, ancak henüz kimse mql'yi yeniden yazmadı
altın sözler! MT4 / MT5'teki en değerli şeyin bir strateji test cihazı olduğunu, herhangi bir Kase varsayımını veya TS'yi hızla yok edeceğini farklı konularda yaklaşık yüz kez yazdım.
))))
Not: mql'de bir Kase var, sadece makalelerinizi uygulayın ;) , MQL geliştiricilerinin mevcut tüm çalışmalarını terminali ve MQL5'i optimize etmeye ve hızlandırmaya indirgemeleri ve standart kitaplıkların yeni ML ile güncellenmemiş olması üzücü ve uzun yıllar NS paketleri
MQgL geliştiricilerinin mevcut tüm çalışmalarını terminali ve MQL5'i optimize etmeye ve hızlandırmaya indirmesi ve standart kitaplıkların uzun yıllardır yeni ML ve NS paketleriyle güncellenmemiş olması üzücü.
Not: mql'de bir Kase var, yeterli ..........
Bakabilir misin???? ;)
retorik soru...