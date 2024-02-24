Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1507
Rastgele süreçler teorisi açısından, bir eğilim, rastgele bir sürecin parametrelerinin ondan en keskin sapmasıdır. Belli bir düzenlilik ortaya çıkıyor - yönlendirilmiş, deterministik hareket. Bu parametreler sözde. "uyumsuzluk göstergeleri" - entropi, Hurst, frekans yanıtı, her neyse. Aramanız, bulmanız ve burada yayınlamanız gerekir.
Oh iyi. Yani grafikte göremiyor musun? Mümkün değil?
Devleti anlıyorum ve açık tutuyorum. Senden ne haber? :))
sinyalin kendisi hangi yöndeydi?
Bilmiyorum. TS'im aptalca filtreledi ve kesti.
Birisi anlaşmaları açmak için bir nöronu ve kapatmak için ikinci bir nöronu eğitmeye mi çalıştı? - aynı zamanda essno.
Şimdi kapatmak için bir orman yetiştireceğim, sadece danışmanda iki model olacak - açma ve kapama için.
Hedefleri işaretleme konusu son derece alakalı - şimdiye kadar ZZ molasından sonra barın minimum alımından son 5'e kadar aptalca aldım. Sorun şu ki, numune çok dengesiz.
Trend olan bir Uzman Danışmanım var, dolayısıyla bu tür alanların tümü ZZ tarafından alınmaz.
tamam, bunun prensipte herhangi bir anlam ifade edip etmediğini ve elde edilen başarıları (ifadelere gerek yok, sadece bir kelime) bilmek ilginç olacak, çünkü kendisi ilk kez bu yönde deneyler yaptı.
Modeli henüz eğitmemiş olsa da, mevcut veri toplamayı mümkün kıldı.
Belki daha sonra sonuçları paylaşırım, yine de sadece bir hikaye olacak ....
danışman İlya nasıl?