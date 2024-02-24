Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1504
HMM, temel olarak SOM'dan nasıl farklıdır? kartlar 2 küme oluşturuyorsa
650 sayfalık kohonen'in yaklaşık 100'ünü okudum: kendi kendini organize eden haritalar (ilgili tüm alanların korkunç bir şekilde okunması, ancak özellikle SOM hakkında çok az şey değil), kısaca, "saf SOM", nöronların statik veriler üzerindeki bağlantılarının oluşumudur, Ne kadar çok veri ilişkili özelliklere sahipse nöronların bağlantısı o kadar güçlü olur
Not: Haftanın başında SOM hakkındaki makalenin yazarıyla tartıştım, cevaplar yerine yazar bir tür holivar oynamaya çalıştı, IMHO SOM, NN'nin çalışmalarının klasik anlayışında bir sinir ağı değil , sadece SOM öğrenme süreci NN'yi öğrenmeye benzer
evet, burada bir soruyu soruyla cevaplamak veya bir yere göndermek genellikle kabul edilmiş gibi görünüyor))
sadece gizli bir markov modeli gibi görünüp görünmediğini merak ediyorum, kümelerin gizli durumlar olarak alınıp alınmadığını merak ediyorum .. boş zamanlarınızda google'a gitmeniz gerekecek.
çünkü kümeleme EM algoritmasını kullanır ve örneğin Markov zincirlerinin eğitiminde. Ve yayın balığı da kümeleniyor
Nikolai'nin harika bir makalesini buldum, tavsiye ederim ....
https://www.finam.ru/analysis/newsitem391640076C/
Makale güçlü, ancak Yorumları okudum ve dehşete düştüm, yorumlar sırasında sadece çıkışlar yazıyorlar, tek bir yeterli yorum değil +% 99'u tamamen konu dışı, tıpkı burada sık sık olduğu gibi))
Öğretmen şimdi mali durumu mu tedavi ediyor?
makale güçlü
genel olarak seçkin bir kocanın tırmığı birkaç yıl boyunca ustaca nasıl yürüdüğü, ancak Metatrader'ı kurmayı başaramadığı, ancak uzun yıllar kendi bisikletini inşa ettiği ve evet, ilkel göstergeleriyle tüm tüccarlar ilkel, bu Kâse'ye giden yol: " Chebyshev, Butterworth, Hilbert 12. mertebeye kadar süzgeçler, Halley süzgeçleri, Doğrudan ve ters Fourier dönüşümü, Doğrudan ve ters kosinüs dönüşümü, Berg spektral tahmin yöntemleri, Prony, maksimum entropi yöntemleri, ARCC kestiricileri, polinom filtreleme yöntemleri. "
ve tüm bunları test eden uzun yıllardır demoda oturuyor, ancak MT'de TS'yi 5 dakika içinde test edebileceğiniz gerçeği henüz bulunamadı)))
Regalia ile süslenmiş bu öğretmenler, daha sonra 10 veya 15 icat daha yukarıdan bir düzine kuruş, bir fizikçinin burada yazdığı gibi - hadi devlet! )))
bir de durum var ama bu senin için değil, henüz hazır değilsin ... skolastikleri optimize etmek için hala 5-10 yılınız var ve sonra kullanışlı olanı Bay'den ayırt etmeye başlayacaksınız ..
iyi, hemen sahip olduğunuz bağlantının ücretli ve reklam olduğunu yazarlardı, makalede tam olarak sıfır bilgi var
neden kaba olmak
iyi, hemen sahip olduğunuz bağlantının ücretli ve reklam olduğunu yazarlardı, makalede tam olarak sıfır bilgi var
neden kaba olmak
sadece iki kelime - yüz avuç içi
Okumak zorundaydım.
blogları oku
http://www.kamynin.ru/?cat=8&paged=55iğne okumak