Maksim Dmitrievski :
HMM, temel olarak SOM'dan nasıl farklıdır? kartlar 2 küme oluşturuyorsa

650 sayfalık kohonen'in yaklaşık 100'ünü okudum: kendi kendini organize eden haritalar (ilgili tüm alanların korkunç bir şekilde okunması, ancak özellikle SOM hakkında çok az şey değil), kısaca, "saf SOM", nöronların statik veriler üzerindeki bağlantılarının oluşumudur, Ne kadar çok veri ilişkili özelliklere sahipse nöronların bağlantısı o kadar güçlü olur

Not: Haftanın başında SOM hakkındaki makalenin yazarıyla tartıştım, cevaplar yerine yazar bir tür holivar oynamaya çalıştı, IMHO SOM, NN'nin çalışmalarının klasik anlayışında bir sinir ağı değil , sadece SOM öğrenme süreci NN'yi öğrenmeye benzer

Igor Makanu :

evet, burada bir soruyu soruyla cevaplamak veya bir yere göndermek genellikle kabul edilmiş gibi görünüyor))

sadece gizli bir markov modeli gibi görünüp görünmediğini merak ediyorum, kümelerin gizli durumlar olarak alınıp alınmadığını merak ediyorum .. boş zamanlarınızda google'a gitmeniz gerekecek.

çünkü kümeleme EM algoritmasını kullanır ve örneğin Markov zincirlerinin eğitiminde. Ve yayın balığı da kümeleniyor

 

Nikolai'nin harika bir makalesini buldum, tavsiye ederim ....

https://www.finam.ru/analysis/newsitem391640076C/

Makale güçlü, ancak Yorumları okudum ve dehşete düştüm, yorumlar sırasında sadece çıkışlar yazıyorlar, tek bir yeterli yorum değil +% 99'u tamamen konu dışı, tıpkı burada sık sık olduğu gibi))

Опыт построения торговых роботов
Опыт построения торговых роботов
  • www.finam.ru
Данная статья имеет цель осветить ряд результатов и подходов полученных мною при исследовании исторических данных на фондовых рынках. Я не ставлю своей целью продать кому-то "черный ящик", который сделает его богаче. Однако надеюсь найти серьезных исследователей и возможно последователей, с которыми возможно обсуждение и обмен результатами...
Öğretmen şimdi mali durumu mu tedavi ediyor?


 
mytarmailS :

makale güçlü

genel olarak seçkin bir kocanın tırmığı birkaç yıl boyunca ustaca nasıl yürüdüğü, ancak Metatrader'ı kurmayı başaramadığı, ancak uzun yıllar kendi bisikletini inşa ettiği ve evet, ilkel göstergeleriyle tüm tüccarlar ilkel, bu Kâse'ye giden yol: "   Chebyshev, Butterworth, Hilbert 12. mertebeye kadar süzgeçler, Halley süzgeçleri, Doğrudan ve ters Fourier dönüşümü, Doğrudan ve ters kosinüs dönüşümü, Berg spektral tahmin yöntemleri, Prony, maksimum entropi yöntemleri, ARCC kestiricileri, polinom filtreleme yöntemleri. "

ve tüm bunları test eden uzun yıllardır demoda oturuyor, ancak MT'de TS'yi 5 dakika içinde test edebileceğiniz gerçeği henüz bulunamadı)))


Regalia ile süslenmiş bu öğretmenler, daha sonra 10 veya 15 icat daha yukarıdan bir düzine kuruş, bir fizikçinin burada yazdığı gibi - hadi devlet! )))

 
Igor Makanu :

Regalia ile süslenmiş bu öğretmenler, daha sonra 10 veya 15 icat daha yukarıdan bir düzine kuruş, bir fizikçinin burada yazdığı gibi - hadi devlet! )))

bir de durum var ama bu senin için değil, henüz hazır değilsin ... skolastikleri optimize etmek için hala 5-10 yılınız var ve sonra kullanışlı olanı Bay'den ayırt etmeye başlayacaksınız ..

 
mytarmailS :

bir de durum var ama bu senin için değil, henüz hazır değilsin ... skolastikleri optimize etmek için hala 5-10 yılınız var ve sonra kullanışlı olanı Bay'den ayırt etmeye başlayacaksınız ..

iyi, hemen sahip olduğunuz bağlantının ücretli ve reklam olduğunu yazarlardı, makalede tam olarak sıfır bilgi var

neden kaba olmak

 
mytarmailS :

bir de durum var ama bu senin için değil, henüz hazır değilsin ... skolastikleri optimize etmek için hala 5-10 yılınız var ve sonra kullanışlı olanı Bay'den ayırt etmeye başlayacaksınız ..

Okumak zorundaydım.
Makale gerçekten çok bilgilendirici değil.
 
Igor Makanu :

iyi, hemen sahip olduğunuz bağlantının ücretli ve reklam olduğunu yazarlardı, makalede tam olarak sıfır bilgi var

neden kaba olmak

sadece iki kelime - yüz avuç içi

 
Yuri Asaulenko :
Okumak zorundaydım.
Makale gerçekten çok bilgilendirici değil.

blogları oku

http://www.kamynin.ru/?cat=8&paged=55

iğne okumak
