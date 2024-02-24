Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1497
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lütfen size bahsettiğim göstergeyi şımartmaya çalışın, benden daha fazlasını bildiğinizi açıkça görüyorum.
Veri inceltme/ön işleme konusunda fikrimi koruyorum: gerekli. Ancak bu tartışmalı bir soru olsun.
Çubuk sayısını bir güce yükseltmek için formüle göre M1'i incelttim. Derece = 1 ise, o zaman incelme olmaz, eğer = 2 ise parabol ile.
Bir parabol boyunca incelersek, 50 bardan 8'i kalır.Barlar 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Benzer bir şey (çubuk numaralarına göre seçim), bu tartışmanın yaratıcısı tarafından blogunda açıklanmıştır.Ama hala deneme yapıyorum...
1'den 2'ye kadar farklı dereceler denedim. Örneğin, derece = 1,6 olan seçeneklerden biri iyi sonuç veriyor, 1.7 ile çok iyi değil, 1.8 ile kötü. Bence çok keskin tepeler ve sistem kararsız.
Bence, yeniden takma için başka bir parametre ortaya çıktı.
Alexander, senin incelmenin, örneğin bir parabol boyunca bir çubuğun mevcut noktadan çıkarılmasının incelmesinden ne farkı var?
Yoksa yukarıda anlatıldığı gibi zikzak incelmesinden mi?
Çubuk numaralarını almak için bir gösterge veya formül var mı?
Yavaş yavaş test ediyoruz. Fena değil Yahudilerde büyüme tahmin edildi. Sistem daireyi dikkatli bir şekilde atladı ve güçlü bir yukarı itişin başlamasından hemen önce girdi.
Onay çubuklarını veya ses çubuklarını deneyin
onlar. keneler üzerinde fiyat kanalı. Neden keneler üzerinde? çünkü bir sonraki konuda kapanış fiyatlarında daha fazla bilgi olmadığına dair ekran görüntüleri gösterdim , yani. Program Sat ile aynıdır.
veya aralıklarına göre değil, kene sayısına göre çubuklar
Diğer bir avantaj, örnek standart çubuklarla dengesiz olduğunda yetersiz örneklemeden kurtulmaktır. Örneğin, 1 bar için keskin hareketler meydana gelir ve düz pus onlarca sürebilir. Sonuç olarak, emisyon olarak güçlü hareketler elde edilir. Önerilen yöntemlerden birini kullanarak inşa ederseniz, güçlü hareketlere (yani abs fiyat değişiklikleri) daha fazla değer verilecektir, yani. daha fazla örnek olacak. Ve daha az düz numune olacak. Bu nedenle, artışların dağılımı daha çok iid (normal) gibi olacaktır. Prensip olarak, sadece farklı bir çan kulesinden ve en önemlisi kapanışlardan değil, kenelerden bir zikzak gibi görünüyor.
Bu yeni çubuklara dayanarak, inceltme ile oynayabilirsiniz. İngilizce kitaptan bilgiler. Onlar. insanlar incelme ve bunun gibi her türlü saçmalık hakkında bunu uzun zamandır biliyorlar ve evet, mantıklı geliyorlar. fxsaber kodlarına baktım - benzer bir fikir var gibi görünüyor, örneğin, keneler üzerinde bir fiyat kanalı. MB buna hiçbir şekilde demiyor ama analoji bariz görünüyor. Onlar. herkes aynı şeyi yapıyor ve aynı şey hakkında konuşuyor ama farklı dillerde.
Bu işe yaramazsa, o zaman hala bükülecek, üzerinde meditasyon yapacak Markov zincirleri olacak, hiçbir şey yardımcı olmazsa, o zaman gönül rahatlığıyla kafanıza kül serpebilir ve bambu tüttürebilirsiniz.Eğer yardımcı olursa, yayılma sınırında bir avantaj olacaktır, yani. böyle bir tabaka, yayılmalar genişletilerek öldürülebilir. Doktor ne hakkında yazdı.
Onay çubuklarını veya ses çubuklarını deneyin
onlar. keneler üzerinde fiyat kanalı. Neden keneler üzerinde? çünkü bir sonraki konuda kapanış fiyatlarında daha fazla bilgi olmadığına dair ekran görüntüleri gösterdim, yani. Program Sat ile aynıdır.
veya aralıklarına göre değil, kene sayısına göre çubuklar
Diğer bir avantaj, örnek standart çubuklarla dengesiz olduğunda yetersiz örneklemeden kurtulmaktır. Örneğin, 1 bar için keskin hareketler meydana gelir ve düz pus onlarca sürebilir. Sonuç olarak, aykırı değerler olarak güçlü hareketler elde edilir. Önerilen yöntemlerden birini kullanarak inşa ederseniz, güçlü hareketlere (yani abs fiyat değişiklikleri) daha fazla değer verilecektir, yani. daha fazla örnek olacak. Bu nedenle, artışların dağılımı daha çok iid (normal) gibi olacaktır.
Bu yeni çubuklara dayanarak, inceltme ile oynayabilirsiniz. İngilizce kitaptan bilgiler. Onlar. insanlar incelme ve bunun gibi her türlü saçmalık hakkında bunu uzun zamandır biliyorlar ve evet, mantıklı geliyorlar. fxsaber kodlarına baktım - benzer bir fikir var gibi görünüyor. MB buna hiçbir şekilde demiyor, ancak analojinin açık olduğu görülüyor.
Bu işe yaramazsa, o zaman hala bükülecek, üzerinde meditasyon yapacak Markov zincirleri olacak, hiçbir şey yardımcı olmazsa, o zaman gönül rahatlığıyla kafanıza kül serpebilir ve bambu tüttürebilirsiniz.
Ve böylece hesaplamalar oldukça yavaş ...
Tiklere geçerseniz, korkarım ki test cihazını açılış fiyatlarından gerçek kenelere çevirerek süreç önemli ölçüde yavaşlayacaktır.
Ayrıca, alıntı düzenleme konusunda sürekli mesajlar var.
Bu arada High ve Low arasındaki kanallarda zaten tüm testleri yapıyorum. Kapat ve Aç, aralarında rastgele bir değerdir. Alternatif olarak, girişlerin boyutunu azaltmak için H ve L arasında ortada test yapabilirsiniz.
Yavaş yavaş test ediyoruz. Fena değil Yahudilerde büyüme tahmin edildi.
Tam olarak ne test ediliyor? hangi model?
ve hangi tahmincilere göre?
Ve böylece hesaplamalar oldukça yavaş ...
Tiklere geçerseniz, korkarım ki test cihazını açılış fiyatlarından gerçek kenelere çevirerek süreç önemli ölçüde yavaşlayacaktır.
Ayrıca, alıntı düzenleme konusunda sürekli mesajlar var.
Bu arada High ve Low arasındaki kanallarda zaten tüm testleri yapıyorum. Kapat ve Aç, aralarında rastgele bir değerdir. Alternatif olarak, girişlerin boyutunu azaltmak için H ve L arasında ortada test yapabilirsiniz.
Pekala, açık fiyatları kullanmak, bacaklarınızı kesip o pozisyondan bir maraton koşmaya çalışmak gibidir.temadaki herhangi bir değişiklik, tüm sonuçlarıyla birlikte SB ile çalışmaktır.
henüz değil, teoriye kapıldım
çünkü RL'de biraz farklı çalışıyor
Lütfen bana ne okuduğunu söyle?
Andreev, Ioffe "Bu harika zincirler" - giriş bilimsel pop
Kelbert, Sukhov "Örneklerde ve problemlerde olasılık ve istatistik" cilt 2. Rastgele süreçler teorisi ve uygulamaları için bir başlangıç noktası olarak Markov zincirleri
Çubuk sayısını bir güce yükseltmek için formüle göre M1'i incelttim. Derece = 1 ise, o zaman incelme olmaz, eğer = 2 ise parabol ile.
Bir parabol boyunca incelersek, 50 bardan 8'i kalır.Barlar 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Benzer bir şey (çubuk numaralarına göre seçim), bu tartışmanın yaratıcısı tarafından blogunda açıklanmıştır.Ama hala deneme yapıyorum...
1'den 2'ye kadar farklı dereceler denedim. Örneğin, derece = 1,6 olan seçeneklerden biri iyi sonuç veriyor, 1.7 ile çok iyi değil, 1.8 ile kötü. Bence çok keskin tepeler ve sistem kararsız.
Bence, yeniden takma için başka bir parametre ortaya çıktı.
Alexander, senin incelmenin, örneğin bir parabol boyunca bir çubuğun mevcut noktadan çıkarılmasının incelmesinden ne farkı var?
Yoksa yukarıda anlatıldığı gibi zikzak incelmesinden mi?
Çubuk numaralarını almak için bir gösterge veya formül var mı?
Keneler ve inceltme yöntemleri, tek bir gönderide her şeyi kapsayacak kadar geniş ve kavramsal bir konudur.
Sadece OPEN / CLOSE M1, M5, ... üzerinde aslında SB'ye sahip olduğumuzu ve emisyonların bellekle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Maxim'in gerçeklerden uzak olmadığını söyleyebilirim.
Bu durumda, en değerli bilgiyi - eşit olmayan ve Pascal dağılımını oluşturan alıntılar arasındaki zaman aralıklarını - kaybederiz. Bu gerçek, alıntı akışının kendisinin bir miktar sonradan etkisi olduğunu gösterir, yani. zaman içinde periyodik bir süreçtir.
O. kene VR'deki olayların belirli periyotları olduğu ve tüccarın görevinin bunları bulup hesaplamak olduğu söylenebilir. İnceltme ile bu daha net hale gelir.
Bu zaman döngülerini tanımlarsanız, bunun süreç belleği olduğu, gerçek VR'yi SB'den ayıran tek parametrenin o zaman olduğu ortaya çıkıyor.