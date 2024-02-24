Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1495

fractional.mq5 göstergesini kontrol ettim. Sonuçlar, geri dönüşlerde elde edilenleri önemli ölçüde aşmadı. RVI gösterge artışları serisini kullanarak inanılmaz derecede iyi sonuçlar[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Öz sermaye büyüme grafiği aşağıdaki ekranda gösterilmektedir. Bu sonuçlar gözlem alanında elde edilmiştir, ancak öğrenmenin öğretmen olmadan gerçekleşmesi şaşırtıcıdır. Şimdi test cihazındaki çalışmalarını kontrol etmeye devam ediyor. Baktım ve ldhmm'nin finansal zaman serilerini analiz etmek için birçok faydalı yardımcı fonksiyona sahip daha sağlam bir HMM paketi olduğu sonucuna vardım.

İlya Antipin :

fractional.mq5 göstergesini kontrol ettim. Sonuçlar, iadelerde elde edilenleri önemli ölçüde aşmamaktadır. RVI gösterge artışları serisi[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2) kullanılarak eğitim örneğinde inanılmaz derecede iyi sonuçlar. Bu sonuçlar gözlem alanında elde edilmiştir, ancak öğrenmenin öğretmen olmadan gerçekleşmesi şaşırtıcıdır. Şimdi test cihazındaki çalışmalarını kontrol etmeye devam ediyor. Baktım ve ldhmm'nin finansal zaman serilerini analiz etmek için birçok faydalı yardımcı fonksiyona sahip daha sağlam bir HMM paketi olduğu sonucuna vardım.

nishtyachno, oos'lu bir örnek yine de biraz olabilir, aksi takdirde çılgınca bir uyum olabilir

ve hangi parametreler kesirli yüzal? örneğin 0,1'e düşürmeye çalıştınız mı? ve eşik 1e-05 optimal

aslında çok da farklı değiller :) ilki daha hassas


 
Maksim Dmitrievski :

nishtyachno, oos'lu bir örnek yine de biraz olabilir, aksi takdirde çılgınca bir uyum olabilir

ve hangi parametreler kesirli yüzal? örneğin 0,1'e düşürmeye çalıştınız mı? ve eşik 1e-05 optimal

Evet, derece ve eşik değiştirmeye çalıştım. Tüm ayarlarda sinyal frekansı düşüktü. Şimdi ldhmm'de ne gösterdiğini göreceğim.

 

ldhmm paketine dayalı mq4 göstergesini gönderiyorum.


Dosyalar:
RLDHMM.zip  125 kb
 

Ve verilerimde kimse bir şey denemedi ((ama ne kadar boş yazılır (

İlya Antipin :

R kodunu da yazarsan çok iyi olur

mytarmailS :

Ve verilerimde kimse bir şey denemedi ((ama ne kadar boş yazıldı (

R kodunu da yazarsan çok iyi olur

evet, kahretsin, daha vakit yok, zincirlerle ilgili literatürü indirdim, henüz okumadım

kaynağa daha yakından bakın

+ Orada ne tür bir veri kümeniz var, bazı sayılar. Nafig oturmak modeli anlaşılmaz sayılara özelleştirmek için?

 
mytarmailS :

R kodunu da yazarsan çok iyi olur

Ekli bir kod ile bir gösterge de vardır. Kod gerçekten taranmış ve arkaik değil, ama işe yarıyor.

 
Maksim Dmitrievski :

+ Orada ne tür bir veri kümeniz var, bazı sayılar.

Piyasadaki hemen hemen tüm geri dönüşleri açıklayan (ve tahmin eden) belirli bir olayın hesaplaması var, veri setini fiyatla karşılaştırırsanız açıkça görebilirsiniz, ancak kimse yapmadı, ancak zihinsel olarak çok şey vardı. "evet hareketli ortalama daha iyi" gibi saçma sapan şeyler yazmaya başlayan geri zekalılar,

"Evet, bunların hepsi geleceğe bir bakış" evet ....

Maksim Dmitrievski :

Nafig oturmak modeli anlaşılmaz sayılara özelleştirmek için?

Ve kim bir şeyi özelleştirmek istedi? Tek istediğim, yaptığım şeyi sadece farklı bir pakette, örneğin python'dan yapmaktı. Bu 4 satır kod içeren 4 dakikalık bir derstir.

Ama bir şeyler okumaya, teori öğretmeye, onun hakkında yazmaya ve iletişim kurmaya başladınız.

Sonuç olarak, bir sürü sayfa yazıldı ve size ne sorulduğunu çoktan unuttunuz), ancak zamanınızın 4 dakikasını 4 satır kod üzerinde geçirmenizi istediler.

utanç...

Vladimir Perervenko :

Ekli bir kod ile bir gösterge de vardır. Kod gerçekten taranmış ve arkaik değil, ama işe yarıyor.

Bilmiyorum, anlamaya çalıştım, ama çok şey karıştı, sadece P kodunu gönderseler daha iyi olurdu, sadece birkaç satır kod var ve her şey net olurdu, neyin nerede olduğu ve nerede
mytarmailS :

Piyasadaki hemen hemen tüm geri dönüşleri açıklayan (ve tahmin eden) belirli bir olayın hesaplaması var, veri setini fiyatla karşılaştırırsanız açıkça görebilirsiniz, ancak kimse yapmadı, ancak zihinsel olarak çok şey vardı. "evet hareketli ortalama daha iyi" gibi saçma sapan şeyler yazmaya başlayan geri zekalılar,

"evet hepsi geleceğe bakıyor" evet...

Ve kim bir şeyi özelleştirmek istedi? Tek istediğim, yaptığım şeyi sadece farklı bir pakette, örneğin python'dan yapmaktı. Bu 4 satır kod içeren 4 dakikalık bir derstir.

Ama bir şeyler okumaya, teori öğretmeye, onun hakkında yazmaya ve iletişim kurmaya başladınız.

Sonuç olarak, bir sürü sayfa yazıldı ve size ne sorulduğunu çoktan unuttunuz), ancak zamanınızın 4 dakikasını 4 satır kod üzerinde geçirmenizi istediler.

utanç...

Bilmiyorum, anlamaya çalıştım, ama çok şey karıştı, sadece P kodunu gönderseler daha iyi olurdu, sadece birkaç satır kod var ve her şey net olurdu, neyin nerede olduğu ve nerede

çünkü python'da bu paket bile böyle çalışmıyor, geçiş olasılığı matrisleri, ortalama matrisler vb. saçmalık. Ve onları nereden alabilirim? Yarasadan nasıl çalıştığını anlamadım, bu yüzden genel olarak algoritma hakkında okumanız gerekiyor

ve gerçekten kodda 2 satırınız var \

ve genel olarak, durum uzayı modellerinin markov süreci ve markov karar süreci olarak ikiye ayrıldığını anlamanız için. İkincisi ile çalıştım ve ilki senin davan. Ayrıca algoritmaların alt türleri de vardır.

Asayulenka burada genellikle her zaman yanar, ne dersen de

 
Maksim Dmitrievski :

ve gerçekten kodda 2 satırınız var

Eh, kabaca konuşursak, evet, işte her şeyin temelinin alındığı makale http://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of -4/

Ve işte makaledeki örnekten bir kod parçası.

Veri işlemeyi ve görselleştirmeyi kaldırırsanız, evet, kod üç satırdadır

Hidden Markov Models – Examples In R – Part 3 of 4
Hidden Markov Models – Examples In R – Part 3 of 4
  • 2014.09.07
  • GekkoQuant
  • gekkoquant.com
This post will explore how to train hidden markov models in R. The previous posts in this series detailed the maths that power the HMM, fortunately all of this has been implemented for us in the RHmm package. HMMs can be used in two ways for regime detection, the first is to use a single HMM where each state in the HMM is considered a “regime”...
