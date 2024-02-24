Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1495
fractional.mq5 göstergesini kontrol ettim. Sonuçlar, geri dönüşlerde elde edilenleri önemli ölçüde aşmadı. RVI gösterge artışları serisini kullanarak inanılmaz derecede iyi sonuçlar[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Öz sermaye büyüme grafiği aşağıdaki ekranda gösterilmektedir. Bu sonuçlar gözlem alanında elde edilmiştir, ancak öğrenmenin öğretmen olmadan gerçekleşmesi şaşırtıcıdır. Şimdi test cihazındaki çalışmalarını kontrol etmeye devam ediyor. Baktım ve ldhmm'nin finansal zaman serilerini analiz etmek için birçok faydalı yardımcı fonksiyona sahip daha sağlam bir HMM paketi olduğu sonucuna vardım.
nishtyachno, oos'lu bir örnek yine de biraz olabilir, aksi takdirde çılgınca bir uyum olabilir
ve hangi parametreler kesirli yüzal? örneğin 0,1'e düşürmeye çalıştınız mı? ve eşik 1e-05 optimal
aslında çok da farklı değiller :) ilki daha hassas
Evet, derece ve eşik değiştirmeye çalıştım. Tüm ayarlarda sinyal frekansı düşüktü. Şimdi ldhmm'de ne gösterdiğini göreceğim.
ldhmm paketine dayalı mq4 göstergesini gönderiyorum.
Ve verilerimde kimse bir şey denemedi ((ama ne kadar boş yazılır (
R kodunu da yazarsan çok iyi olur
evet, kahretsin, daha vakit yok, zincirlerle ilgili literatürü indirdim, henüz okumadım
kaynağa daha yakından bakın
+ Orada ne tür bir veri kümeniz var, bazı sayılar. Nafig oturmak modeli anlaşılmaz sayılara özelleştirmek için?
Ekli bir kod ile bir gösterge de vardır. Kod gerçekten taranmış ve arkaik değil, ama işe yarıyor.
Ve kim bir şeyi özelleştirmek istedi? Tek istediğim, yaptığım şeyi sadece farklı bir pakette, örneğin python'dan yapmaktı. Bu 4 satır kod içeren 4 dakikalık bir derstir.
Ama bir şeyler okumaya, teori öğretmeye, onun hakkında yazmaya ve iletişim kurmaya başladınız.
Sonuç olarak, bir sürü sayfa yazıldı ve size ne sorulduğunu çoktan unuttunuz), ancak zamanınızın 4 dakikasını 4 satır kod üzerinde geçirmenizi istediler.
utanç...
utanç...Bilmiyorum, anlamaya çalıştım, ama çok şey karıştı, sadece P kodunu gönderseler daha iyi olurdu, sadece birkaç satır kod var ve her şey net olurdu, neyin nerede olduğu ve nerede
çünkü python'da bu paket bile böyle çalışmıyor, geçiş olasılığı matrisleri, ortalama matrisler vb. saçmalık. Ve onları nereden alabilirim? Yarasadan nasıl çalıştığını anlamadım, bu yüzden genel olarak algoritma hakkında okumanız gerekiyor
ve gerçekten kodda 2 satırınız var \
ve genel olarak, durum uzayı modellerinin markov süreci ve markov karar süreci olarak ikiye ayrıldığını anlamanız için. İkincisi ile çalıştım ve ilki senin davan. Ayrıca algoritmaların alt türleri de vardır.
Asayulenka burada genellikle her zaman yanar, ne dersen de
ve gerçekten kodda 2 satırınız var
Eh, kabaca konuşursak, evet, işte her şeyin temelinin alındığı makale http://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of -4/
Ve işte makaledeki örnekten bir kod parçası.
Veri işlemeyi ve görselleştirmeyi kaldırırsanız, evet, kod üç satırdadır