Millet Meclisi meselesinde olan herkese iyi seyirler.
Millet Meclisi temel anlamda çok çalışmadı ama sorular var ve danışacak kimse yok.
Yapı modellerini iyi bilen biri varsa, lütfen çözüm için hangi yöne bakılacağını ve herhangi bir nokta var mı?
Görev aşağıdaki gibidir.
Tek boyutlu bir dizide bir seçim var, yeniden çizim göstergesinin değerleri.
Aynı örnek diziyi elde etmek için NN yardımıyla ağı eğitmek, ancak bu örneğin gelecekte gerçek zamanlı olarak yeniden çizilmemesi için mümkün mü?
Yani, bir öğretmenin yardımıyla örnek değerlerin çoğaltılmasını eğitin ve böyle bir sonuç gerçek zamanlı olarak yeniden çizilecek mi?
Değilse, bunun için en iyi model nedir?
Kümeleme, anladığım kadarıyla son cevabı iki çözüm şeklinde veriyor Evet Hayır, doğru yanlış, 0 1
Bu eğitim modelinin eldeki görev için uygun olmadığı.
Eldeki görev için hangi öğrenme modeli gereklidir?
Ve nihai sonuçta yeniden çizim değerlerinden kurtulmayı öğrenmenin bir anlamı var mı?
sonuç sürekli olarak yeniden çizilirse, nihai sonuç ne olarak düşünülmelidir ???
neden mumun kapanışında her şey gibi saymıyorsunuz?
Uç değeri değil , değerler aralığını eğitiriz .
Nihai sonuç, tek boyutlu bir dizideki orijinal öğretmendir.
onlar. mesele örneğin aynı fareyi kopyalamak ama gerçek zamanlı olarak yeniden çizmemesi için (fare örnek olarak verilmiştir, çizmiyor)
Millet Meclisi temel anlamda çok çalışmadı ama sorular var ve danışacak kimse yok.
...
NN'nin çalışmasına ilişkin garip bir temel anlayış ve sonra NN'yi konseptinizde eğitme hatası nedir?
cevap imkansız, sinir ağı her zaman sizin fikrinize göre yeniden çizecektir, yeniden çizilmeyen veriler üzerinde eğitilmiş olsa bile, aktivasyon fonksiyonlarını ve sinir ağının yapısını deneyebilirsiniz, ancak yine de her şey “çalışır”. sinir ağının öğrenme hatası - eğitilmiş sinir ağı hesaplanırken bu hata "yeniden çizilir"
bunun gibi bir şey
Öğrenme hatası, modelin istenen ve gerçek çıktısı arasındaki farktır.
Öğrenme sürecine katılmayan yeni verilerle modelin doğruluğunun değerlendirilmesine izin vermez.
Genelleme hatasını kullanmak daha iyidir, yani. test setinde model hatası.
Bunun gibi bir şey.
Bu nedenle, bu sorunu Ulusal Meclis'in yardımıyla çözmenin mümkün olup olmadığını bilmek istedim.
Ve bu sorunu çözebilecek olası modeller hakkında.
Evet, fikir sadece geçmişten yeniden çizilmeyen bir dizi değer almak ve ağı bu örnek üzerinde eğitmekti.
Hazır modellerle eğitim veya bunları manuel olarak oluşturmak için özel programlar vardır.
Soru, bu görev için hangi modelin daha uygun olduğu, modelin adı, eminim böyle bir model vardır.
Evet bir hata olabilir ama en aza indirmeye çalışabilirsiniz asıl mesele modelin doğru seçilmiş olmasıdır.
Diğer katılımcıların görüşlerini dinleyeceğim.
Gerçek verilerde ilerleme nasıl?
Bir artı gibi görünüyor, ama söylemek için çok erken. Cuma günü bir demo hesabı başlattım. Ticaret lotu - 0.01. İşlem sayısını azaltmak ve kalitelerini artırmak için minimum giriş tetikleyicisini artırmayı düşünüyorum.
Bu saçmalık, TS değil dostum.
Bu kadar az sayıda işlem için Kase tanınamaz. Olağanüstü analitikle bile, kâr beklentisi çok küçüktür, yayılmayı çok fazla aşmaz, tersine stratejiler (sizinki gibi) hem backtester'da hem de gerçek hayatta çok daha “estetik” görünür, özellikle de şu anda biraz ortalamanız varsa. kızarır, o zaman şimdilik ve analitik avantajı olmadan, çoğu sahtekarın aslında kâseler ve sinyallerle yaptığı gibi, insanların gözlerini pudralayabilirsiniz.