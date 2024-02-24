Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2453
şüphesiz.
Bilmiyorum, ama bence girdi verileri niteliksel olarak normalize edilmişse (tekdüze) ve yalnızca normal bir çok katmanlı algılayıcı için işe yarayacaktır.
ve hazır NS paketleri kullanırsanız, bırakma yeni metriğinizi bozar
tavlama optimizasyonuna benzer bir şey arıyor olabilirsiniz, ancak yine yöntemler açıklanmıştır, bir bisiklet yaratmanın amacı net değildir ve daha da fazlası ne kadar güvenilir ve nasıl değerlendirileceği, IMHO
testte mi?... test bir fonksiyonun türevi ile aynıdır, aynı eğri olabilir, aynı noktada teğet olabilir ama iki farklı fonksiyona.
Ne dediğini anladın mı? Kelime kümesi anlamsızdır.
Ö !! Merhaba Vladimir, uzun zamandır senden haber alamadım, yazılarını gerçekten özledim, yeni bir şey yazdın mı? belki başka kaynaklar?
Size başka bir soru daha var, böyle bir "Gausian optimizasyonu" var (eminim biliyorsunuzdur), "ağır" fitness fonksiyonları için en verimli arama yöntemi gibi görünüyor ama onunla iyi sonuçlar alamıyorum , işte örneğim , soruma yorum yapabilirsiniz , neden böyle ?
Ne dediğini anladın mı? Kelime kümesi anlamsızdır.
"türev"in ne olduğunu bilmiyor musunuz? üzgünüm....
bu tür tümdengelim yetenekleriyle kendinize daha iyi sempati duyun ...
Selamlar. Bir tabu sitesinde R kullanan makaleler. Bu nedenle, olmayacak.
Sorunuza buradan mı yoksa Borsa'dan mı cevap almak istersiniz? Birçok hata var ve bunlardan biri temel.
1) üzgünüm
2) Sizin için daha uygun olduğu yerde, hem temel hem de çok olmayan tüm hatalarımı öğrenmek ilginçtir ..
PS Ayrık optimizasyon için probleme sürekli optimizasyon uyguladığımı biliyorum.
=====
Nispeten yeni bir MT5 paketi çıktı, denediniz mi?
https://github.com/Kinzel/mt5R
1. Beşi için bu önemli değil. Her şey normal MetaTrader5(Py) kitaplığı ile çalışır. Ama MT4 için - belki.
2. Temel hata. Her iki paket de (mco ve Gpareto), çok amaçlı ve çok kriterli fonksiyon optimizasyonu için tasarlanmıştır. yani, onlara minimum sonucu veren çeşitli fonksiyonların optimal parametrelerini bulun. Bunu farklı şekillerde yaparlar.
Bir işlevi kullanarak bir Pareto cephesi elde etmeye çalışıyorsunuz. İşte yeniden yazılmış örneğiniz (bu arada, olasılıkları kullanan en iyi işlev seçimi değil)
Farklı sd parametreleri ve üst ve alt sınırlara sahip iki fonksiyon. Aşağıdaki amaç fonksiyonu
Aslında optimizasyon
Bu fonksiyonlar için optimal parametreler c(4, 4)'tür. Görselleştirme ParetoFront + ParetoSet
Mavi noktalar ParetoFront, yani amaç fonksiyonu değerleri kümesidir. Ve kırmızı noktalar ParetoSet, yani. fonksiyonların minimum değerini veren parametrelerin değeri. Bu değerleri görebilirsiniz
Yuvarlamadan sonra en uygun c(4,4) değerini elde ederiz. Bir sonraki gönderide Gpareto ile seçenek
Bu sadece beş için, bu yeni bir paket, adın kendisi mt 5 R
Evet, anlıyorum, sadece çok amaçlı optimizasyona ihtiyacım vardı
Bir işlevi kullanarak bir Pareto cephesi elde etmeye çalışıyorsunuz. İşte yeniden yazılmış örneğiniz (bu arada, olasılıkları kullanan en iyi işlev seçimi değil)
Basit uygunluk fonksiyonum, algoritma açısından minimum olan bir noktanın indeksi için vektörü arar.
İdeal olarak algoritma iki indeks üretmelidir, bu iki indeks vektördeki minimum değerlerin indeksleri olacaktır.
Bir vektörde iki minimum veya iki vektörde bir minimum aramanın hiçbir fark olmadığını düşündüm.
Basit kondisyonum bir tür sorunumun modeli değil, algoritmaların en basit ve görsel karşılaştırmasını kendim için yapmak istedim.
Bu fonksiyonlar için optimal parametreler c(4, 4)'tür. Görselleştirme ParetoFront + ParetoSet
Fitness fonksiyonunuz ne yapıyor? kod anlaşılır görünüyor, her şeyi biliyorum ama bir şeyin özünü anlayamıyorum)