Nasıl çalıştığını hiç anlamıyorum.
Ben de anlamadım ve kullanım farkını gördüm, bu yüzden 2-3 saat çalıştıktan sonra bıraktım)
Diyelim ki Gizli matris değerlerini mevcut değerle, örneğin bir dönüş ile çarpabilir ve sınıf etiketini (yani gizli durum) elde edebilirsiniz. Ama sonra en basit sınıflandırıcı olduğu ortaya çıkıyor.
ve ayrıca girişe 0:1 normalleştirilmiş değerleri uygulayın
xs komik olan ne :)
Yöntem, parametrik olmayan Naive Bayes sınıflandırıcısına çok benzer. Hedef kayıp. Modelde iki durum kullanılıyorsa, düşüş trendini ve yükseliş trendini açıkça ayırt ederler (örnek EURUSD-H4). Göstergenin R'deki en basit uygulaması birkaç satırda çalışır (paket depmixS4). Alım satım sinyalleri ve bunların ürettiği sonuçlar, simülasyonun gerçekleştiği gözlem alanına tamamen karşılık gelir. Yeni veriler geldiğinde reel piyasadaki durumların olasılık eğrilerinin nasıl değişeceğini görmek ilginç.
Ah-huh, yeni veriler ilginç. Basit ve anlaşılır bir kod henüz C'de mevcut değil, böylece mql'de bir lib yazabilirsiniz ve bunun için endişelenmeyin. Viterbi ve EM her türlü, olasılık vb.bozukluğun bir göstergesi olarak gidecekti
bozukluğun bir göstergesi olarak gidecekti
Aynen öyle. Ve düşüklerin, yükseklerin ve nerede kapatılacağının tanımı, buna yardımcı olurduk.
Malzemeye Tanrı'nın yardımıyla hakim olunmalı, paketleri düşüncesizce kullanmak tehlikelidir.
ve evet, bu en basit Bayes ızgarası, olasılıksal tobish
Aynısını yapabilir misin? Gerçek zamanlı olarak, nasıl çalıştığı ilginç. Ve bu şeye bir kanal ekleyin - birazdan yapacağız.
Birkaç gün boyunca paket toplayarak okudum. Henüz yapamam, daha fazla manaya ihtiyacım var
Nedenini bilmiyorum, ancak göstergeniz bir tür bant geçiren filtre tarafından kesilen MACD'ye çok benziyor, karşılaştırma için MACD'yi ekleyin
Alım satım sinyalleri ve bunların ürettiği sonuçlar, simülasyonun gerçekleştiği gözlem alanına tamamen karşılık gelir.
Eğitimde, herhangi bir arabayı bir kase yapabilirsiniz. Genel olarak, sınıflandırma / regresyon yönteminin seçimine çok az bağlı olduğu gerçeği hakkında çok şey konuştular, bu arada, "göstergeler" ile diğer konularda olduğu gibi, bu arada, bir streç ile ML olarak da adlandırılabilir (eğer optimizasyon ile).