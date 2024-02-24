Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1440
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben de fark ettim ve uyguladım ama anladığım kadarıyla işe yarıyor çünkü veriler g..but ve böyle bir hile bir dizi sapma üzerinde eğitime yardımcı oluyor. Bu yapılmazsa, model bir aracıya ayarlanır veya hatta bazen aynı terminalde bazı veri güncellemelerinin yeniden yüklenmesinden sonra çalışmayı durdurur.
kısacası, hatayı azalttığını yazdım, çapraz doğrulama gibi daha karmaşık hileler var, ancak yalnızca farklı bir şekilde vb. Bütün bunlar birlikte iyi bir model verir. Kalıp arama meselesi ise, bunlar entropi/karşılıklı bilgi/ön işleme yöntemleridir.
Herkesin kendi hileleri vardır
Bu görevleri çözdüm, tamamen olmasa da, o zaman en azından bir şey çalışıyor, OOS 0.1-0.2'deki hatalar (sınıflandırmalar), entropi daha kötü, ama anlaşılabilir, bu metrik başka bir şeyden sorumlu
elbette, elbette ... ama aslında:
İşin en komik yanı, bu alçağın da bu kalkanı piyasada satmaya cüret etmesidir.
Şimdi, bu alçak nerede bir şey yazarsa, ne olduğunu size hatırlatacağım:
Bunun gibi başka bir şey yok:
elbette, elbette ... ama aslında:
peki, eğer test demosunu tartışmakla ilgileniyorsanız, o zaman neden bu şekilde ve başka türlü değil, kötülüğün kökeni nedir, vb. gibi bazı yönlendirici sorular sormak daha mantıklı olacaktır.
onlar. yapıcı diyalog Aksi takdirde, her türlü çılgın sihirbazın bu vakfı benim için ilginç değil. kandırılmaya devam edebilirsin
Bu arada reklam yasaklanmadığına dikkat et. Kimseye reklam vermiyorum, bu benim şahsi işim.
Tartışılan her şey makalelerde kamu malı.
Bu bağlamda, asasız sıfırsınız. Makale yok, faydalı bilgi yok, izleme yok. Hiç bir şey.Ancak bu tür kişiliklerden yeterlilik beklemiyorum, çok düşük bir seviye.
işte dolandırıcı Maxim Denisenko'nun ürünü için doğru logo
işte dolandırıcı Maxim Denisenko'nun ürünü için doğru logo
TEŞEKKÜR )
TEŞEKKÜR )
piyasadan kaldırın, en azından onur kalıntılarını koruyun
piyasadan kaldırın, en azından onur kalıntılarını koruyun
İşime gösterdiğiniz ilgiden gurur duydum, ama hayır
Kalıp arama meselesi ise, bunlar entropi/karşılıklı bilgi/ön işleme yöntemleridir.
CR'deki alfabe veya bilgi sayısı nasıl belirlenir?
ve yine banal soruya - girdi olarak ne kullanılır? - kapanış fiyatı , tüm bar OHLC, barların değişimi? ne tf...
geçen yıl bu forumu okumak için çok zaman harcadım (entropi arayın, 6-7 yaş arası konular)
ve üniversiteden bilginin restorasyonu - Bana bilgi teorisi, ilginç bir disiplin öğretildi, ancak bunu uygulamak için girdi verilerimizin ne olduğunu bilmeniz gerekir - böyle bir bilgi yoksa, bu zaten kriptografidir, o zaman, bizim durumumuzda olduğu gibi (CR), her şey kaba kuvvete inecek - MO'da yaptığımız şey)))
CR'deki alfabe veya bilgi sayısı nasıl belirlenir?
ve yine banal soruya - girdi olarak ne kullanılır? - kapanış fiyatı , tüm bar OHLC, barların değişimi? ne tf...
geçen yıl bu forumu okumak için çok zaman harcadım (entropi arayın, 6-7 yaş arası konular)
ve üniversiteden bilginin restorasyonu - Bana bilgi teorisi, ilginç bir disiplin öğretildi, ancak bunu uygulamak için girdi verilerimizin ne olduğunu bilmeniz gerekir - böyle bir bilgi yoksa, o zaman bu zaten kriptografidir, o zaman , bizim durumumuzda olduğu gibi (CR), her şey kaba kuvvete düşecek - MO'da yaptığımız şey)))
Özellikle 1. soruda bir makale var https://habr.com/ru/post/127394/
Buna dayanarak, bazı varsayımlar oluşturmak zaten mümkündür.
kaba kuvvet hakkında - hala sınırlı bir alanda arama yapmanız gerekiyor, aksi takdirde süresiz olarak devam edebilir.
Kendim ne yapıyorum - xs 3 cümlede nasıl açıklanır. Sadece deneyimlerime göre seçenekleri sıralıyorum.
Makale ve pazarın hafızası ile ilgili olarak - kişisel olarak bakın, yakın zamanda attım. Şimdiye kadar sadece 3 kişi (en okuryazar) biliyor konu henüz tam olarak araştırılmadı :)Dedikleri gibi geri bildirim bekliyorum, ama kendim yapıyorum