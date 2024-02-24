Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1440

Ivan Negreshniy :

Ben de fark ettim ve uyguladım ama anladığım kadarıyla işe yarıyor çünkü veriler g..but ve böyle bir hile bir dizi sapma üzerinde eğitime yardımcı oluyor. Bu yapılmazsa, model bir aracıya ayarlanır veya hatta bazen aynı terminalde bazı veri güncellemelerinin yeniden yüklenmesinden sonra çalışmayı durdurur.

kısacası, hatayı azalttığını yazdım, çapraz doğrulama gibi daha karmaşık hileler var, ancak yalnızca farklı bir şekilde vb. Bütün bunlar birlikte iyi bir model verir. Kalıp arama meselesi ise, bunlar entropi/karşılıklı bilgi/ön işleme yöntemleridir.

Herkesin kendi hileleri vardır

 
Maksim Dmitrievski :

Bu görevleri çözdüm, tamamen olmasa da, o zaman en azından bir şey çalışıyor, OOS 0.1-0.2'deki hatalar (sınıflandırmalar), entropi daha kötü, ama anlaşılabilir, bu metrik başka bir şeyden sorumlu

elbette, elbette ... ama aslında:

Keşa Kökü :

elbette, elbette ... ama aslında:


peki, eğer test demosunu tartışmakla ilgileniyorsanız, o zaman neden bu şekilde ve başka türlü değil, kötülüğün kökeni nedir, vb. gibi bazı yönlendirici sorular sormak daha mantıklı olacaktır.

onlar. yapıcı diyalog Aksi takdirde, her türlü çılgın sihirbazın bu vakfı benim için ilginç değil. kandırılmaya devam edebilirsin

Bu arada reklam yasaklanmadığına dikkat et. Kimseye reklam vermiyorum, bu benim şahsi işim.

Tartışılan her şey makalelerde kamu malı.

Bu bağlamda, asasız sıfırsınız. Makale yok, faydalı bilgi yok, izleme yok. Hiç bir şey.

Ancak bu tür kişiliklerden yeterlilik beklemiyorum, çok düşük bir seviye.
 

Keşa Kökü :

TEŞEKKÜR )

 
Maksim Dmitrievski :

TEŞEKKÜR )

piyasadan kaldırın, en azından onur kalıntılarını koruyun

Keşa Kökü :

piyasadan kaldırın, en azından onur kalıntılarını koruyun

İşime gösterdiğiniz ilgiden gurur duydum, ama hayır

 
Maksim Dmitrievski :

Kalıp arama meselesi ise, bunlar entropi/karşılıklı bilgi/ön işleme yöntemleridir.

CR'deki alfabe veya bilgi sayısı nasıl belirlenir?

ve yine banal soruya - girdi olarak ne kullanılır? - kapanış fiyatı , tüm bar OHLC, barların değişimi? ne tf...

geçen yıl bu forumu okumak için çok zaman harcadım (entropi arayın, 6-7 yaş arası konular)

ve üniversiteden bilginin restorasyonu - Bana bilgi teorisi, ilginç bir disiplin öğretildi, ancak bunu uygulamak için girdi verilerimizin ne olduğunu bilmeniz gerekir - böyle bir bilgi yoksa, bu zaten kriptografidir, o zaman, bizim durumumuzda olduğu gibi (CR), her şey kaba kuvvete inecek - MO'da yaptığımız şey)))

Igor Makanu :

CR'deki alfabe veya bilgi sayısı nasıl belirlenir?

ve yine banal soruya - girdi olarak ne kullanılır? - kapanış fiyatı , tüm bar OHLC, barların değişimi? ne tf...

geçen yıl bu forumu okumak için çok zaman harcadım (entropi arayın, 6-7 yaş arası konular)

ve üniversiteden bilginin restorasyonu - Bana bilgi teorisi, ilginç bir disiplin öğretildi, ancak bunu uygulamak için girdi verilerimizin ne olduğunu bilmeniz gerekir - böyle bir bilgi yoksa, o zaman bu zaten kriptografidir, o zaman , bizim durumumuzda olduğu gibi (CR), her şey kaba kuvvete düşecek - MO'da yaptığımız şey)))

Özellikle 1. soruda bir makale var https://habr.com/ru/post/127394/

Buna dayanarak, bazı varsayımlar oluşturmak zaten mümkündür.

kaba kuvvet hakkında - hala sınırlı bir alanda arama yapmanız gerekiyor, aksi takdirde süresiz olarak devam edebilir.

Kendim ne yapıyorum - xs 3 cümlede nasıl açıklanır. Sadece deneyimlerime göre seçenekleri sıralıyorum.

Makale ve pazarın hafızası ile ilgili olarak - kişisel olarak bakın, yakın zamanda attım. Şimdiye kadar sadece 3 kişi (en okuryazar) biliyor konu henüz tam olarak araştırılmadı :)

Dedikleri gibi geri bildirim bekliyorum, ama kendim yapıyorum
Теория информации в задаче проверки гипотезы о независимости значений, принимаемых случайной переменной, на примере индекса DJI
Теория информации в задаче проверки гипотезы о независимости значений, принимаемых случайной переменной, на примере индекса DJI
  • habr.com
Попробуем проверить гипотезу о том, являются ли приращения значений индекса DJI статистически независимыми. При этом в качестве референсного источника данных, с которым будем проводить сравнение, возьмем искусственный временной ряд, сгенерированный из собственно приращений исходного ряда, но при этом случайно перемешанных. В качестве меры...
