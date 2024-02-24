Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 564
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte şunu düşündüm. Her türden ağın birçok uygulaması vardır, ancak oradaki tüm formüller karmaşıktır. Birisi onları "deşifre edebilirse", o zaman onları µl olarak kodlayabilirim. O zaman farklı yöntemler hissedebilirsiniz.
Bu teklifi nasıl buldunuz?Ya da kendim çalışmayı taahhüt edeceğim ve sonra kimseye göstermeyeceğim)
İşte şunu düşündüm. Her türden ağın birçok uygulaması vardır, ancak her türden karmaşık formüller vardır. Birisi onları "deşifre edebilirse", o zaman onları µl olarak kodlayabilirim. O zaman farklı yöntemler hissedebilirsiniz.
Bu teklifi nasıl buldunuz?Ya da kendim çalışmayı taahhüt edeceğim ve sonra kimseye göstermeyeceğim)
Hayır, böyle bir öneri.)
NS'yi kullanmak için zaten yazılmış birçok yazılım var. Orada sistemde hata ayıklar ve API aracılığıyla MQL'ye bağlanırsınız. MQL, veri ve ticaret işlevleri sağlamak için gereklidir. Ve hiçbir şey yazmak zorunda değilsin.
Hayır, böyle bir öneri.)
NS'yi kullanmak için zaten yazılmış birçok yazılım var. Orada sistemde hata ayıklar ve API aracılığıyla MQL'ye bağlanırsınız. MQL, veri ve ticaret işlevleri sağlamak için gereklidir. Ve hiçbir şey yazmak zorunda değilsin.
Hayır, böyle bir öneri.)
NS'yi kullanmak için zaten yazılmış birçok yazılım var. Orada sistemde hata ayıklar ve API aracılığıyla MQL'ye bağlanırsınız. MQL, veri ve ticaret işlevleri sağlamak için gereklidir. Ve hiçbir şey yazmak zorunda değilsin.
Bunu zaten söyledin. Şey, ben sadece başka birinin koduna güvenmeye alışık değilim, birdenbire hatalar oluyor ya da hiç doğru değil. Bana öyle geliyor ki, hala neyi test ettiğinizi, bunun anlamının ne olduğunu anlamanız gerekiyor.
Genel olarak, benim çıkış yolum Python veya R öğrenmek ve sonra anlamak için kütüphanelerde ne olduğunu görmek.
Bu arada ve gelecekte Krivulin sinir ağı olmadan, sizinkinden daha kötü olmadı.
Bu arada büyük ölçüde sizlerin sayesinde geldim. İlk başladığımda, bana Reshetov'un makalesinin bağlantısını veren sendin. Makale genel olarak hayır, daha ziyade bir uygulama örneği olarak, ancak atın nerede kullanılacağı yaklaşık olarak netleşti.
Google'da böyle yöntemler var mı bilmiyorum, çünkü kendisi sonunda Monte Carlo'ya geldi.
RL'yi ben de bilmiyorum ama kısa açıklamanıza göre benim yöntemlerime benziyor.
Google'da Monte Carlo'yu buldum - https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf Sadece bu tamamen farklı.
yarın m-k hakkında daha fazla makale hakkında google'a gideceğim, piyasalara uygulandığı için, buna aşina değilim, bu yüzden okumam gerekiyor
tohum için burada, ama yarın kendim okuyacağım :)
http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trajding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html
Bunu zaten söyledin. Şey, ben sadece başka birinin koduna güvenmeye alışık değilim, birdenbire hatalar oluyor ya da hiç doğru değil. Bana öyle geliyor ki, hala neyi test ettiğinizi, bunun anlamının ne olduğunu anlamanız gerekiyor.
Genel olarak, benim çıkış yolum Python veya R öğrenmek ve sonra anlamak için kütüphanelerde ne olduğunu görmek.
terminalin standart dağıtımı ile gelen alglib kitaplığı zaten çok katmanlı bir algılayıcıya ve rastgele bir ormana sahiptir.. deney, hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Bunlar esasen temel modellerdir, diğer paketlerdeki geri kalanı sadece üstte ek ziller ve ıslıklardır ve temel aynıdır.
terminalin standart dağıtımı ile gelen alglib kütüphanesi zaten çok katmanlı bir algılayıcıya ve rastgele bir ormana sahip.. deneme, hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Bunlar esasen temel modellerdir, diğer paketlerdeki geri kalanı sadece üstte ek ziller ve ıslıklardır ve temel aynıdır.
Gevşemeye ve kütüphanede rastgele ormanın nasıl adlandırıldığını incelemeye çalışacağım, yoksa orada belirli bir isim var mı?
Gevşemeye ve kütüphanede rastgele ormanın nasıl adlandırıldığını incelemeye çalışacağım, yoksa orada belirli bir isim var mı?
CKararOrmanı
referans http://alglib.sources.ru/dataanalysis/
Bunu zaten söyledin. Şey, ben sadece başka birinin koduna güvenmeye alışık değilim, birdenbire hatalar oluyor ya da hiç doğru değil. Bana öyle geliyor ki, hala neyi test ettiğinizi, bunun anlamının ne olduğunu anlamanız gerekiyor.
Genel olarak, benim çıkış yolum Python veya R öğrenmek ve sonra anlamak için kütüphanelerde ne olduğunu görmek.
Modern OOP kavramı, nesnelerin içlerinden tamamen habersiz olabileceğinizi (hatta etmemeniz gerektiğini) önerir. Yalnızca arayüz.
Bu nedenle, elektrikli su ısıtıcısının cihazının cehaleti, kullanımına hiç müdahale etmez.
Tipik olarak, bu tür yazılımlar iyi belgelenmiştir, binlerce kullanıcı tarafından zaten test edilmiştir ve performansı hakkında hiçbir şüphe yoktur.
Python veya R hakkında bir şey söyleyemem çünkü NS için kullanmıyorum. Ormanlar ve NS açısından terminalin iç kütüphanelerine gelince, o zaman IMHO, en iyi seçim değil.
CKararOrmanı
referans http://alglib.sources.ru/dataanalysis/
Teşekkür ederim. Öğrenecek bir şey olacak.