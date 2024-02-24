Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2267

Yeni yorum
[Silindi]  
Vladimir Baskov'un fotoğrafı.
Ve düşünce hangi sayfada şekillenecek ve değerli bir şey doğacak?

sadece ön ödemeli

 
Maksim Dmitrievski :

Gürültü, filtre ve vuruş kombinasyonları hakkında hiçbir şey anlamadım. Ama belki de en iyisi bu

Diyelim ki filtrelerin temsilcisi olarak bir koşullu sembol var. Tersine mühendislik yapmak için onu gürültüye veya tek bir darbeye uygulamanız gerekir. Sonra ondan bir spektrum elde ederiz ve spektrum tüm parametrelerini, kesme frekanslarını vb. gösterir.

Belki bu yöntem ızgaralar üzerinde çalışacaktır.

 
Maksim Dmitrievski :

yoldaş, sen bir aptalsın

git bozuk göstergeleri altı milyonluk piyasada daha iyi sat

sakin ol çünkü gitmeyeceksin, asla

işte tekrar gidiyorsun, böylece ne dediklerini anlarsın

"Farklı dillerde kod yazma pratiği yaparak ufkunuzu geliştirdiğinizi anlıyorum, bu da programda bir sürü yabancı cisme yol açıyor, ancak kaba olmayın çünkü bu sizin kanama yolunuz ve benim değil"

[Silindi]  
Renat Akhtyamov :

sakin ol çünkü uzaklaşmayacaksın, asla

işte tekrar gidiyorsun, böylece ne dediklerini anlarsın

"Farklı dillerde kod yazma pratiği yaparak ufkunuzu geliştirdiğinizi anlıyorum, bu da programda bir sürü yabancı cisme yol açıyor, ancak kaba olmayın çünkü bu sizin kanama yolunuz ve benim değil"

yukarıyı oku

[Silindi]  
Rorschach :

Diyelim ki filtrelerin temsilcisi olarak koşullu bir onay işareti var. Tersine mühendislik yapmak için onu gürültüye veya tek bir darbeye uygulamanız gerekir. Sonra ondan bir spektrum elde ederiz ve spektrum tüm parametrelerini, kesme frekanslarını vb. gösterir.

Belki bu yöntem ızgaralar üzerinde çalışacaktır.

ah.. muhtemelen.. Sadece ızgarayı bir tür martingal ticareti yapmak için eğitmek istedim)

 
Vladimir Baskov'un fotoğrafı.
Ve düşünce hangi sayfada şekillenecek ve değerli bir şey doğacak?

Hiçbir şey anlamıyorsun, bu dal sadece büyük Düşünür'ün sekterlerini işe almak için gerekli.

 
Rorschach :

Hiçbir şey anlamıyorsun, bu dal sadece büyük Düşünür'ün sekterlerini işe almak için gerekli.

uzun zamandır anladım
 
Maksim Dmitrievski :

ah.. muhtemelen.. Sadece ızgarayı bir tür martingal ticareti yapmak için eğitmek istedim)

Veya her zamanki mantık olarak bu görev için ayrı bir ızgara yapın

[Silindi]  
Rorschach :

Veya her zamanki mantık olarak bu görev için ayrı bir ızgara yapın

her şey her zamanki gibi, sadece ortalama dikkate alınarak işaretler. İlginç olan tamamen farklı bir işaretleme var

 
Maksim Dmitrievski :

evet, sorun değil, bir trilyon aylık ciro ile Market'e yükleyin

nasıl bilmiyorum (((

5k tren

40k testi

Uygulamak için kriterimi hmm ile deneyin, teorik olarak çalışan modeller bulmak daha iyi olmalı

1...226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274...3399
Yeni yorum