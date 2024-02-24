Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2233
Gerçek uzmanlar için - fiton )
:D dikkat etmediBu aralar gülmekten karnım ağrıyor
Herkese merhaba. mql5'ten bir .py dosyası başlatma konusunda tavsiyede bulunabilir, yönlendirebilir, doğru yönde tekme atabilir misiniz? Belki birisinin hangi scriptulin ipliğinin veya bir işlevin etrafında yatan bir ipliği vardır. Uzun olsun, dosya üzerinden iletişim ile olsun. Varsa çok minnettar olurum)
MT5 meta düzenleyicisinde, içerme klasöründe api kazanmak için örnekler vardır.
Tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum, süreç oluşturma veya kabuk yürütme gibi bir şey
komut dosyaları aracılığıyla hala mümkün
Teşekkür ederim! Alnında denedim. Mql betiğinde, dosyayı açma fırsatını bekleyen bir döngü gördük:
Ve python'da, aynı işlevi yerine getiren bir istisna dışında bir döngü gördük.
Test cihazında bile her şey çalışıyor.
bilgi göndermeniz gerekiyorsa, python api terminalden farklı şeyler almanıza izin verir ve fırsatlar açabilirsiniz.
bu arada, evet .. test cihazı için dosya aracılığıyla ilginç bir seçenek elde edilir, asıl şey SSD'yi öldürmemek)
Neuralnet kütüphanesini kullanarak R'de bir sinir ağını eğitmeye çalıştım.
2 soru var:
1.
model.rds veya yolu yazınkaynak
2.
Özelliklerin önemini nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsanız, NeuralNetTools paketine bakın, örneklerde her şey orada yazıyor
En saf haliyle aktif öğrenme işe yaramadı. Fikrim daha sağlam çıktı.. Aktif şimdilik atıldı. Fikir ilginç, ancak tırnak işaretleri üzerinde sürüklenmiyor. Kedileri sürüklüyor gibi görünüyor.
bu paketin etrafında dürttü
bilgi göndermeniz gerekiyorsa, python api terminalden farklı şeyler almanıza izin verir ve fırsatlar açabilirsiniz.
bu arada, evet .. test cihazı için dosya aracılığıyla ilginç bir seçenek elde edilir, asıl şey SSD'yi öldürmemek)
Bildiğiniz pitot hakkında yazın. Buradaki fikir, modeli test cihazında çalıştırmaktır. Ve sonra el işi test cihazlarını gördüm, içlerinde her şey yolunda, şimdi umutlarınızı kırmak için MT test cihazında sürmeniz gerekiyor)))
başka modeller, artırma değil mi? mql'de ayrıştırmanın zorluğu nedir
İki boyutlu süper hassas keras ağlarında bir sınıflandırıcım var. Girdi olarak, Mathplotlib tarafından kesilen alıntının grafiksel bir temsilini alır. Her pozisyondaki yayılmayı hesaba katan test cihazımda her şey yolunda. 2020 testi
Onları keras2cpp kullanarak mql'de ayrıştırmaya çalıştım ama işe yaramadı. Bu yüzden dosya üzerinden karar verdim. Zaten her şey çok yavaş)) ve dosya üzerinden iletişim fark yaratmayacak.