Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1020
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bütün bu konu çıkmaz sokak, piyasa sayılarla yönetilmiyor, İNSANLAR, insan psikolojisi tarafından yönetiliyor, örneğin 10 dakika önce futbol sahasındaki topun yörüngesi ile topun yörüngesi arasında hiçbir bağlantı yok. şimdi olacak veya bir arabayı nasıl sürdüğünüz, hızlanma ve dönüş kalıpları, gelecekteki hızlanmaların, geri dönüşlerin ve yörüngelerin tahmin edicileri değiller, fiyat dinamiklerinin kendisi onun "kalıp" dır, yalnızca benzersiz ve taklit edilemez bir geçmiştir. geleceği etkilemez, hepsi siyah bir kediyle ilgili lanet işaretler ve zabubonlar gibi, matematik giyinmiş, geç kalana kadar bırak.
Burada muhalefet yok. İNSANLAR piyasayı rakamlarla yönetir. Örneğin, matematikçiler tarafından piyasa yapıcılar için yazılan algoritmalar aracılığıyla.
Rakamlar olmasaydı, piyasa olmazdı, en azından şu anki haliyle ve sayısallaştırılmış top yörüngesi oldukça bağlantılı, insanlar bile er ya da geç sayısallaştırılacak ve sizin gibi sesle değil, öğretilecek, ancak toplu olarak bilgileri doğrudan nöronlara yükleyerek;)))
ahah)) yakında))
Rakamlar olmasaydı, piyasa olmazdı, en azından şu anki haliyle ve sayısallaştırılmış top yörüngesi oldukça bağlantılı, insanlar bile er ya da geç sayısallaştırılacak ve sizin gibi sesle değil, öğretilecek, ancak toplu olarak bilgileri doğrudan nöronlara yükleyerek;)))
Yok demiyorum, ikinciller, açıklayıcılar, televizyondaki resimler gibiler, etkilenmiyorsunuz. Piyasa rakamları, politikacılar ve oligarklar tarafından karanlık anlaşmalar yaparak ve piyasa manipülasyonu yaparak yapılır, bu tür eylemleri tahmin etmek için ne yaptıklarını ve neden anlamadığınıza göre büyük paranın nedenlerinin birincil olduğunu anlamanız gerekir ve geçmiş fiyat kalıplarını değil, dünyadaki mevcut durumla bağlantılı olarak 5-rock (10-mevcut, ...) büyük politikacıların ve iş liderlerinin çeşitli zirve ve toplantılarında hangi kararların alınacağını tahmin etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. piyasalarda, faiz oranlarının nasıl değişeceği, nelerin düzenleneceği vs. Bunlar fiyat motorlarıdır ve geçmiş çizelgelere takılmazlar.
Yok demiyorum, ikinciller, açıklayıcılar, televizyondaki resimler gibiler, etkilenmiyorsunuz. Piyasa rakamları, politikacılar ve oligarklar tarafından karanlık anlaşmalar yaparak ve piyasa manipülasyonu yaparak yapılır, bu tür eylemleri tahmin etmek için ne yaptıklarını ve neden anlamadığınıza göre büyük paranın nedenlerinin birincil olduğunu anlamanız gerekir ve geçmiş fiyat kalıplarını değil, dünyadaki mevcut durumla bağlantılı olarak 5-rock (10-mevcut, ...) büyük politikacıların ve iş liderlerinin çeşitli zirve ve toplantılarında hangi kararların alınacağını tahmin etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. piyasalarda, faiz oranlarının nasıl değişeceği, nelerin düzenleneceği vs. Bunlar fiyat motorlarıdır ve geçmiş çizelgelere takılmazlar.
Sadece belirli bir süre boyunca fiyat değişikliklerinden dolayı kar edebilirsiniz. Ama piyasaya fiyat yönünde girmezseniz zarar edersiniz.
Fiyatın gelecekteki yönünü bilmek için geçmişini bilmeniz gerekir. O olmadan çıkmaz sokak. Aptalca, FA'ya göre, yalnızca 1:1 kaldıraçla girebilirsiniz.
Aptalca, FA'ya göre, yalnızca 1:1 kaldıraçla girebilirsiniz.
"Aptal" değil, SADECE , yalnızca FA, sadece TA - berbat ve omuzlar kötü
"Aptal" değil, SADECE , yalnızca FA, sadece TA - berbat ve omuzlar kötü
O omuzla takas yapmayı bilmeyen kötüdür. Kesinlikle doğru. FA + kaldıraç 1:1, aksi takdirde saf kullanıcıları aldatma fikri ortaya çıktı.
"Aptal" değil, SADECE , yalnızca FA, sadece TA - berbat ve omuzlar kötü
Kötü bir dansçı her zaman yoluna çıkar
O omuzla takas yapmayı bilmeyen kötüdür. Kesinlikle doğru. FA + kaldıraç 1:1, aksi takdirde saf kullanıcıları aldatma fikri ortaya çıktı.
Hayır, herkes için kötü.
Kötü bir dansçı her zaman yoluna çıkar
Ben çok iyi bir dansçıyım ama bu beceriye bağlı değil, piyasanın kanunu bu, kabul edilebilir riski aşamazsınız.
Beyler, mql bilmiyorsam R'yi metatrader ile bağlayabilir miyim, tek ihtiyacım olan bir enstrümanın kapanış fiyatları ama gerçek zamanlı, ya da belki birisinin alıntıları bir metin dosyasına kaydeden basit bir kodu var, sürekli ihtiyacım var en son kapanış fiyatlarının yaklaşık 40 bini var