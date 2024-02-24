Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1013
Bana öyle geliyor ki, her çubukta olduğu gibi anlaşma sayısını azaltmanız gerekiyor..
Daha az işlemin olduğu başka bir algoritma:
derinlik üç
on beş
15'te her şey bozuldu)
Ayrıca çok model değil.
Birlikte:
3
on beş
Eh, ihracata başlamak yetmez, işlem sayısını da azaltmak mümkün. gerçekten aşırıya kaçıyorlar, ticaret mantığıyla oynuyorlar, kısacası, en lezzetlisi yakınlarda bir yerde
Şimdilik hepsi. Ayakta duran tahmincileri bul yaz)
Burada Kolmogorov'dan alıntı yapmaktan bıkmayacağım:
Başka bir deyişle, şunları göz önünde bulundurun:
1. İade
2. İadeler için ACF
ACF aşağıdaki koşulu sağlıyorsa:
o zaman böyle ayrık bir getiri dizisi tahmin edilebilir.
Her şey.
Başka hiçbir öngörücü yok, asla olmadı ve olmayacak.
Her türlü formülü böyle atmayı seviyorum. Bunu pratikte nasıl yapacağınızı kelimelerle açıklayabilirsiniz. Formüllere pek aşina değilim.
Açıklarsanız, kodda uygulamanın zor olmayacağını düşünüyorum. Üstelik ACF göstergesi de fiyat aralığını yaptı.
Açıkça söylemek gerekirse, kayan bir getiri örneğinde, bu ayrık seri için ACF tahminini hesaplamak gerekir. Periyodik ise, Kolmogorov'a göre bir sonraki getiri %100 olarak tahmin edilir. Ancak ACF'nin periyodikliğini tahmin etme kriterini bilmiyorum. Ona bakmak “gözle” değil, aslında ...
Ve böyle bir grup bir sır değilse nerede ve oraya bakmak mümkün mü?
Açıkça söylemek gerekirse, kayan bir getiri örneğinde, bu ayrık seri için ACF tahminini hesaplamak gerekir. Periyodik ise, Kolmogorov'a göre bir sonraki getiri %100 olarak tahmin edilir. Ancak ACF'nin periyodikliğini tahmin etme kriterini bilmiyorum. Ona bakmak “gözle” değil, aslında ...
ARIMA'da, ACF düzgün bir şekilde aşağı iner ve sıfır işaretini bir kez geçerse, alanın trend olduğunu biliyorum.
Birkaç kez sıfırı geçerse, aralık.
Getiriler nasıl hesaplanır? Orada, formül 2'de, bir şeyle bazı kosinüslerin toplamı ile çarpıyorlar, anlamadım?
Evet, getiriler basitçe = cari - önceki fiyattır.
ACF aynı zamanda basitçe = kayan bir örnekte mevcut ve önceki getirilerin ürünlerinin toplamıdır.
Sadece belirli bir zamanda ACF'nin periyodik olduğundan emin olmanız gerekir, değilse ticaret yapmayın.
ACF'nin artık periyodik olduğundan nasıl emin olabiliriz? Neyi biliyorum???
periyodiklik ne demek?
Ve bildiğim kadarıyla ACF sadece ürünlerin toplamı değil. Çok daha karmaşık bir algoritma var.
Eğilim alanının ACF'si:
düz alan: