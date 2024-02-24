Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1024
Merak etme, durum bu.
Kalabalık nasıl tanımlanır
mantığın nedir
?
Bakın, hazır çözümler vermeyeceğimi söyledim, en azından şimdi ....
Genel olarak, ticarette hepimizi birleştiren nedir? ... düşünün ...
Aslında tek bir şey birleştirir (korku ve hırs dışında :))
Ve buna istatistik denir. Ve grafiklere bakan acemi bir tüccar , dün, dünden önceki gün, bir ay önce ne olduğuna bakar ve zaten bir şeyler programlayan, geçmiş algoritmalarını optimize eden havalı bir tüccar ve birinci ve ikinci tüccarlar sadece bazılarını arıyorlar. istatistiksel olarak anlamlı şeyler, sonuç olarak, piyasa "hem birincisi hem de ikincisi, ki bu en komik şey ve bu gerçek model olacak))
Yani, sinir ağları veya diğer ML'lerin yardımıyla, binlerce tüccarın eylemlerini "yeterli" doğrulukla simüle edebilirsiniz, doğruluk ayrıca sizin tarafınızdan yazılan algoritmanın kalitesine de bağlıdır, tahmin edicilerden ve hedeften bahsediyorum
Sorum şu ki, sahip olduğunuz tahminin hedefi / sonucu nedir - olayın başlangıcı, fiyatı veya seviyeye gelen puanların sayısı?
nihai sonuç fiyatı
Diyelim ki Havva'ya göre dün 1.1685 seviyesinden bahsetmiştim. Bu gelecekteki fiyat seviyesidir.
Sırasıyla zulanızda aynı seviyeye sahipseniz, benim ve stratejileriniz aynıdır.
ve geçenlerde şubelerden birinde 12 Temmuz'da şunları söyledi:
"Örnek - eva 1.1712, 1.1744, %100 olacak"
Sadece stratejinin kaynak yoğun bir versiyonu işe yarıyor, bir şekilde daha basit olmasını istiyorum ...
mükemmel doğruluk, ne söyleyebilirim.
Bu arada, her şey benim için de kaynak yoğun ve kolay değil, ne yazık ki (Ancak öte yandan, çalışmanın sonucu pozitif olarak kararlı ve optimizasyon yok, bu zaten küçük bir zafer.
nuuuu, kaynak yoğunluğu hakkında, doğal olarak şaka yaptım, sessizsin ....
Katılıyorum, optimizasyon gerekli değil.
En azından şimdi biraz ışık döküldü.
peki ya 1.1685?
Bilmiyorum)) Cuma günü piyasa hiç izlemedi ve bu önemli. Seviyelerim çekildi, gerçek zamanlı diyebilirsin, ribaunddan hemen önceki iki veya üç saat.
İki tür seviyem var:
1) gürültü içindeki bu küçük hareketi sadece normal bir yerel sıçrama
2) trend seviyesi, yani hemen veya ertesi gün trendin başladığı seviyedir ve ancak bir süre sonra bu seviye kendini grafikte gösterecektir.
Örneğin, Perşembe günü euro için trend başladı, Çarşamba öğleden sonra başlayacağını zaten biliyordum.
Sistemim bu iki seviye arasında ayrım yapıyor, sistemim bir sinir ağı anlamına gelmiyor, benim onun sinyallerini yorumlamam anlamına geliyor.
Birçoğunun inanması zor, ancak eurodaki trendin tersine dönmesinin nedenleri çizdiğim yerlerdeydi, grafiğin aşırı değerlerinde değil
Pazar tamam. kafasını sallamakta iyi
evet, köpek sinir ağlarına gömülmez ve bu yine doğru
bir süre sonra hedef seviyenin yine artı olacağı gerçeği
Yukarıdakileri ancak belirli bir yoldan geçtikten sonra anlayabildiğiniz gerçeğine katılıyorum.
ve bana kalanın ne olduğunu fark ettim, önceki sayfada anlaşmalar vardı ama benimle değil ama onları açıkça biliyordum.
irade))
Strateji doğal olarak kulağa hoş geldi, sadece 2 kelimenizde, kalbim kanadı, peki, nasıl anlamazsınız (???) (size hitap etmiyor), yazılı programların dağları arasından geliyor
eeee....
İstatistik kullanmıyorum, aşırı alım ve aşırı satım koşulları aramıyorum.
Aşırı alım ve satım peşinde değilim.
Ben de aramadım, bir anda ortaya çıktı.
tabii ki çıkacak, başka türlü nasıl olabilirdi ki?
)