Igor Makanu :

Bence piyasalarda hiçbir zaman ortalama bir strateji olmadı ve olmayacak, yani, kuralsız bir oyun gibi:

bize bir tarla ve iki renkli fiş verildi ama kuralları açıklamadılar, siz dama oynadığımıza karar verdiniz, ben tavla oynuyoruz sandım ve sonra genel olarak Chapaev oynayan bir piyasa yapıcı geldi ve hepsini dağıttı. bizim cipslerimiz

Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın ve diğer ülkeleri de düşünüyorum, klasik teknik analiz uyguladığını zaten bir yerde yayınlamıştım; bu, katılımcıların çoğunun, kendi özgür iradeleriyle bile değil, ancak eğitimlerinin gerçeği (profesyonel sertifika), bu kötü şöhretli teknik analizi kullanacaktır. Nasıl reddedilebilir anlamıyorum.

 
Alexey Vyazmikin :

oooo kardeşim!!! Sizden ayrılmaya değerdi, bu yüzden dal hemen ilk sayfanın altına düştü. Evet .... Bunu senden beklemiyordum, beklemiyordum .....

Sahibim??? Benim için her şey yolunda.... Üretimde çalışıyorum..... ve robota her türlü bilgeliği öğretmeye devam ediyorum..... Eh, yeniden başka ne diyebilirim ki... JPrediction'ı optimize ettim ihtiyaçlarım için modeller daha da iyi ve pazara daha uygun hale geldi. Ticaret yavaş ..... Tüm yeni potansiyel müşteriler savaşla test edilir, bu nedenle sermaye büyümesi topal .....

Bu yüzden söz verdiğim video ile çalışmam pek mümkün değil .... Yaz henüz bitmemiş ve Eylül hala önde olmasına rağmen, ne olduğunu görüyorsunuz.

Genel olarak böyle bir şey.... Peki, nasılsınız kardeşlerim burada ??? Kim ne aldı, herhangi bir keşif var mı .... bir atılım yaptı. Sevincinizi paylaşın....

 
Michael Marchukajtes :

Genel olarak böyle bir şey.... Peki abiler burada nasılsınız??? Kim ne aldı, herhangi bir keşif var mı .... bir atılım yaptı. Sevincinizi paylaşın....

Açıklıklar yok. NY'den önce her şey açıktır.))
Şimdi secdede - ne yapmalı. Sıfır yeni fikir. Şimdiye kadar, yazılarda değerli bir şey bulamıyorum.
 
Yuri Asaulenko :
Açıklıklar yok. NY'den önce her şey açıktır .))
Şimdi secdede - ne yapmalı. Sıfır yeni fikir. Şimdiye kadar, yazılarda değerli bir şey bulamıyorum.

bu geçici bir illüzyon

Farklı pazarlarda aynı stratejinin neden tam tersi şekilde davrandığını anlamıyorsunuz.
 
Renat Akhtyamov :

Hayır, net değil. Herhangi bir yeterli strateji, herhangi bir pazarda kazanır. Ayarlar ve karlılık başka bir konudur
 

iki hafta önce, onu anlamayı ve bir ticaret yaratmayı öğrenirken, seviyeleri oluşturan bir gösterge oluşturdum. sistem buna dayanarak, işlemler beceriksiz olduğundan, trendi almak her zaman mümkün değildir.

Seviyeler benim için daha önce bilinmeyen bir sıklıkta çalışıyor (+ -%70)

Sinir ağı göstergesinin kalbinde

bazı fotoğraflar

Kendim için anladığım ve burada birçok kez bahsettiğim şey ...

Piyasa bir zaman serisi değildir , piyasa seviyeler ve olaylardır, ancak puanların bir zaman sırası değildir.

Herşey gönlünce olsun

 
mytarmailS :

Seviyeler oluşturmak için sinir ağlarına ihtiyaç yoktur.

 
mytarmailS

Piyasa bir zaman serisi değildir , piyasa seviyeler ve olaylardır, ancak puanların bir zaman sırası değildir.

Herşey gönlünce olsun

Biraz kalır, sadece seviyeleri bırakın.)) Piyasa sadece olaylardır.) Gerisi ikincildir.
