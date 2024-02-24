Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1027
Seviyeleri oluşturan bir dizi gösterge toplamanız ve setin hangi seviyesinden bir geri tepme olacağını belirlemeye çalışmanız gerekir. Onlar. sınıflandırma burada çalışmalıdır.
Bu doğru, sadece bir gösterge yeterli. Yığınlar gerekli değildir. Ve geri tepme hakkındaki sözlerinizi daha doğru bir tanımla özetlemek gerekirse. Hangi seviyede olduğunu belirleyin. Destek veya direnç (mavi veya kırmızı). Buna göre, fiyatın altındaysa desteği sektiririz ve daha yüksekse onu kırarız. Fiyattan daha yüksekse direnci kırarız ve daha düşükse kırarız. Daha kesin olmak gerekirse....
Ancak herhangi bir seviye bozuk bir kaltak olabilir ve durumunu birkaç kez tamamen değiştirebilir, bu durumda ne yapmalı? Bir örneğe bakalım: Diyelim ki defalarca delip geçen bir seviyemiz var ve bir kotir, bir marquetian gulet gibi onun etrafında sallanıyor. Bu durumda ne yapmalı?
Sonuç, kendisinden para kazanmak için Ulusal Meclis'in hedefinin böyle görünmesi gerektiğini gösteriyor.
alış fiyatının üzerindeki mavi çizgi nerede? Teklifin altında kırmızı - satıyoruz. Sonuç olarak, seviye statüsünü değiştirdi, AMA değişiklik anında, pazarlık fiyatındaydınız. Bu, hatırı sayılır sayıda olan anlardan biridir. Ancak bu set sonludur ve ona hakim olduktan sonra (Ulusal Meclisteki seviyelerle çalışarak), gerekli olanlardan başlayarak ve bu seviyeleri aşarak cesurca seviyeden seviyeye gidecek tamamen uygun bir TS alabilirsiniz. bunu gerektirir. Ana şey, ilke olarak araca yaklaşımın saflığıdır. Hata olmasın diye. Eh, versiyonlarını dinliyorum .....
Eh, sadece deneyimimi paylaştım - geri tepme seviyesini bulma problemini çözmek için çok zaman harcadım (destek/direnç burada gereksiz terimlerdir, sadece bir hareket vektörü verir, bu önemli değildir) ve bu yüzden bir setti. kullanılan göstergelerin ve algoritmanın bir veya başka bir düzeyde farklı yöntemler seçtiği, bu seviyelerin yoğunluğu da dikkate alındı. Bu davayı kar al belirlemek için kullandım. Gerçek bir hesaba bahis oynamadığım ve sadece proje üzerinde çalıştığım için neden kullandım. bir yıldır hareketsiz olan. Şu anda, bir düzeltmenin gerçekleşeceği seviyeyi belirleyecek olan MO yardımıyla işaretleri aramanın iyi olacağını düşündüm. Bu amaçlar için birçok gösterge vardır: pivotlar, boşluklar, fibler, RSI seviyeleri, standart sapma kanalı, çeşitli kayan kanallar, ATR vb. Geri tepmenin mevcut bir şeyden olacağı gerçeği çok muhtemeldir, tek soru - neyden.
Tabii ki, bir kez başlamamı önerdi......
İşte iyi ve doğru bir ekran.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
mytarmailS , 2018.07.21 20:57
Birçoğunun inanması zor, ancak eurodaki trendin tersine dönmesinin nedenleri çizdiğim yerlerdeydi, grafiğin aşırı değerlerinde değil
Pazar tamam. kafasını sallamakta iyi
Başlamanıza yardımcı olacak mı?
Dostum kusura bakma ama sana ünlü çizgi filmden bir alıntıyla cevap vereceğim "Sharik, sen bir aptalsın !!!!" (c) Neden?
Dostum))) Kusura bakma ama rastgele oluşturulmuş bir sıraya eğriler çizip üzerindeki bazı hedeflere bakarsan en azından bel kadar tahtasın :)
Bir gönderiye cevap vermeden önce, onu okumak güzel olurdu
dikkate alındığında, diğer şeylerin yanı sıra, bu seviyelerin yoğunluğu
Dostum))) Kusura bakma ama rastgele oluşturulmuş bir sıraya eğriler çizip üzerindeki bazı hedeflere bakarsan en azından bel kadar tahtasın :)
düzeltmek istiyorsun, anlıyorum
zorlamak
semaver hindi ile dolana kadar kaynatıldı (?), tartışmıyorum)))
Ancak, çok kolay olduğunu düşünüyorsunuz, sadece alın ve bir program olmadan nasıl yapılacağını anlayın???? )))"Burada görmek yetmez, burada düşünmek lazım, burada bakmak lazım........." //++++
doğru yapmak istiyorsun
Kahretsin Renat...)) Tekrar anlatacağım..
Trend bileşeni ile rastgele bir seri (BU BİR FİYAT DEĞİLDİR) oluşturdum ve post factum klasik TA'nın rastgele tanımlanabileceğini göstermek için teknik analiz rakamlarıyla boyadım)) ve rastgele bir evde bile bu TA tipinin mevcut olduğunu gösterdim. , ama orada değil, sadece trend bileşeni olan serilerin özelliği. Herhangi bir geri dönüş, bir TA rakamıyla açıklanabilir, anladınız mı? bu, rastgele olsa bile, her zaman bir baş-omuzlar veya ikili veya üçlü bir üst olacaktır, ancak aynı zamanda bu rakamlara herhangi bir tahmin özelliği vermez.
Ve Mikhail bunu rastgele aldı ve bana evet, sadece çizgileri yanlış çizdin))) rastgele olarak anlıyor musun ?? yanlış)) hahaha
tartışıyorum
hahaha
)
İlginç bir şekilde, rastgele oluşturulmuş bir VR'yi gerçek bir fiyattan nasıl ayırt edeceğini bilen var mı?
İlginç bir şekilde, rastgele oluşturulmuş bir VR'yi gerçek olandan nasıl ayırt edeceğini bilen var mı?
yapamam