mytarmailS :

Bakın, hazır çözümler vermeyeceğimi söyledim, en azından şimdi ....

Genel olarak, ticarette hepimizi birleştiren nedir? ... düşünün ...

Aslında tek bir şey birleştirir (korku ve hırs dışında :))

Ve buna istatistik denir. Ve grafiklere bakan acemi bir tüccar , dün, dünden önceki gün, bir ay önce ne olduğuna bakar ve zaten bir şeyler programlayan, geçmiş algoritmalarını optimize eden havalı bir tüccar ve birinci ve ikinci tüccarlar sadece bazılarını arıyorlar. istatistiksel olarak anlamlı şeyler, sonuç olarak, piyasa "hem birincisi hem de ikincisi, ki bu en komik şey ve bu gerçek model olacak))

Yani, sinir ağları veya diğer ML'lerin yardımıyla, binlerce tüccarın eylemlerini "yeterli" doğrulukla simüle edebilirsiniz, doğruluk ayrıca sizin tarafınızdan yazılan algoritmanın kalitesine de bağlıdır, tahmin edicilerden ve hedeften bahsediyorum

Ne MO?

 
Alexey Tarabanov :

Ne MO?

ML Algoritmaları - Makine Öğrenimi

 
mytarmailS :

ML Algoritmaları - Makine Öğrenimi

ve hedef?

 
mytarmailS :

ML Algoritmaları - Makine Öğrenimi

bak ne alakası var....

MO - algoritma üzerinde çalışın

algoritmanın çıktısının tahmin edilebilir olduğu gerçeğiyle karşılaşabilir.

bu durum finans piyasasında kademeli olarak mevduatın büyüklüğü ile orantılı bir kayba yol açmaktadır.

//fiyat bir hevesle yukarı/aşağı, requote , piyasanın ihtiyacı olan bir emir açıldı, ardından kırmızı bir heves ve şimdi başka bir sponsor piyasaya çıktı...

MO kaybolur, kesinlikle

ve senin farklı çalıştığını bile düşündüm

ama yol doğru

 
Renat Akhtyamov :

algoritmanın çıktısının tahmin edilebilir olduğu gerçeğiyle karşılaşabilir.

bu, finans piyasasında yavaş yavaş mevduatın büyüklüğü ile orantılı bir kayba yol açar.

Peki, neden kullanmıyorsun?

Alexey Tarabanov :

ve hedef?

o

 
hedef nedir?
 
mytarmailS :

Bilmiyorum)) Cuma günü piyasa hiç izlemedi ve bu önemli. Seviyelerim çekildi, gerçek zamanlı diyebilirsin, ribaunddan hemen önceki iki veya üç saat.

İki tür seviyem var:

1) sadece normal bir yerel sıçrama, gürültü içindeki bu küçük hareketi

2) trend seviyesi, yani hemen veya ertesi gün trendin başladığı seviyedir ve ancak bir süre sonra bu seviye kendini grafikte gösterecektir.

Örneğin, Perşembe günü euro için trend başladı, Çarşamba öğleden sonra başlayacağını zaten biliyordum.


Sistemim bu iki seviye arasında ayrım yapıyor, sistemim bir sinir ağı anlamına gelmiyor, benim onun sinyallerini yorumlamam anlamına geliyor.

Bunun neresi akıllıca? Kanalın alt sınırından gelen geri tepme at için açıktı.)


 
mytarmailS :

Peki, neden kullanmıyorsun?

o

Ne de olsa Ulusal Meclis de kazanıyor ve garip bir şekilde bazen kaybediyor.

yani, aksine sinyal üretildiğinde, yine her ikisi de olacaktır.

Doğal olarak, cevabım - bunu neden kullanıyorsunuz?

 
horosh :

Bunun neresi akıllıca? Kanalın alt sınırından gelen geri tepme at için açıktı.)


))) Aman tanrım...

Neyi satın almadın? attan daha aptal mısın?

Alexey Tarabanov :
hedef nedir?

tahmin ettiğimiz şey

Renat Akhtyamov :

Doğal olarak, cevabım - bunu neden kullanıyorsunuz?

yani neden olmasın)


Fikir üretmeye başla, benimkini kopyalamaya çalışmanı istiyorum, yönü gösterdim ve o yönde para olduğunu göstermeye çalıştım.

 
mytarmailS :

Fikir üretmeye başla, benimkini kopyalamaya çalışmanı istiyorum, yönü gösterdim ve o yönde para olduğunu göstermeye çalıştım.

ve her zaman olduğu gibi, herhangi bir nöron için tipiktir, şunu eklemeye devam eder:

