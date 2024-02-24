Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1025
Bakın, hazır çözümler vermeyeceğimi söyledim, en azından şimdi ....
Genel olarak, ticarette hepimizi birleştiren nedir? ... düşünün ...
Aslında tek bir şey birleştirir (korku ve hırs dışında :))
Ve buna istatistik denir. Ve grafiklere bakan acemi bir tüccar , dün, dünden önceki gün, bir ay önce ne olduğuna bakar ve zaten bir şeyler programlayan, geçmiş algoritmalarını optimize eden havalı bir tüccar ve birinci ve ikinci tüccarlar sadece bazılarını arıyorlar. istatistiksel olarak anlamlı şeyler, sonuç olarak, piyasa "hem birincisi hem de ikincisi, ki bu en komik şey ve bu gerçek model olacak))
Yani, sinir ağları veya diğer ML'lerin yardımıyla, binlerce tüccarın eylemlerini "yeterli" doğrulukla simüle edebilirsiniz, doğruluk ayrıca sizin tarafınızdan yazılan algoritmanın kalitesine de bağlıdır, tahmin edicilerden ve hedeften bahsediyorum
Ne MO?
ML Algoritmaları - Makine Öğrenimi
ve hedef?
bak ne alakası var....
MO - algoritma üzerinde çalışın
algoritmanın çıktısının tahmin edilebilir olduğu gerçeğiyle karşılaşabilir.
bu durum finans piyasasında kademeli olarak mevduatın büyüklüğü ile orantılı bir kayba yol açmaktadır.
//fiyat bir hevesle yukarı/aşağı, requote , piyasanın ihtiyacı olan bir emir açıldı, ardından kırmızı bir heves ve şimdi başka bir sponsor piyasaya çıktı...
MO kaybolur, kesinlikle
ve senin farklı çalıştığını bile düşündüm
ama yol doğru
Peki, neden kullanmıyorsun?
ve hedef?
o
Bilmiyorum)) Cuma günü piyasa hiç izlemedi ve bu önemli. Seviyelerim çekildi, gerçek zamanlı diyebilirsin, ribaunddan hemen önceki iki veya üç saat.
İki tür seviyem var:
1) sadece normal bir yerel sıçrama, gürültü içindeki bu küçük hareketi
2) trend seviyesi, yani hemen veya ertesi gün trendin başladığı seviyedir ve ancak bir süre sonra bu seviye kendini grafikte gösterecektir.
Örneğin, Perşembe günü euro için trend başladı, Çarşamba öğleden sonra başlayacağını zaten biliyordum.
Sistemim bu iki seviye arasında ayrım yapıyor, sistemim bir sinir ağı anlamına gelmiyor, benim onun sinyallerini yorumlamam anlamına geliyor.
Bunun neresi akıllıca? Kanalın alt sınırından gelen geri tepme at için açıktı.)
Peki, neden kullanmıyorsun?
o
Ne de olsa Ulusal Meclis de kazanıyor ve garip bir şekilde bazen kaybediyor.
yani, aksine sinyal üretildiğinde, yine her ikisi de olacaktır.
Doğal olarak, cevabım - bunu neden kullanıyorsunuz?
Bunun neresi akıllıca? Kanalın alt sınırından gelen geri tepme at için açıktı.)
))) Aman tanrım...
Neyi satın almadın? attan daha aptal mısın?
hedef nedir?
tahmin ettiğimiz şey
Doğal olarak, cevabım - bunu neden kullanıyorsunuz?
yani neden olmasın)
Fikir üretmeye başla, benimkini kopyalamaya çalışmanı istiyorum, yönü gösterdim ve o yönde para olduğunu göstermeye çalıştım.
ve her zaman olduğu gibi, herhangi bir nöron için tipiktir, şunu eklemeye devam eder:
Apartman dairesinde