))) Aman tanrım...
Neyi satın almadın? attan daha aptal mısın?
tahmin ettiğimiz şey
yani neden olmasın)
Sana satın almadığımı düşündüren ne?
Bunun neresi akıllıca? Kanalın alt sınırından gelen geri tepme at için açıktı.)
Post factum, her şeyi boyayabilirsiniz, teknik analiz gibi.
her şey çalışıyor, trendler, daireler vb.))))
canım fiyatların ne kadar biliyormusun
işte zor kod
fiyat <- cumsum(rnorm(500))
arsa(fiyat,t="l")
Eğer anlamadıysanız, bunlar rastgele oluşturulmuş alıntılardır.
İnsanlar genellikle orada olmayanı görürler, görmek istediklerini görürler.
Kontrol etmesi kolay) sadece anlaşmayı gösterin)
onlar rastgele olmaktan uzak
kotir oradan oraya gider ve kukla işini yapar
Yarı otomatik aracım haçlar üzerinde çalışıyor, ortalamayı kullandığı için ana dal ticareti yapmıyorum. Trendin yönünü ben belirlerim, gerisini makine halleder. Şu anda, euro Perşembe günü EURAUD çaprazında ortaya çıktığında anlaşma:
Teşekkür ederim! O ana kadar klasik TA'dan para kazanabileceğine inanmadım, sen sadece bir kahramansın!
Renat, rastgele alıntılar değil, resimdekiler rastgele
ahhh,
hakikat
----
Ve böyle bir kaosta bir seviye nasıl ortaya çıkar, bir makine nasıl eğitilir?
mantığınıza göre her türlü teknik analizi algoritmaya sokup tersini mi yapmanız gerekiyor?
-----
Pekala, inandırıcılık için, benimkini göstereceğim, böylece bu başlıkta her zamanki gibi sorularıma baksınlar, kendileri için değil, sportif ilgi için:
Bak nasıl konuşmaya başladılar!!!!! Ana şey başlamaktır.
Gerçekten de, piyasanın doğası öyledir ki, anlayışı mantığa ve sağduyuya aykırı olabilir. Niye ya? Evet çünkü bunların hiçbiri yok, tabiat, kanun, örüntü yok. Piyasa şimdi ve burada ve neden böyle??? Bu sorunun cevabı çok basit. Zamanın bu noktasında alıcılar ve satıcılar arasındaki fikir dengesi böyle olduğu için, bu saat boyunca böyle görünüyordu ve sonraki saatlerde de böyle görünüyordu. Eh, hepsi fantezi .... Felsefe !!!!
Dostum kusura bakma ama sana ünlü çizgi filmden bir alıntıyla cevap vereceğim "Sharik, sen bir aptalsın !!!!" (c) Neden? Çünkü verdiğiniz örnek, bu analizi nasıl kullanacağınızı bilmediğinizi gösteriyor. Ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, AMA kırmızı çizgilerle bitti, kişisel olarak potansiyel hedefler görüyorum. Ve yaptığınız gibi çizerseniz, orada gerçekten hiçbir şey yoktur. AMA sizin de görebileceğiniz gibi bu analizler sadece gerçeğin ardından olmayabilir.
Teknik analizle ilgili sorun, olaylar için her zaman iki seçeneğin ya ya da olduğunu düşünmesidir. Ve piyasada, kural olarak, açık bir cevap gereklidir. Bunun için, aslında, AI sisteminin yerel alanının birçok sakini tarafından kullanılıyor.
Seviyeler konusunda değindiğiniz başka bir şey. Uzun bir süre seviyelerin değerlerini Millet Meclisi'ne sokmaya çalıştım ama mantıklı bir şey olmadı. Ama o zamandı. Şimdi bilgi seviyesi tamamen farklı ve konunun çok umut verici olduğunu düşünüyorum. Ama önce sorunu formüle edelim. İlk kim??????
İlk kim??????
Seviyeleri oluşturan bir dizi gösterge toplamanız ve setin hangi seviyesinden bir geri tepme olacağını belirlemeye çalışmanız gerekir. Onlar. sınıflandırma burada çalışmalıdır.
Tabii ki, bir kez başlamamı önerdi.
Ağın bize seviye değerini vermesini istiyoruz - ölü bir sayı, normalleştirme ve ardından ters yorumlamadan yorulacağız.
Seviyeyi kendimiz oluşturuyoruz ve bunun önemini ağ belirliyor - oldukça uygun bir görev, ancak bunun için seviye oluşturmak için bir algoritmaya ihtiyacınız var (temel strateji). Eğitim için istatistik verilerinin toplanması, sonunda eğitimin sonucunu etkileyecek hatalarla meydana gelebileceğinden, seviyelerin manuel olarak oluşturulması hariç tutulmuştur. Önemi belirlemek, sıralama için karmaşık bir ağ yapısı gerektirir. Görev ilginç ama ana görevin bir alt görevi olarak daha önemli bir görev..... yani.
Temel stratejiden bir seviye aldıktan sonra, durumunu destek mi yoksa direnç seviyesi mi olduğuna göre belirliyoruz. Tam olarak değil? - seviyelerle çalışırken bu görev esastır. Seviyeyi aldıktan sonra, destek mi yoksa direnç mi olduğunu bilmek istiyoruz ve bu seviyenin fiyatın üstünde veya altında nerede olduğu önemli değil. Sonuçta, piyasada seviye daha yüksekse, o zaman direnç, daha düşükse o zaman destek olduğu genel olarak kabul edilir. İşte burada yapay zekanın yardımıyla bu klişeyi kırıyoruz. Ve fiyatın altında bir seviye aldıktan ve bunu destek değil direnç olarak tanımladıktan sonra, zaten seviyenin fiyatından daha uygun bir fiyatta olacağız ve bu da trendin devam etmesi için bir eylem sinyali olarak alınabilir. Bir örnek vereceğim ve bunun için seviye oluşturabilen eski ama oldukça görsel mum göstergemi kazacağım.
Şamdan deseni seviyeyi oluşturur. Seviye kırılırsa, "Kayan Yıldız" örneğinde olduğu gibi çizgi noktalı hale gelir, direnç kırmızı, destek mavidir. Şimdi bu durumu hayal edin.
bir numaranın durduğu anda, bu çizgiyi destek olarak tanımladık ve maviye boyadık, kırmızı ile işaretlenen her zaman, seviyeden ve herhangi bir fiyattan daha iyi bir fiyat alanında olduğumuz ortaya çıktı. bu seviyeye göre alımlar karlı olacaktır, çünkü seviyeyi destek olarak tanımlarsak, potansiyel olarak döviz kurunun büyümesini bir ihtimal olarak görürüz ve bu durumda haklı oluruz (tahmin işe yaradı) Ama her şey o kadar basit değil, ne yazık ki ......