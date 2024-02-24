Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1018
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Zhenya :
Bir MT test cihazı özelleştirilemez, aynı zamanda bir kara kutudur, düzgün çalışıp çalışmadığını bile test edemezsiniz ve çalışma hızı, özellikle basit seçenekler varsa, kendi başınıza kurabileceğinizden çok daha düşüktür. optimizasyon için. Peki nasıl diyeyim... kısacası hiçbir kamu platformuna bir "danışman" ile ciddiye alınmazsınız ve Rentech ve Goldmansax'ta C++ dll'leri eşit olarak kullanılır.
Hiçbir şekilde sınırlamamak daha mantıklı, MO yapmamak mümkün, asıl mesele her şeyin otomatik olması, bağlantılı olması, gelecekte test cihazında çalıştırılması, geldiğinde, sonucu eşitlik şeklinde almak .
Bir çelişki - bir yandan testçiye güvensizlik ve diğer yandan tüm umutlar onun üzerinde.
Sonuç - benzersiz, süper objektif ve hızlı bir test cihazınız var.
Umarım aynı testçiyi yazdığı için herkesi rahatsız etmezsiniz. bu tamamen farklı, geniş bir konu.
Bu durumda, iki seçenek vardır, ya bu test cihazını objektif bir model testi için herkesle paylaşırsınız ya da modellerinizi en iyinin en iyisi olarak önceden tanırız. Kendi test cihazınızın sizi hayal kırıklığına uğratmayacağını zaten biliyoruz :)
Bir çelişki - bir yandan testçiye güvensizlik ve diğer yandan tüm umutlar onun üzerinde.
Sonuç - benzersiz, süper objektif ve hızlı bir test cihazınız var.
Umarım aynı testçiyi yazdığı için herkesi rahatsız etmezsiniz. bu tamamen farklı, geniş bir konu.
Bu durumda, iki seçenek vardır, ya bu test cihazını objektif bir model testi için herkesle paylaşırsınız ya da modellerinizi en iyinin en iyisi olarak önceden tanırız. kendi test cihazınızın sizi hayal kırıklığına uğratmayacağını zaten biliyoruz :)
Bir testçi var, elbette, bunu paylaşmak hiç de üzücü değil, oldukça basit bir algoritma, bu da onu paylaşmayı isteme gerçeğini bile şaşırtıyor))
Çelişki yok ve umut yok.
Bir testçi var, elbette, bunu paylaşmak hiç de üzücü değil, oldukça basit bir algoritma, bu da onu paylaşmayı isteme gerçeğini bile şaşırtıyor))
Çelişki yok ve umut yok.
Ama kapalı bir forumdaki yoldaşlarınızın algoritmalarına olduğu kadar sizin algoritmalarınıza da ilgi yok, eğer kara kutularınız, bilinmeyen bir görev ve ilkeye göre, tüm bunlar tarafından desteklense bile, sadece güzel hisse senedi grafikleri çizecekse. gelişmiş MO sistemleri, milyarlarca yeşil ve finans kralı hakkında şiirsel hikayeler.
1. Bu yöntemler hakkında bilgi almak istiyorum. Ve sonra tekrar bisikletimi icat ettim (ideolojiyi zaten belirledim) ve aniden her şey bizden önce yapıldı ...
2. Anlaşılabilir. Ama mantıksız.
Bununla ilgili birçok makale var.
Vladimir! Bana "gelecekteki seçim" (veya buna benzer bir şey) yöntemleri olup olmadığını söyleme, ama VR ile ilgili mi? Algoritmanın VR'yi analiz etmesi için, tahmini daha iyi hale getirmek için bir şeyler atılabilir veya eklenebilir, Google bana yardımcı olmadı (
Ve zaman serileri dışında hiçbir şey yapmıyoruz ve yapmıyoruz. Değil?
Ve birçok yöntem var ve sadece seçim değil, aynı zamanda yaratma. Yepyeni bir Özellikler mühendisliği bölümü. Birkaç makaleye bakın, biraz ayrıntılı olarak ele alındı.
İyi şanlar
Ivan Negreshniy :
Ticaret için ML algoritmalarını yalnızca etkinliklerini ölçmek için tek bir araç bağlamında değerlendirmenin, karşılaştırmanın ve değiştirmenin mümkün olduğunu anlamıyorsanız, kesinlikle umut yoktur - bir test cihazı ve yalnızca kendinize güvendiğiniz için, önerdim paylaşıyor.
Ama kapalı bir forumdaki yoldaşlarınızın algoritmalarına olduğu kadar sizin algoritmalarınıza da ilgi yok, eğer kara kutularınız, bilinmeyen bir görev ve ilkeye göre, tüm bunlar tarafından desteklense bile, sadece güzel hisse senedi grafikleri çizecekse. gelişmiş MO sistemleri, milyarlarca yeşil ve finans kralı hakkında şiirsel hikayeler.
Neye hemen sinirlenirsin? Tabii "milyarlarca yeşillik" diye bir şaka vardı, açık değil mi, siz verin... Gerekirse testerin algoritmasını paylaşabilirim, sorun değil dedim. MT test cihazını uzun süredir kullanmıyorum, ancak şimdi üzerine rastgele csv satırları yüklemek mümkün mü? Doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek çok önemlidir, değilse, o zaman ... peki, siz kendiniz anlıyorsunuz ...
Forex kumarında hiç ticaret yapmıyorum, kaleler ve kripto ile çalışıyorum, sanki bir mt test cihazı benim için çalışmıyor, ancak uygulama hatası göz önüne alındığında test cihazımın gerçeğe çok yakın çalıştığından eminim. ve sipariş defterindeki likidite aktivitesi. Forex bir veri türü olarak ilgi çekicidir, ana dallar ve endeksler için zayıf tahminlere sahip olmak bile si-shki'yi ve hatta biraz kriptoyu tahmin etmede önemli ölçüde yardımcı olabilir.
kalay, chelas, işlevselliğini tanımaya bile zahmet etmeden test cihazı hakkında bir şeyler yazar. Test cihazının içine kendi test ve test cihazınızı da mql olarak yazabileceğinizden bahsetmiyorum bile.
"makineciler"in bu foruma teslimatı nereden ve neden geliyor, merak ediyorum
kalay, chelas, işlevselliğini tanımaya bile zahmet etmeden test cihazı hakkında bir şeyler yazar. Test cihazının içine kendi test ve test cihazınızı da mql olarak yazabileceğinizden bahsetmiyorum bile.
Bu foruma "makineciler" ithalatı nereden geliyor ve ne için, sadece merak ediyorum
Muhtemelen haklısın, 2-3 sene sonra buraya bak yeni nesil sızdıranlar gelince kim bilir belki daha akıllı olur ama... Çok şüpheliyim. Astalavista kaybedenler! Makaleler yazın ve 50 dolarlık kâseyi perçinleyin
Muhtemelen haklısın, 2-3 sene sonra buraya bak yeni nesil sızdıranlar gelince kim bilir belki daha akıllı olur ama... Çok şüpheliyim. Astalavista kaybedenler! Makaleler yazın ve 50 dolarlık kâseyi perçinleyin
İyi yolculuklar )
Neye hemen sinirlenirsin? Tabii "milyarlarca yeşillik" diye bir şaka vardı, açık değil mi, siz verin... Gerekirse testerin algoritmasını paylaşabilirim, sorun değil dedim. MT test cihazını uzun süredir kullanmıyorum, ancak şimdi üzerine rastgele csv satırları yüklemek mümkün mü? Doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek çok önemlidir, değilse, o zaman ... peki, siz kendiniz anlıyorsunuz ...
Forex kumarında hiç ticaret yapmıyorum, kaleler ve kripto ile çalışıyorum, sanki bir mt test cihazı benim için çalışmıyor, ancak uygulama hatası göz önüne alındığında test cihazımın gerçeğe çok yakın çalıştığından eminim. ve sipariş defterindeki likidite aktivitesi. Forex bir veri türü olarak ilgi çekicidir, ana dallar ve endeksler için zayıf tahminlere sahip olmak bile si-shki'yi ve hatta biraz kriptoyu tahmin etmede önemli ölçüde yardımcı olabilir.