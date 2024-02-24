Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2212
imkansız anlamında .. peki, paylaşabilirsiniz))
eğer bir kritere göre global minimum -1000, diğerine göre 0 ve üçüncüye göre 150k
oraya ne koyacaksın )))))) neden bahsettiğini anlamıyorsun
bu yüzden onları sonsuz yapmayın, herkes gibi 0'dan 1'e kadar bir aralığa getirin
Hayır, Max, bu böyle olmaz, optimizasyon bilinmeyeni (fonksiyonlar, parametreler vb.)
0-1 aralığına "bir şey" getirmek için, bu "bir şeye" sahip olmam gerekiyor, ama bende yok, optimizasyon kullanarak arıyorum
her neyse... maksimize edilmesi/küçültülmesi gereken bir fonksiyonunuz var .. hepsi
bu nedenle tüm sağlıklı f-ii aralıklardadır. Ve sigara içen birinin f-I'si var
Dinle, hayatında en az bir kere çok kriterli parametre araması yaptın mı?
Ne yaptığını anlamıyorum, bir diyagram çiz
Bir nöronu "maksimum kâr" için eğitiyorsunuz. Bu, bir kritere göre eğitimdir ( "maksimum kar")
Burada adam Alexander Aleksanodovich , o zaman nöronun "ticaret yapmamak" için en iyi çözümü bulduğunu söylüyor, ancak bunu nasıl yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok, ama neyse..
Yani, eğer nöron ticaret yapmamaya karar verdiyse, o zaman bir kriter daha eklemeniz gerekir (nöronun yapması gereken minimum işlem sayısı) "minimum işlem sayısı"
İki kritere göre (veya 10'a göre) optimize etmemiz gerektiği ortaya çıktı.
Burada hiçbir şey normalleştirilemez, çünkü nihai sonucu bilmiyoruz.
bence sorun bu
kimse bir şey anlamadığında, ancak binayı yukarıdan bitirmeye başladıklarında
bu yüzden nooblar için sinir ağları üzerine kurslar var
belki....
büyük bir test örneği yaptı
kutuda gösterdiğim test parçası (yeni veriler) var
karoch, 5 dakikalığına komisyon her şeyi silip süpürecek
Ancak ilginç bir model sentezlemek mümkün.
Modelin eğitimini ve şaft üzerindeki kontrolü hemen uygunluk fonksiyonuna koymak gerekir. ve test örnekleri
Şimdiye kadar her şeyi çok beceriksizce yaptım
teşekkürler, anlamıyorlar