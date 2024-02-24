Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2212

Maksim Dmitrievski :

imkansız anlamında .. peki, paylaşabilirsiniz))

eğer bir kritere göre global minimum -1000, diğerine göre 0 ve üçüncüye göre 150k

oraya ne koyacaksın )))))) neden bahsettiğini anlamıyorsun

mytarmailS :

bu yüzden onları sonsuz yapmayın, herkes gibi 0'dan 1'e kadar bir aralığa getirin

 
Maksim Dmitrievski :

bu yüzden onları sonsuz yapmayın, herkes gibi 0'dan 1'e kadar bir aralığa getirin

Hayır, Max, bu böyle olmaz, optimizasyon bilinmeyeni (fonksiyonlar, parametreler vb.)

0-1 aralığına "bir şey" getirmek için, bu "bir şeye" sahip olmam gerekiyor, ama bende yok, optimizasyon kullanarak arıyorum

mytarmailS :

her neyse... maksimize edilmesi/küçültülmesi gereken bir fonksiyonunuz var .. hepsi

bu nedenle tüm sağlıklı f-ii aralıklardadır. Ve sigara içen birinin f-I'si var

 
Maksim Dmitrievski :

her neyse... maksimize edilmesi/küçültülmesi gereken bir fonksiyonunuz var .. hepsi

Dinle, hayatında en az bir kere çok kriterli parametre araması yaptın mı?

mytarmailS :

Ne yaptığını anlamıyorum, bir diyagram çiz

 
Maksim Dmitrievski :

Bir nöronu "maksimum kâr" için eğitiyorsunuz. Bu, bir kritere göre eğitimdir ( "maksimum kar")


Burada adam Alexander Aleksanodovich , o zaman nöronun "ticaret yapmamak" için en iyi çözümü bulduğunu söylüyor, ancak bunu nasıl yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok, ama neyse..

Yani, eğer nöron ticaret yapmamaya karar verdiyse, o zaman bir kriter daha eklemeniz gerekir (nöronun yapması gereken minimum işlem sayısı) "minimum işlem sayısı"


İki kritere göre (veya 10'a göre) optimize etmemiz gerektiği ortaya çıktı.

Burada hiçbir şey normalleştirilemez, çünkü nihai sonucu bilmiyoruz.

mytarmailS :

Bir nöronu "maksimum kâr" için eğitiyorsunuz. Bu, bir kritere göre eğitimdir ( "maksimum kar")


bence sorun bu

kimse bir şey anlamadığında, ancak binayı yukarıdan bitirmeye başladıklarında

bu yüzden nooblar için sinir ağları üzerine kurslar var

 
Maksim Dmitrievski :

belki....

=========================

büyük bir test örneği yaptı

kutuda gösterdiğim test parçası (yeni veriler) var

karoch, 5 dakikalığına komisyon her şeyi silip süpürecek

Ancak ilginç bir model sentezlemek mümkün.


Modelin eğitimini ve şaft üzerindeki kontrolü hemen uygunluk fonksiyonuna koymak gerekir. ve test örnekleri

Şimdiye kadar her şeyi çok beceriksizce yaptım

mytarmailS :

teşekkürler, anlamıyorlar

