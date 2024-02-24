Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1009
Ayrıklaştırma hakkında.
Örneğin, küçük bir zikzak ile tüm zamanı memnuniyetle kırmak mümkündür. Daha sonra "delikten" "zirveye" kadar olan bölümler ve bunun tersi, desenin "temel birimleri" olacaktır (yukarı hareket, aşağı hareket, küçük yukarı hareket, vb.). Analoji - harfler.
Buna göre, ayrıca onları çiftler-üçler halinde analiz ediyoruz. Örneğin, "burada bir sol omuz görüntüsü var", "burada aşağı bakan bir kafa görüntüsü var." Analoji - heceler.
Ayrıca mesele küçük, "hece" dizilerine bakıyoruz, "kelimelere" ait olduklarını kontrol ediyoruz.
Tahmin edebileceğiniz gibi, örnek boyutu artık önemli olmayacak, sadece anlambilim.
Umarım kendimi açıkça ifade edebilmişimdir.
her şey bizden önce icat edildi... google "Donald Erwin Knuth ve Oren Patashnik tarafından Somut Matematik" ve sayfa 394'te temel küme olarak yazılabilen fonksiyonlar üretme hakkında bilgi edinebilirsiniz {+1;+1;-1; + 1;+1} vb. bu şekilde zikzak kesme elemanlarını sonlu kümeler olarak kodlayabilirsiniz {+1;-1}
daha sonra geçmişteki her küme için tekrarlanabilirliği analiz edeceksiniz ... sonra bulunan temel kalıp sayısını sayısal olarak analiz edebileceksiniz, sonra ... daha sonra kalıplar arasında bir ilişki aramaya çalışacaksınız ... sonra ... peki, o zaman, herkes gibi, tarihteki çeşitli kalıplar arasında bir bağlantı bulursanız ve bulduğunuzdan emin olun - o zaman bu sadece bir kaza olacak!
Pekala, model, tarihte daha fazla tekrarlanabilirliğe sahip olmayan pazarın modelidir.
böyle bir şey ;)
her şey bizden önce icat edildi ...
sadece icat edilmekle kalmadı, aynı zamanda resmileştirildi ve kodlandı - Elliott Waves ...
ZZ'ye dayanarak, trend ticareti için harika bir öğretmen olduğu ortaya çıktı, ancak hiç kimse böyle bir öğretmen / öğretmen için tahmin ediciler bulamadı.
iyi fikir, ZZ'yi tamamen unuttum, bu konuya zaten makineyi öğrenmeniz gerektiğini, önce anlayabileceğinizi ve sonra piyasa fiyatlarını ve sentetik bir enstrüman modellemek için bir senaryo verdim, birinin alabileceğini düşündüm fikir, ama hayır... yüzünüz maviye dönene kadar strateji test cihazını mahvetmek daha kolay...
Üzerinde çalıştığım şey bu.
Belirli bir enstrüman için ZZ'yi ayarlamak için bir tekniğiniz var mı? Hangi ZZ'yi kullanıyorsunuz (pip/bar/diğer)?
sabit lotlu bir gösterge ile TS'yi tersine çevirme
Sadece bir kâse - yatırıma hazır.
Üzerinde çalıştığım şey bu.
Çok zaman öldürdü, ancak tahmin edicileri bulamadı. Belki biri benden daha şanslı olur.
Yani ZZ'de hangi ayarların olması gerektiği sorusunu gündeme getirmediniz?
Almayı planladığınız kâr miktarına göre belirlenirler. Örneğin, yarısının geri alınabileceği umuduyla en az 100 piplik geri dönüşler. Bu değer özel bir rol oynamaz.
Oynama: trend olarak kabul edilen şey.
Belirleyici faktör, hedefle ilgili olacak tahmin ediciler kümesidir. Bunu üçüncü kez yazıyorum ama yazılarımı okumuyorsun gibi görünüyor.
Çok zaman öldürdü, ancak tahmin edicileri bulamadı (ZZ için). Belki biri benden daha şanslı olur.
Hedef olarak ZZ, IMHO kötü bir fikir, pivot noktaları (dizleri) tahmin edebileceğiniz yerlerde, dalgalanmalar var ve ortada, her şey bir trend ve bir trend değil, ne enayiler ne de bebek muhtemelen orada olduğundan şüphelenmiyor ZZ, trendi a posteriori olarak belirtti.
Benim düşünceme göre, dzhurik vb. gibi farklı yumuşatma hindilerinden birinci türev (son fark) ile oynamanız gerekiyor.