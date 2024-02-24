Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1007
Şimdi düşündüm ki, ayrıca, bir tarih koleksiyonu toplayabilir ve ardından her bir kalıbı karşılaştırabilirsiniz, uzun zaman alacaktır, ancak saatte hızlı bir şekilde hesaplanacaktır.
Şamdan kalıbı analizini mi kastediyorsunuz?
bak ne komik...
Diyelim ki parite 4 saatte 100 puan yükseldi ve ikinci 4 saatin başında aynı 100 puanla geri döndü.
bir "raylar" desenimiz var
2 DC arasındaki sunucu süresi farkı 1 saat diyelim
bu iki mumu bir ve 2. DC'ye çizin .........
Ne dendiğini bilmiyorum, muhtemelen grafik şekiller. Örneğin, böyle bir V şeklinde boşluk arıyorum:
Tarihte böyle kalıplar buluyorum:
Ama bazıları tamamen aynı değil. Biraz, ama oluyor.Raylar en basitidir. Neden herkesin onlara bu kadar hayran olduğunu bilmiyorum ... Bence mumlarda başka bir çöp.
Ne dendiğini bilmiyorum, muhtemelen grafik şekiller. Örneğin, böyle bir V şeklinde boşluk arıyorum:
Tarihte böyle kalıplar buluyorum:
Ama bölüm biraz benzer değil, ama oluyor.
bu kalıplar üzerinde çok zaman harcayanlardan göz atabilirsiniz
şamdan analizine göre internette çok fazla hindi var
kişisel olarak geçiyorum çünkü zaten yolculuğun başında biraz daha yüksek yazdıklarıma rastladım
Misha, tartışmıyorum - bir konuda yanılıyor olabilirim. Ancak, bu başlıkta türün gerçek bir krizini görüyorum.
Elimde harika bir şey var - VisSim için NeuralNet paketi - ve ona dokunmaya bile korkuyorum çünkü çok zeki insanların burada hiçbir şey yapamayacağını görüyorum.
Eğer kendi branşımda, yayılma süreçlerinde ortalığı karıştırıyorsam, o zaman burada yine de okumak ve öğrenmek zorundayım. Öğrenecek ne var? "Her şey kayboldu, sinir ağları çalışmıyor ..." gerçeğine? Ayda +%1 bile olsa pozitif sinyal veren en az 1 kişiye ihtiyacımız var. Ben de dahil olmak üzere birçok kişiye gerçekten ilham verecek.
Maxim'den bir tür çökmüş ruh halin var. O kadar da kötü değil.
Profilimde bir sinyal var. Yeni bir H1 çubuğunda bir gizli katmana sahip bir nöron, {open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; vb.} , bir sonraki getiri için bir tahmin yapar ve ardından danışman, öngörülen getirinin pozitif olup olmadığına bağlı olarak uzun veya kısa bir anlaşma açar.
EA basit, strateji basit, her şey asgari düzeyde, ancak yine de yayılmanın üstesinden gelmek için yeterli. 5 haftalık ticaret çoktan geçti ve bakiye henüz birleştirilmedi.
Konu zaten onlarca kez söylendiği için - böyle bir sinyal birkaç akşam bir nöron veya orman kullanılarak oluşturulabilir. Gerçek kâr için, iyi bir hedef ve tahmin ediciler (MT5'ten gelen göstergeler bile kullanışlı olabilir) oluşturmak için birkaç hafta (ay) harcamanız ve nöronu zaten bunlar üzerinde eğitmeniz gerekir.
ps sızlananlara inanmaya gerek yok. Konuda kendinizi kontrol etmeniz ve birinin "fi"sine güvenmemeniz gereken pek çok akıllı ipucu var. Geleneksel olarak, en akıllı ipuçlarının en temelsiz eleştirilere maruz kaldığı yer burasıdır (altlıları dağıtmak-almak mı?).
biraz matematikle pps. Bu, bir sinyalden yapılan işlemlerin bir resmidir. Açık[] zaman serisi Markovian olsaydı, bir sonraki mumun rengini tahmin etmeye yönelik herhangi bir girişim imkansız olurdu. 309 işlem, her biri ortalama -0,04 sent (spread), toplamda -12 avro getirir. Ve arka arkaya 11 karlı işlem, 0,5^11 şansla mümkün olacaktır.
Ve sinyalde bir kâr ve ayrıca uzun bir dizi karlı işlem var. Düşünmeye değer - bu gerçekten bir Markov süreci mi?
Doktor, dostum, aferin.
Bravo, hatta diyebilirim! Ve kullandığınız algoritma doğru.
Süreç ... Burada bahsettiğimiz şey bu. Tahmin amacıyla, "bellek" gereklidir - mevcut değerin bir öncekine bağımlılığı. Stratejim için, Ornstein-Uhlenbeck sürecine benzer, beklentiye geri dönüşlü bir Markov sürecine ihtiyaç var.
Aslında hem bu dalda hem de benimkinde "Markovyen/Markovyen olmayan" bir anahtara ihtiyaç vardır ("belleksiz"/"hafızalı"; durağan/durağan olmayan).
Sanırım bu anahtarı buldum. Ancak henüz emin değilim - bu ay, açık artırmanın sonuçlarına göre netleşecek.
Böylece hindistan cevizi, Sanych'in gerçekçi olmayan keneler üzerindeki azaltılmış martingalesini ve Alyoshenka'nın olumsuz hatasını takiben kasesini ayarladı.
normal stratejiler nerede
biraz matematikle pps. Bu, bir sinyalden yapılan işlemlerin bir resmidir. Açık[] zaman serisi Markovian olsaydı, bir sonraki mumun rengini tahmin etmeye yönelik herhangi bir girişim imkansız olurdu. 309 işlem, her biri ortalama -0,04 sent (spread), toplamda -12 avro getirir. Ve arka arkaya 11 karlı işlem, 0,5^11 şansla mümkün olacaktır.
Ve sinyalde bir kar var ve ayrıca uzun bir dizi karlı işlem var. Düşünmeye değer - bu gerçekten bir Markov süreci mi?
Markovianlık tanımınızı gerçekten anlamadım, ama bence normal olanla pek uyuşmuyor. Örneğin trend (resminizdeki gibi) ve Markovian oldukça uyumlu.
Böyle bir dizide böyle bir dizinin olasılığı (simetrik bir yürüyüş durumunda bile) daha yüksektir (temel kombinatorik alanından bir problem).
Konu zaten onlarca kez söylendiği için - böyle bir sinyal birkaç akşam bir nöron veya orman kullanılarak oluşturulabilir. Gerçek kâr için, iyi bir hedef ve tahmin ediciler (MT5'ten gelen göstergeler bile kullanışlı olabilir) oluşturmak için birkaç hafta (ay) harcamanız ve nöronu zaten bunlar üzerinde eğitmeniz gerekir.
Doktor, izlenecek bir örnek değil
2 haftalık çalışmayı göster
Böylece hindistan cevizi, Sanych'in gerçekçi olmayan keneler üzerindeki azaltılmış martingalesini ve Alyoshenka'nın olumsuz hatasını izleyerek kasesini ayarladı.
normal stratejiler nerede
Etiketler yine asılı. Belki de durma zamanıdır?
Etiketler yine asılı. Belki de durma zamanıdır?
Bunu şaka olarak alamam, kötü değilim)