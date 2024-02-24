Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1003
Hey Mishan!
Evet, tüm sinir ağlarının çabalarını ve yalnızca aracın kendisi için zayıf umutlarını yeniden düşünmenin zamanı geldi. Girdi verileri hazırlanmamışsa, hiçbir şey yardımcı olmaz - ne orman ne de bozkır -.
Ve evet - rekabet yok, bir sorun var ve genel bir şaşkınlık var.
Veri hazırlama yöntemlerini biliyorsanız - düzenleyin. İnsanlık size teşekkür edecek.
Kendi adıma, 1.5 günlük EURUSD tablolarına bakmanızı öneririm:
Alt grafiklerde:
solda - kayan zaman penceresindeki gerçek tik sayısı = 4 saat
sağda - bu sürecin artışlarının ve dağılımının toplamı.
Gördüğünüz gibi, aslında dağılım doğrudan kayan penceredeki kene tırnaklarının sayısına bağlıdır.
Sürgülü pencerenin boyutu arttıkça (örneğin 1 güne kadar), sağdaki işlemin varyansının pratikte sabit olacağına inanmak için sebep var.
Geleneksel olarak, böyle bir süreç durağan olarak kabul edilebilir ve buna sinir ağlarının araçları uygulanabilir.
Alexander, senin sorunun, kotir'e durağan olmayan bir VR olarak bakman ve başka bir şey değil. Sana bundan zaten bahsetmiştim. Bankalarda çalışan tüccarlar için sfr 1.0 gibi bir sertifika testini geçmeye çalışın (adını karıştırmış olabilirim). Pazarın bir bütün olarak ne kadar çeşitli olduğuna şaşıracaksınız. Tarihsel verilerin istatistikleri ile bir şey yeterli değil ....
Misha, tartışmıyorum - bir konuda yanılıyor olabilirim. Ancak, bu başlıkta türün gerçek bir krizini görüyorum.
Elimde harika bir şey var - VisSim için NeuralNet paketi - ve ona dokunmaya bile korkuyorum çünkü çok zeki insanların burada hiçbir şey yapamayacağını görüyorum.
Eğer kendi branşımda, yayılma süreçlerinde ortalığı karıştırıyorsam, o zaman burada yine de okumak ve öğrenmek zorundayım. Öğrenecek ne var? "Her şey kayboldu, sinir ağları çalışmıyor ..." gerçeğine? Ayda +%1 bile olsa pozitif sinyal veren en az 1 kişiye ihtiyacımız var. Ben de dahil olmak üzere birçok kişiye gerçekten ilham verecek.
.
Rica ederim
Hata hesaplama formülü tablonun başlığında gösterilmektedir. Son örnekle açıklayayım nnet: 204/(204+458) = %30,8 yani. toplamda model, 204'ü yanlış olan 662 birim verdi.
Sonuçlar 12 döviz çifti için yaklaşık olarak aynıdır, yani. modelin performansı, modelden ve döviz çiftinden pratik olarak bağımsızdır.
Bu sonuç, 5000 mumluk bir dosya üzerinde 500 mumluk bir pencere çalıştırıldığında tahmin yeteneği çok az değişen tahmin edicilerle dikkatli çalışma nedeniyle elde edildi. Sko %5 içinde değişir.
not.
Test cihazını henüz gösteremiyorum - 1000 bar'ın üzerindeki dosyalar için test cihazını kullanırken takıldım.
Neroset'i bazı insanlardan satın aldı. Sigmoid tipine göre bir ağ kurulur. 3 yıldır m15 üzerinde test ediyorum. Yılın son yarısında, nasıl çalışacağını görmek için teste koymuyorum. Ben kurdum, test cihazında her şey çok güzel. Gerçek alıntılar üzerinde çalışmaya başladım ve hemen birleşiyor. Aptalca negatife gider. Farklı brokerlerle denendi. Konuyu okuduktan sonra anladığım kadarıyla sinir ağı marketlerde çalışmıyor mu?
Bir dürtmede nasıl domuz aldın? anlayışla karşılıyorum.
Daha önce başka ürünlerini de sorunsuz aldım. Ve sonra başladı.
Her şey doğal: hile severler mutlaka cezalandırılır. HER ZAMAN.